JW ANDERSON – COLLEZIONE UOMO AUTUNNO / INVERNO 2022 2023

Feste mai avvenute, feste che accadranno. Preziosi momenti di felicità si scontrano in una frivola fantasia di sfrenato divertimento. La collezione FW22 celebra il vestirsi come un atto esuberante che oltrepassa le barriere di genere e gusto.

Ragazzi e ragazze condividono un guardaroba luminoso, frizzante, intenso e divertente, perfetto per entrambi. Pezzi, frammenti, brandelli di giovinezza, come coriandoli sparsi per una festa in casa.

L’intimità domestica detta il tono. Utilizzare al meglio le risorse di ognuno in maniera genuina e gioiosa.

Bordi di fazzoletto. Resti di un parka. Un vestito con un cerchio. Polo e shorts in stravagante lamé. Elastici lavorati a maglia in un top senza maniche. Occhio su un vestito. Giacca a vento e leggings. Caban sregolato. Abito a collo alto. Nodi in pelle e catene in maglia. Abiti metallizzati. Abiti monospalla e drappeggiati. Leggings e top con paillettes. Polo Hula Hoop. Semplici cappotti e jeans in pelle di montone. Ritagli e cerchi, e ancora cerchi. Rete. Strisce selvagge. Giubbotto salvagente e minigonna. Tutina. Bomber.

Gli accessori portano leggerezza e spontaneità ad un livello carnevalesco. Un piccione come clutch. E anche un elefante. Una borsa circolare. Scarpe Kindergarten e décolleté drappeggiate. La collezione porta in sé una nota ludica. La fiera mascolinità e la malvagia femminilità si uniscono in un caleidoscopico mix di tonalità accese, flash metallici e tinte nere.

Vestirsi senza mezzi termini, mescolando pezzi, frammenti per produrre suoni ASMR, attraenti e stimolanti.

