JORDANLUCA Collezione Autunno Inverno 2022 2023

JORDANLUCA AI22 non nasce dal nulla. Al contrario, è il culmine di cose molto più grandi di noi: l’importanza di essere vivi e presenti nel momento, una fresca prospettiva sulla perseveranza anche di fronte alle avversità.

Il desiderio di diventare qualcosa di più grande permea la collezione AI22 e si irradia con passione e un’intensità che esplora l’anima. La collezione si basa sull’elevare i nostri rituali quotidiani per riportare al proprio posto sesso e seduzione. JORDANLUCA cerca di trovare un equilibrio tra rabbia e fragilità, per creare qualcosa che parla a entrambe in egual misura. La rabbia è un catalizzatore della creatività.

Uno dei fili conduttori che unisce ogni capo è la gazza, o l’idea di essa – una creatura curiosa, simbolo di buona sorte che ricerca la bellezza. Questa idea sartoriale ricorrente si evidenzia nelle silhouette languide e allungate della stagione, in particolare attraverso le maniche e i pantaloni; dove ogni modello è come un volatile rock and roll pronto a spiccare il volo.E poi ci sono moltissimi gioielli scintillanti. Fisici o stampati in tutta la loro dorata gloriosità su camicie e bomber. Sciarpe piene di punte corrono lungo il tronco, avvolgendosi intorno al collo e alla vita come armi in attesa di essere sferrate. Alcune sono rifinite con rose rosse in seta, offrendo un netto contrasto tra il delicato e il severo.

Il tutto è controbilanciato da silhouette rilassate e splendidi e lussuosi gilet in mohair, mentre un cappotto in pelliccia leggero apporta morbidezza a pantaloni trapuntati con gli iconici orli esagerati di JORDANLUCA. Una giacca da completo di pregiata fattura sartoriale color verde chiaro con revers allungati e una spilla argento, kilt abbinati e zoccoli in pelle borchiati, offrono uno sprazzo di colore in una palette di colori altrimenti tenue; oscurità e luce giocano in tandem. La maggior parte dei capi JORDANLUCA AI22 è una chiamata alle armi ricca di desiderio e provocazione nel proprio cuore animalistico – una collezione che richiede di più indipendentemente dal costo, guardandosi dentro e incanalando i nostri istinti e desideri umani più profondi per arrivarci.