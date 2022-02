FENDI collezione donna autunno inverno 2022 2023

Per l’Autunno/Inverno 2022, Kim Jones rivede due iconiche collezioni FENDI attraverso una lente decisamente contemporanea, riconfigurando il passato in chiave moderna e considerando le iconiche ‘signatures’ della casa sotto una nuova prospettiva.

Rielaborando e accostando le stampe geometriche e lo styling sartoriale del 1986 con la diafana leggerezza dell’Autunno/Inverno 2000, emerge un’esplorazione della forza e della morbidezza, una passerella di donne potenti in splendidi abiti.

Attraverso ciuffi di chiffon infilati in eleganti tweed; delicati abiti sottoveste abbinati a lunghi guanti di cashmere; camiceria stock corsettata in forme iperfemminili; sartorialità maschile tradotta in giacche cropped, si trova un nuovo equilibrio.

Il classico utilitarismo FENDI – un connubio irriverente di forma e funzione – è insito in capi con funzionalità trasformative: un blazer si stacca in un gilet sartoriale; una cintura con tasche è progettata sia per stringere la vita che per contenere un telefono. Le tecniche illusorie di FENDI sono impiegate in mohair arricciato e riproposto che dà l’illusione dello shearling, o shearling rasato che sembra pelliccia.

La stampa O’Lock, vista per la prima volta come parte della collezione uomo Autunno/Inverno 2022, si traduce in abbigliamento femminile con leggerezza eterea.

Negli accessori firmati da Silvia Venturini Fendi, la dedizione della maison all’artigianato si esprime attraverso nuovi capitoli del progetto ‘mano nella mano’, accanto alle iterazioni in intarsio delle pellicce della FENDI First e shopper oversize. Per celebrare il 25° anniversario della Baguette, rivivono tre delle sue amate precedenti edizioni: in cashmere, in pelle foderata di montone e in visone intarsiato.