Z Zegna Autunno/Inverno 2021

La nostra quotidianità privata e pubblica si fonde nella collezione Autunno/Inverno 2021 di Z Zegna nella quale il Direttore Artistico Alessandro Sartori dà origine ad una vera e propria trasformazione. I capi, ad oggi solo protettivi, diventano ibridi e multifunzionali dove praticità, stile e comfort confluiscono perfettamente.

Il guardaroba maschile viene ridisegnato e riadattato alle esigenze dell’uomo contemporaneo. I cardigan avvolgono il corpo grazie a silhouette allungate, i capi outerwear, nella versione oversize, puntano su forme boxy e lunghezze brevi. Il classico completo evolve in nuove forme come la giacca cardigan abbinata ai pantaloni fluidi. Le camicie scelgono proporzioni abbondanti e si trasformano in over-shirt e over-jacket.

Tecnologie all’avanguardia e design avveniristico convergono in caldi piumini ultraleggeri dalle imbottiture anatomiche, ottenute con materiali riciclati, e nei capi outerwear multi-tasche realizzati in lana TECHMERINO™ con struttura ripstop. Cuciture e dettagli termosaldati proteggono dagli agenti atmosferici mantenendo l’estremo comfort. Le lane rigenerate con finitura impermeabile aiutano a trasformare i cappotti in capispalla molto performanti.

Anche questa stagione la sostenibilità con il progetto #UseTheExisting è al centro della collezione Z Zegna: il 75% dei materiali utilizzati, come il cachemire delle maglie donegal o mouline e la lana e il nylon dei piumini dall’anima tecnica, sono stati rigorosamente riciclati.

La palette punta su tinte classiche come avorio, caramello, cioccolato, tabacco, grigio e nero e su guizzi di arancione materico, mentre le stampe astratte e i motivi jacquard si ispirano alle pareti rocciose delle catene montuose. Motivi che evocano un’atmosfera outdoor, ma al tempo stesso rimandano ad un senso di protezione.

L’aspetto funzionale pervade l’intera collezione: le borse da viaggio si fanno puffy, le scarpe scelgono suole in gomma ultraleggera, mentre le coperte e i cappelli invitano ad un naturale senso di comfort che pervade tutti i look. Per un nuovo mix di stile e praticità.