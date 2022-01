SFILATA PRADA UOMO AUTUNNO INVERNO 2022 2023

Il lavoro rappresenta una componente vitale del nostro essere. Una realtà che irrompe nel vernacolo estetico idealizzato e fantasticato della sfilata. Per la collezione Prada Uomo Autunno/Inverno 2022 di Miuccia Prada e Raf Simons il Deposito della Fondazione Prada viene reimmaginato da AMO come un palcoscenico per l’azione, la rappresentazione di un’attualità amplificata in cui il teatro e il cinema divengono gli specchi della realtà.

Gli attori sono interpreti della realtà, chiamati a dar voce alla verità attraverso le loro interpretazioni. Il cast include 10 star di Hollywood di fama mondiale: Thomas Brodie-Sangster, Asa Butterfield, Jeff Goldblum, Damson Idris, Kyle MacLachlan, Tom Mercier, Jaden Michael, Louis Partridge, Ashton Sanders e Filippo Scotti. Uomini reali, figure riconosciute che mostrano una nuova sfaccettatura di questa realtà.

La quotidianità viene qui valorizzata e i suoi segni e significanti scambiati con quelli dell’eleganza e della raffinatezza. Questa interazione permette di conferire merito e valore all’impegno umano a tutti i livelli: le uniformi da lavoro, così percepite, assumono una nuova importanza. L’attività quotidiana diventa un momento di occasione e acquista rilevanza e valore, enfatizzando l’importanza del lavoro all’interno della società.

Abbandonando la gerarchia, viene conferita dignità all’abbigliamento pragmatico e alle uniformi della vita reale, realizzati in pelle pregiata e silk tech come segno di rispetto e prestigio. A questi si affianca il linguaggio della sartoria, con una formalità che infonde importanza. Il pragmatismo può influenzare l’eleganza – i metodi della manifattura sartoriale sono applicati alla maglieria, alle giacche bomber e ai parka, conferendo formalità a questi capi d’abbigliamento universali. L’eleganza diventa un mezzo per esaltare e conferire significato.

Gli indumenti esemplificano un modernismo strutturato e la loro architettura intrinseca serve a definirne le forme. Il corpo è enfatizzato, le spalle e il punto vita sono delineati attraverso la sartoria tradizionale in una silhouette che viene poi trasmutata negli abiti di tutti i giorni – i due universi non sono solo giustapposti ma uniti come una cosa sola. Attraverso la manifattura e la metodologia viene data uguale importanza ad ogni genere di abbigliamento. A ogni sfaccettatura della realtà viene conferito un significato, una raffinatezza, una considerazione e un valore destinato a durare nel tempo.

