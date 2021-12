Per la collezione Pre-Fall 2022, Salvatore Ferragamo celebra il suo spirito innovativo con una collezione inedita e rivolta al futuro. Lavorazioni artigianali e processi tecnologici si fondono per ridefinire e ricontestualizzare…

Salvatore Ferragamo presenta la Collezione Pre-Fall 2022

Lavorazioni artigianali e processi tecnologici si fondono per ridefinire e ricontestualizzare i capi e gli accessori di stagione. Il risultato è una collezione dalla duplice anima, consapevolmente e intimamente sospesa fra tradizione e innovazione. Tra gli accessori, le calzature e l’eyewear, in particolare, propongono nuovi modelli sostenibili, consolidando l’impegno responsabile di Ferragamo.

Collezione

Evoluzione della collezione resort per l’inverno, l’estetica progressista della stagione abbraccia una palette cromatica che spazia da colori come Aragosta, Cedrata, Hibiscus, Melagrana e Technicolor Yellow a Golfo Blu, Bleached Denim, Calce e Mangiarotti Carrara. Lussureggiante nella sua sobrietà, la stampa palme dell’artista Julien Colombier ritorna dopo la stagione SS22, ravvivando caftani, swimwear e tute sartoriali. Puntano sui pattern, lo smoking da uomo in jacquard blu notte, impercettibilmente damascato, e la camicia in twill di seta e cotone con ricamo Gancini. La gonna poncho è inframmezzata da un accattivante inserto in pelle dai colori accesi. I maglioni arcobaleno in mohair, alfieri di uno stile grunge unisex, esemplificano il mix di personalità che anima la collezione. La gonna a portafoglio metallizzata, in maglia termosaldata, con finitura nera e l’abito sartoriale dalle geometrie scolpite danno spazio alla controcultura latente della collezione.

Calzature

Base di tutte le collezioni Ferragamo, il footwear della nuova stagione si muove tra seduzione e funzionalità per decostruire e ricostruire in chiave contemporanea i codici della Maison. Gli stivali cavallerizza con dettaglio Gancini e tacco importante e le derby maschili e gli stivaletti Chelsea in pelle texturizzata fanno da contraltare a ciabattine estive, mocassini driver in gomma sostenibile, sandali gioiello, slingback e un mocassino Vara sapientemente articolato.

Borse e accessori

Le nuove borse a mezzaluna completano l’offerta assieme alla nuova bucket bag della Maison, mentre la linea Ferragamo Studio Bag si concede un’incursione nell’universo maschile con un modello pratico e versatile. La borsa Trifolio è rivisitata con un prezioso tessuto metallizzato, che riesce a creare una texture di grande appeal.

Il motivo Gancini, uno dei simboli della Maison, diventa una fibbia martellata e materica che riprende la gonna metallizzata in maglia termosaldata. Lo ritroviamo anche ricontestualizzato nei bijoux, dove a dominare sono forme astratte. Una nuova linea di occhiali da sole combina tecniche di produzione sostenibili e un’irresistibile palette di 8 nuance, per creare un caleidoscopio eyewear dal fascino magnetico, completamento ideale di una collezione che coniuga sapientemente know-how e innovazione.