Spyder Korea Autunno Inverno 2022: Quotidiano e speciale, casual e formale

Per la stagione Autunno/Inverno 2022, Spyder Korea ritrae una New Normality, in cui forze ed ispirazioni diverse convivono creando nuovi equilibri. In un momento ancora dominato dall’incertezza…

Spyder Korea Autunno Inverno 2022 2023

Per la stagione Autunno/Inverno 2022, Spyder Korea ritrae una New Normality, in cui forze ed ispirazioni diverse convivono creando nuovi equilibri. In un momento ancora dominato dall’incertezza, il lifestyle brand lancia un messaggio di speranza e positività, immaginando il guardaroba di individui dinamici e cool che affrontano le sfide della vita quotidiana con la giusta dose di stile.

Spyder Korea Autunno Inverno 2022 2023

Chiamata “Coexistence”, questa collezione celebra la diversità con una proposta moda sfaccettata che, rielaborando i codici iconici dell’abbigliamento sportivo, offre un mix unico di design all’avanguardia e prestazioni eccezionali.

Spyder Korea Autunno Inverno 2022 2023

I confini tra sportswear e casualwear sono sfumati. Sfruttando le tecnologie più avanzate abbinate ad una profonda attenzione ai dettagli stilistici, Spyder Korea svela in passerella una proposta gioiosa, giovane e fresca, che celebra il senso di libertà radicato in un lifestyle attivo ed energico.

Spyder Korea Autunno Inverno 2022 2023

La palette di colori vibra di toni audaci, tra cui l’azzurro cielo, il verde lime, il rosa shocking e l’arancio mescolati a sfumature più sobrie di nero grafico, grigio chiaro, bordeaux e marrone tabacco per ottenere un accattivante gioco di color blocking.

Spyder Korea Autunno Inverno 2022 2023

Offrendo la giusta protezione durante la stagione fredda, materiali tecnici e performanti si accostano alla felpa e a tessuti in eco-pelliccia, creando affascinanti combinazioni di diverse texture dall’effetto tattile e materico.

Una serie di capispalla sono indossati con pantaloni ampi o legging attillati. Capi morbidi e avvolgenti diventano le basi essenziali per costruire look in cui silhouette più asciutte convivono con volumi ampi.

Spyder Korea Autunno Inverno 2022 2023

In omaggio al retro sport trend, i tracksuit di ispirazione vintage, caratterizzati da raffinati blocchi di colore o cuciture grafiche ergonomiche, diventano le uniformi di cittadini super cool che abitano in un mondo New Normal.