Collezione Dolce&Gabbana Uomo PE2023

La Collezione – 89 look – strizza l’occhio al archivio del brand, fonte inesauribile di ispirazione, ricco di fascino e contenuti creativi. L’heritage viene presentato raccontando l’idea di costruire la contemporaneità partendo dal passato; un passato che è anche presente, carico di identità e unicità.

Alcuni dei look protagonisti delle sfilate degli anni 1990/2000 sfilano nuovamente. Altri, proposti in un nuovo contesto, sono assemblati insieme a pezzi attuali a definire una nuova e moderna silhouette e dialettica maschile. Capi e accessori sono caratterizzati da un’etichetta in cotone con la scritta “Re-Edition” che riporta l’anno in cui il capo è stato presentato per la prima volta e quello della nuova PE2023; ogni capo ha quindi un’etichetta diversa, unica ed esclusiva.

Il look impone una stratificazione di capi, dove i tessuti dell’estate – cotone e drill – la fanno da padrone. Il focus resta il denim in tutte le sue possibili interpretazioni. Questi tessuti vengono abbinati al classico pizzo e broccato o a tessuti moderni trattati con innovative lavorazioni per effetti vintage o tridimensionali, come nella spugna proposta anche in versione stampata.

La tavolozza colori si riempie di nuance calde e cromie neutre e polverose, con accenti di colore nei dettagli e nei ricami. Crema di Ortigia, sabbia di Mondello, moro della Kalsa, nero lava e bianco corredo: i colori naturali della terra siciliana prendono forma su capi iconici riletti e ricontestualizzati.