FENDI UOMO PRIMAVERA/ESTATE 2023

Upside down and inside out – proprio come la doppia F di FENDI – il vocabolario dell’uomo di Silvia Venturini Fendi è costruito su un costante gioco di contrasti e giustapposizioni, “è un equilibrio tra decorazione e semplicità,” dice, “un senso di libertà nel giocare che è senza età, mentre riscopriamo il lusso del tempo libero.”

Questa profonda curiosità è al centro dell’universo dell’uomo FENDI, un’esplorazione illimitata di stile tra nostalgia e innovazione. Esaminando l’altro lato della normalità, il classico guardaroba maschile – nel senso di forme e materiali familiari – diventa una fonte d’ispirazione da analizzare, decostruire ed elevare attraverso l’innovazione e l’artigianalità.

Pensando al guardaroba estivo come ad un biglietto aereo per il giro del mondo, verso destinazioni vicine e lontane, la collezione FENDI Uomo Primavera/Estate 2023 è un bagaglio giocoso con una palette che riflette i colori della terra, del mare e del cielo, spaziando dal melone e l’indaco all’ocra, allo stucco, al blu fiordaliso, fino al grigio argento. Un wanderlust bohémien pervaso da somme e scambi di arricchimenti e techniche che ingannano l’occhio, insieme a una moltitudine di motivi souvenir FENDI-zzati, morbide frange, nappe e tessuti spugnosi, catene di margherite in perline. I vorticosi pattern metereologici della Terra si avvicinano e si allontanano su cappotti termografici in jacquard, affiancati a bucoliche stampe muccate, mentre il logo appare su uno psichedelico lino FEND-ikat o in un’esplosione di tonalità sulla maglieria in cotone.

La realtà e la fantasia del denim si snodano attraverso la collezione, ripensato in stampa trompe l’oeil su morbidi cappotti e giacche in twill di cotone abbinate a jeans a cinque tasche, il tutto con Baguette e shopper FENDI, e morbidi shorts in chambray dagli orli sfrangiati. La leggerezza è protagonista, con cerniere FENDI O’Lock, spalle decostruite e ritagli laterali che liberano l’abito e le tradizionali forme delle camicie per dare spazio ai volumi fluttuanti. Strutturato popeline, cotone tecnico e ripstop appaiono squadrati nei colletti a punta delle camicie, mentre gli impermeabili e le giacche a vento sono arricchiti da impunture Selleria ad ultrasuono o tasche ‘ombra’ applicate in pelle, per un insieme di strati leggeri e sovrapposti abbinati a shorts sartoriali. Ampi pantaloni in lana ultraleggera, denim pannellato, o in pelle esprimono il senso di languido comfort della stagione.

Gli Accessori FENDI Uomo Primavera/Estate 2023 risuonano con l’amplificato senso di materialità della stagione, celebrando espressioni tattili dell’artigianato, dalle skate sneakers in pelle muccata con perline e lacci spugnosi, ai mocassini a suola rigida con maxi fibbia O’Lock e denim frangiati o mocassini scamosciati. Le nuove slip-on sono ricoperte da una stampa F ‘gonfiabile’, i cappelli da pescatore diventano visiere e alle cloche all’uncinetto si aggiugono le falde. Un tesoro di braccialetti dell’amicizia, pendenti in corda, catene in oro e anelli con sigillo sono adornati da ‘pepite’ FENDI— souvenir delle vacanze della famiglia FENDI immortalate in metallo monogrammato.

I nuovi secchielli e i borsoni da viaggio FENDI Roma in toile e pelle presentano la lavorazione artigianale wrap-around logo e si aggiungono alle borse oversize con due manici. La Peekaboo ISeeU Forty8 è presentata in una versione estiva in plastica riciclata, mentre la Peekaboo in denim indaco include un porta borraccia. La prima Peekaboo ISeeU Petit da uomo appare in ruvida pelle muccata o con strap di perline a margherita.