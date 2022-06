Le t-shirt sono ottime per un look moda estivo e casual, ma provate a giocare anche con delle camicie oversize. Le camicie relax sono un vero must-have per l’estate 2022.

Una camicia trendy e oversize è un must-have moda uomo per l’estate 2022

In estate, spesso tendiamo a tirare fuori dal cassetto tutte le vecchie tshirt per le giornate in cui ci sentiamo particolarmente casual. Non ci si può sbagliare. Per un look moda fresco e rilassato forse nulla è meglio della vecchia cara tshirt. Ma se volete provare a cambiare look (leggi: un look più fresco e più attuale), provate con una camicia.

Naturalmente, non dobbiamo pensare alla camicia da ufficio con colletto rigido e righine… quella la teniamo buona per l’orario d’ufficio. Nel tempo libero vogliamo un look comodo e rilassato e quindi opteremo per delle camicie oversize. Possono essere in cotone, ma anche in lino o addirittura in materiale satinato, come voglio le tendenze moda uomo per la primavera estate 2022.

Per creare quel look da modello, è anche molto importante che indossare la camicia nel modo giusto. Come fanno i modelli alle sfilate durante le Fashion Week.

Di solito li vediamo indossare le loro camicie oversize sulla pelle nuda, e sbottonate. Se portate i pantaloni con una cintura, provate con la maglietta infilata dentro i pantaloni. Questo trucchetto vi darà subito un aspetto più elegante. Per un look più casual, potete anche indossare la maglietta infilata nei pantaloni sul davanti e lasciarla fuori sul di dietro. Se indossate i pantaloni senza cintura, potete anche portare la camicia completamente sopra i pantaloni.

La scelta dei pantaloni è importante quanto quella della camicia. I pantaloni chino sono sempre un successo. Lo stesso vale per i pantaloni a pieghe. Non potete sbagliare con i jeans, purché scegliate un modello leggermente più ampio. I temerari possono cimentarsi in un completo ‘pigiama satinato’.

Potete andare in tutte le direzioni in termini di colore. I look total black (camicia nera, pantaloni neri, sneakers nere) sono super cool, ma vanno di moda anche le tonalità naturali. Per (ancora) i temerari tra voi ci sono colori accesi, fucsia, ma anche rosa, e fantasie colorate. Quello che scegliete dipende dal vostro gusto personale.

Una camicia trendy e oversize è un must-have moda uomo per l’estate 2022 – Photo courtesy of Etro

