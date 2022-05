C’è un trucco che renderà up-to-date il tuo look moda in colpo solo, ed è molto semplice: vestirsi dello stesso colore dalla testa ai piedi.

Ecco come aggiornare il tuo look moda estate in un colpo solo. Consigli di stile estate 2022 – Photo courtesy of FENDI

I look monocromatici sono la tendenza moda più importante per la primavera estate 2022. Questo significa – lo dice la parola stessa – vestirsi dello stesso colore dalla testa ai piedi. Potete optare per abbinamenti già pronti – che gli stilisti o le catene di moda hanno pensato per voi – ma potrete anche creare voi stessi gli abbinamenti che più vi piacciono.

Quindi non si deve necessariamente andare in negozio per provare a seguire questa tendenza moda. Se avete un po’ di tempo, tuffatevi nel vostro guardaroba e organizzate i vostri capi in base al loro colore. Appendete insieme tutti i colori che vanno nella stessa direzione e create dei look giocando con le affinità cromatiche. Scommettiamo che riuscirete a mettere insieme almeno tre look moda per l’estate 2022?

Ecco come aggiornare il tuo look moda estate in un colpo solo. Consigli di stile estate 2022 – Photo courtesy of Etro

In termini di colori potete andare in tutte le direzioni. Il nero (ufficialmente non è un colore, ma noi lo consideriamo tale) è tornato di moda e i look total black sono estremamente trendy. I colori accesi, come le tonalità fluo, sono super fashion, ma non tutti si sentiranno a proprio agio con un tailleur-pantalone fucsia.

Super trendy, raffinati e più modesti sono gli outfit nei colori pastello, come quelli che abbiamo visto da Fendi. Pensate a sfumature di verde tenue o verde chiaro. Ovviamente potete anche usare combinazioni di colori naturali. Tutti hanno qualcosa nel proprio armadio.

Ecco come aggiornare il tuo look moda estate in un colpo solo. Consigli di stile estate 2022 – Photo courtesy of David Catalan

Un altro vantaggio dei look moda monocromatici è, se ne avete bisogno, rendono visivamente più alti, soprattutto se si indossano pantaloni lunghi. Un motivo in più per sperimentare questo trend.

Infine, alcuni consigli:

1. rompete la monotonia dei look monocromatici con accessori dai colori accesi

Ecco come aggiornare il tuo look moda estate in un colpo solo. Consigli di stile estate 2022 – Photo courtesy of FENDI

2. scegliete dei capi dai tagli minimalisti per un look extra cool.

ADVERSUS