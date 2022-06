Il look dandy non passa mai di moda. Foto e idee dal Pitti Immagine Uomo giugno 2022

I tagli sartoriali, le barbe, gli immancabili sigari e uomini senza tempo che incarnano molto bene il cosiddetto dandy look. Ecco una breve carrellata di look moda uomo dal Pitti Uomo di Firenze giugno 2022

Il Pitti Uomo è – per gli addetti ai lavori – uno dei momenti imprescindibili per quanto riguarda la moda uomo. Parliamo di moda uomo per l’uomo, non di quella fatta di effimere tendenze – spesso poco portabili – che si vedono più spesso alle tradizionali settimane della moda di Milano, Parigi, Londra, tanto per citarne alcune.

E all’interno della Fortezza da Basso, dove si tiene il Pitti Uomo, non manca occasione di imbattersi in look moda uomo veramente classici, sartoriali, che possono essere fonte di ispirazione soprattutto durante il periodo estivo. Moda uomo per l’uomo.

Ecco una piccola galleria di foto scattate al Pitti Uomo che si è svolto a giugno 2022. Rimanete sintonizzati per gli approfondimenti che pubblicheremo nelle prossime settimane.

