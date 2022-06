I look street style dei modelli al termine della sfilata Dsquared2 Uomo Estate 2023

Ecco i look moda e capelli dei modelli che hanno sfilato per Dsquared Uomo Estate 2033. Godetevi la vista, prendete ispirazione, copiate i look che più vi piacciono.

Uno dei momenti più interessanti della sfilata è l’uscita dei modelli. Interessante perché offrono spesso spunti per individuare nuove tendenze nell’abbigliamento ‘street’, nei tagli ti capelli, nello stile in generale. Quello che vediamo sfilare in passerella è spesso quello che gli stilisti vorrebbero vedere sulla strada (se la collezione avrà funzionato), ma quello che indossano i modelli nella vita di tutti i giorni è il vero street style, non (non troppo almeno) influenzato dalle passerelle.

E così è stato anche al termine della sfilata Dsquared2 Uomo Estate 2023, i modelli non si sono fatti attendere, ed hanno volentieri posato per i fotografi che li aspettavano. Alcune idee le abbiamo prese anche da loro, e saranno approfondite nelle prossime settimane.

