Moda street style uomo durante la Milano Fashion Week. Gli uomini da Dsquared2

Cosa hanno portato gli uomini durante la settimana della moda? Quali tendenze moda uomo abbiamo individuato durante la Milano Fashion Week (sfilava la donna autunno inverno 2022 2023) che si è tenuta a fine febbraio? Non è facile rispondere a questa domanda. Da un lato influencer e fashion people hanno il proprio stile e look, dall’altro tendono ad abbinare i propri outfit alla sfilata a cui sono (o magari non lo sono nemmeno) stati invitati.

Questo significa che nella moda indossata in prossimità dei luoghi della sfilata si vedono spesso forti accenni alle collezioni della casa di moda di riferimento. Questo ovviamente dà subito anche un’idea delle tendenze moda attuali e del modo in cui anche noi le interpreteremo sulla strada, molto presto.

In questo contesto bisogna collocare i look street style che abbiamo fotografato alla sfilata di Dsquared2. Sulla passerella di Dsquared2 per la primavera estate 2022, abbiamo visto un numero impressionante di metallizzati per gli uomini, con l’argento in primo piano.

Questo spiega, ad esempio, la giacca con paillettes color argento che abbiamo visto indossare dal pubblico degli addetti ai lavori. Si può eventualmente cercare sdrammatizzare un capo del genere abbinandolo a dei jeans.

Anche i leggings con fantasie sotto i pantaloncini o i pantaloncini sono una cosa che Dsquared2 ha proposto e riproposto molte volte nel corso degli anni, e anche questi li abbiamo visti riflessi nello street style.

Giacche trapuntate oversize e giacche di pelle, questi sono alcuni dei capi preferiti da Dsquared2 e sicuramente una tendenza della moda per il 2022.

Altre tendenze della moda attuali che notiamo sono giacche cammello, scarponcini da trekking, stampe mimetiche e – pronti? – gonne per uomo. Questa tendenza è stata fortemente presente anche sulle passerelle per l’autunno inverno 2022 2023. Ma è difficile che questa tendenza prenderà piede.

Date un’occhiata alle foto di street style e lasciatevi ispirare.

