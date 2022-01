Federico Cina Collezione Uomo Autunno Inverno 2022 2023

Federico Cina presenta la nuova collezione autunno-inverno 2022/2023 in una narrazione sfaccettata e multiforme che riflette l’altrettanto variegata e monumentale essenza del soggetto: gli spazi del dancing, il loro design kitsch, il ballo, il casino, le luci, gli eventi come “Miss Emilia”, i concorsi di ballo per anziani e ragazzini, e altre manifestazioni.

Il titolo della collezione è “Ball’Era 77”, ispirandosi alla nascita nel 1977 del famoso “Ca’ del Liscio” a Ravenna, un dancing grande come uno stadio, che conteneva circa tremila persone. Una vera rivoluzione nel sistema del divertimento di massa.

Federico inizia la sua ricerca immergendosi nel libro di fotografie di Gabriele Basilico, pubblicato nel 1978 e intitolato “Dancing in Emilia”. Le immagini attraversano le campagne romagnole tra piste da ballo e discoteche, per fotografare il nuovo fenomeno del divertimento di massa, sensibilmente diffuso in pianura padana.

“Come Federico punta tutto sulla sartorialità, anche Secondo creava su misura i brani per le sue soliste”

Parole di Riccarda Casadei

Federico ha l’occasione di incontrare la famiglia dei grandi musicisti Secondo e Raoul Casadei, che con le loro canzoni e musiche hanno alimentato la linfa vitale dell’anima folkloristica della Romagna. Riccarda Casadei ha raccontato di come Secondo abbia faticato inizialmente a introdurre i nuovi balli popolari tra il pubblico delle balere, paragonando in questa resilienza la stessa forza di Federico nella volontà di riuscire a partecipare a quel mondo della moda più esclusivo, portando con sé la sua vera anima romagnola e la diversità che tanto gli si addice.

Federico Cina sancisce con “Ball’Era ‘77” la svolta linguistica verso il mondo più pop e colorato della Romagna, interpreta e svela l’epoca del dancing, dove si partecipa al confronto reciproco, dove sono co-presenti le due generazioni, i giovani e gli adulti, le ragazze e le signore. E tutti sono accomunati dall’abito: sono tutti vestiti per andare a ballare e si preparano a interpretare le parti previste dal copione musicale che contempla figure e interazioni di coppia collaudate e condivise.

Il racconto della collezione è focalizzato sul colore, sulle armonie danzanti della terra di origine del designer, tra folklore e contemporaneità reinterpretati secondo i canoni estetici del brand.