SFILATA PRADA UOMO PRIMAVERA/ESTATE 2023

La collezione Uomo Primavera/Estate 2023 di Miuccia Prada e Raf Simons è espressione di processi accurati. La moda è qui evocata attraverso il contesto e la giustapposizione di elementi e capi, dando forma a un’idea, creando stile. La moda diventa sia modo che mezzo

dell’apparire. L’espressione di una scelta.

La pratica del design – della moda – è fatta di decisioni, creatività e cura. Gli strumenti di questa collezione – completi, soprabiti, maglioni, camicie, denim, pelle – sono diretti, riconoscibili e archetipici. Indumenti noti vengono reinventati grazie al contesto. C’è sempre una complessità di pensiero dietro risultati apparentemente semplici, un processo di affinamento per svelare i fondamenti del vestire.

Uniti in abbinamenti insoliti, i singoli capi – spesso classici di per sé – possono avere un impatto diverso. Le ispirazioni sono malleabili e flessibili: gli shorts in pelle e i motivi a quadri possono evocare contemporaneamente ricordi d’infanzia, familiarità o raffinatezza. C’è un attrito nell’incontro fra questi punti di riferimento, dove si crea un’identità diversa.

Le silhouette si fanno aderenti al corpo, le proporzioni sono accorciate, evocando giovinezza, energia e vitalità. Gli abiti freschi e leggeri permettono al corpo di muoversi liberamente, consapevole della propria forma e dinamicità, con una libertà e una gioia innate.

La riduzione si traduce in essenzialità, ogni dettaglio estraneo viene rimosso: i colletti scompaiono dalle camicie e dai cappotti, i pantaloni sono attillati e si interrompono alla caviglia o diventano shorts. La logica conclusione di questo processo di affinamento è una sequenza di abiti neri sartoriali. Rimuovere il superfluo dona un sollievo fisico ed emotivo, una freschezza e una leggerezza nuove.

L’allestimento della sfilata concettualizza l’intimità attraverso la rappresentazione di un mock-up di una casa, ingrandito a dismisura e realizzato interamente in carta con bordi grezzi. Il set funge da sfondo agli abiti ma è anche protagonista di per sé, un altro contesto che sfida la nostra percezione, e riflette la sfera dell’umano e del reale – il quotidiano e il giornaliero sono entrambi modellati in qualcosa di eccezionale nella materia e nell’immagine.

