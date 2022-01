1017-ALYX-9SM Autunno Inverno 2022 2023

La collezione presenta un focus importante sullo shearling, reinterpretato in una gamma di silhouette e colori. Le giacche in shearling oversize…

La collezione presenta un focus importante sullo shearling, reinterpretato in una gamma di silhouette e colori. Le giacche in shearling oversize unisex presenti in vari look per uomo e donna sono state realizzate in una gamma unica di vivaci colori di collezione e sfoggiano dettagli di costruzione in 3D invertiti.

Oltre alle giacche in shearling oversize, la collezione contiene anche capi in shearling selezionati che sono stati appositamente costruiti per essere reversibili, permettendo a chi li indossa di avere la flessibilità di adattare facilmente il capo come si preferisce.

L’evoluzione del Mono dell’Autunno 22 vede lo sviluppo di un nuovo stivale iniettato con un unico polimero. Lo stivale ultraleggero crea una nuova silhouette esagerata che forma la base dei look della sfilata da uomo per l’Autunno 22. La soletta interna è elevata per il massimo comfort e la tomaia è disegnata in modo ergonomico.

Fondendo i concetti di hardware a una ricerca intensa di materiali, questa stagione vede l’introduzione di una nuova gamma di modelli di pantaloni tattici/cargo. Con tasche a filetto esterne in 3D con una nuova silhouette a gamba larga per uomo e donna, oltre a pantaloni ibridi elasticizzati slim fit a contrasto composti da una vita tattica e leggings stretch integrati.

Molto presente questa stagione è il concetto della fusione del comfort del jersey pesante con la protezione necessaria per la vita in città. A partire da quest’idea, la collezione vede nascere una selezione di piumini e gilet imbottiti realizzati in tessuti più comunemente usati nella produzione di pantaloni da ginnastica e felpe, molti dei quali sono stati abbinati a tessuti da outerwear punteggiati da una costellazione di rivetti in metallo.

Il dialogo tra il naturale e il tecnico continua sotto forma di combinazioni inaspettate di materiali naturali e sintetici come pelle, shearling e nylon, bouclé e PVC, lane da outerwear materiche con nylon e jersey dalla trama fitta.

La maglieria è presentata sotto forma di lavorazione a nido d’ape esagerata dalla texture marcata con fodere in nylon che diventano outerwear e maglie mohair più fini unite a complesse maniche a punti combinati in filati di nylon di cotone e colli con zip in PU nero lucido.

Continuando a spingere i confini della costruzione dei capi d’abbigliamento, la stagione presenta outerwear ampiamente strutturato, reso in PVC solitamente usato nella realizzazione di accessori. Presente su giacche, cappotti, gilet senza maniche, la forma 3D è costruita per posarsi sulla schiena dando a chi lo indossa una silhouette esagerata. Inoltre questi modelli presentano una tasca a filetto con taglio a vivo appositamente sviluppata, costruita per posarsi sul braccio.

Lane dalle texture importanti e moderni materiali stretch tagliati con una spalla esagerata e dettagli di pince costruiti con nuove chiusure in metallo creano punti di rottura alti e aperture sul davanti enfatizzate nei modelli per uomo e donna.

Gli abiti da donna sono aperti e rovesciati, con cuciture a vivo costruite in leggera organza plissettata trasparente e nylon con spalline in pelle a contrasto e orli in pelle accoppiati con chiusure in metallo.

L’abito di chiusura sfoggia un ricamo dégradé di paillettes mat cucite a catena, incurvate e legate a sporadici cristalli.

Una mesh cristallo in filato ritorto color bianco/argento e nero/nero viene utilizzata in numerosi top e abiti drappeggiati e sovrapposti, evidenziata in un abito in mesh stretch a 3 strati con sfumature di colore.