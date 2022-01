Dsquared2 Collezione Uomo Autunno Inverno 2022 2023 – Foto Dsquared2

È ora di aprire la porta, lasciarsi tutto alle spalle e fare un viaggio. I ragazzi di Dsquared2 per l’Autunno Inverno 2022 stanno cercando di connettersi con il loro vero amore, madre natura. Dopo due anni passati a vestirsi per stare in casa, Dsquared2 fa un grande ritorno in passerella per la sfilata della collezione uomo.

Questi viaggiatori raccolgono pezzi durante la loro missione di esplorazione. Abbondanza di strati, colori e fantasie per i loro look, c’è una coperta che si trasforma in un cappotto drappeggiato su una spalla, una sopragonna in kilt avvolta attorno ai jeans e uno zaino creato in collaborazione con il marchio italiano di accessori per l’outdoor Invicta, dotato di una tazza in metallo e un orsacchiotto.

Il primo look rappresenta lo stile della collezione. Un cappotto imbottito a sacco a pelo è avvolto su una maglia squadrata a righe, una camicia di flanella a quadri, kilt e stivali da montagna pelosi in stile retrò. Il resto della line-up è DNA Dsquared2 filtrato attraverso pezzi colorati e di lusso.

Stivali e accessori sono ispirati agli attrezzi per la pesca a mosca, le spedizioni su montagne ghiacciate o appesi a una linea tra le rocce. Stivali in camoscio, scarponcini tecnici da trekking muniti di ramponi, zaini ricamati con toppe e dettagliati con moschettoni e imbracature sono pensati per essere indossati. E per le ore successive nella baita, morbidi calzini in mohair e zoccoli.

