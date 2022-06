Dsquared2 collezione moda uomo primavera estate 2023 – Photo courtesy of Dsquared2

L’atteggiamento freddo e il carattere eccentrico dell’uomo Dsquared2 estate 2023 vengono sviluppati nella collezione Primavera Estate 2023. Stampe surfer multicolori, uncinetto e maglieria con fiori e righe si mescolano a capi sartoriali e biker dettagliati con l’iconico logo Honda – parte di una collaborazione con l’azienda motociclistica per la collezione. Un omaggio alla Bob Marley Foundation si ritrova nelle stampe e nelle patch su capispalla, borse e t-shirt. Maxi shorts in nylon check, camicie tie-dye e felpe con cappuccio si abbinano a pantaloni svasati in denim anni ’70 e sandali ad anello in morbida pelle.

Dsquared2 collezione moda uomo primavera estate 2023 – Photo courtesy of Dsquared2

Un sarong legato in vita è il must di questo uomo, stampato con disegni vorticosi a forma di sole in verde e giallo girasole. I parei sono dotati di pantaloncini da spiaggia stampati abbinati. Cardigan e gilet lavorati a maglia morbidi e asciutti al tatto vengono portati sopra, abbinati a una giacca sartoriale oversize con spalle inclinate. Le maglie a righe a maniche lunghe hanno vestibilità rilassata, alcune con scollo a V profondo.

I jeans in denim a gamba svasata sono in patchwork, o con foglie di marijuana in denim applicate, o tinti in blu e bianco. Questi sono indossati con una giacca da motociclista in denim stampata con disegni del tatuaggio, o una giacca da motociclista in pelle Honda con una toppa rossa e una fascia di strisce verdi e bianche sulle maniche. Mini shorts in denim e jeans sono impreziositi da occhielli in metallo.

I toni della terra si ritrovano nei pantaloni check, in maglia e nelle giacche, mentre il trio di colori della bandiera giamaicana: giallo, nero e verde – più il rosso rifinisce una borsa da spiaggia all’uncinetto, un berretto all’uncinetto o può essere visto in una toppa all’uncinetto sul gamba di un jeans. I look pastello si fondono nel suo guardaroba, passando per giacche da ballo in stile anni ’80 in menta e celeste e giacche di camoscio opaco con bordi, maxi shorts stampati con un fiore di ibisco, o oversize, board shorts lunghi che hanno le proporzioni dei pantaloni.

