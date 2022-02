VERSACE Collezione Uomo Autunno-Inverno 2022

“Il protagonista di questa collezione è l’uomo Versace 2.0. Ho voluto dare ancora più risalto a questo nuovo capitolo presentandolo il secondo giorno del secondo mese del 2022. Si tratta di fare un passo in avanti e di guardare al futuro, senza focalizzarsi sul singolo ma sull’insieme, sull’evoluzione e sulla diversità. Gli stessi valori che vedo condivisi dalle giovani generazioni che esprimono la loro mascolinità con così tanta energia. Questa collezione racchiude tutto ciò, rivolgendosi non al singolo uomo Versace ma agli uomini Versace nel loro insieme.” – Donatella Versace



La collezione uomo Autunno-Inverno 2022 propone uno stile moderno e sofisticato radicato nel presente. Forme pulite, line fluide e silhouette adattabili definiscono questa visione contemporanea del lusso.

GLI UOMINI VERSACE



I capi sono disegnati sull’individuo per rispondere alla sua personalità, ma allo stesso tempo richia­mano con orgoglio tutti gli uomini Versace celebrando la loro identità. La sensualità è resa valoriz­zando le forme del corpo, incoraggiando l’uomo ad accettare la propria autenticità come la vera fon­te di fiducia in sé stesso. Il video che presenta la collezione esplora questo sentimento guardando al rituale che ciascuno svolge nel vestirsi e alla capacità degli abiti di adattarsi alla figura di chi li indossa.



VERSACE ESSENTIALS

I codici estetici del brand sono sintetizzati fino all’essenziale. I completi iconici su misura sono realizzati con finiture più morbide e destrutturate per facilitare i movimenti e creare silhouette fluide. Il motivo gessato e a quadri, dal carattere tipicamente sartoriale, è riproposto in una variante artistica, come se fosse realizzato a mano con pastelli o acquerelli su pantaloni voluminosi e giacche sfoderate. Maglioni in lana jacquard e cappotti formali in lana spazzolata, cashmere e misto seta si distinguono al tatto per la loro qualità.

Tonalità brillanti e vivaci di azzurro, rosa e arancio sono indossate in color block, mentre le stampe d’archivio sono affinate e interpretate con un effetto stampato bicolore come la nuova stampa Baro­cco Silhouette. La Greca, il monogram del brand, caratterizza i maglioni a trecce e i cardigan in lurex.



Le scarpe e gli accessori riprendono il tema del lusso moderno che caratterizza l’intera collezione. Ampie borse, marsupi in morbida pelle e modelli più strutturati in pelle spazzolata completano i look. La stampa La Greca leggermente in rilievo, i decori a V e i nuovi dettagli metallici della linea sono un riferimento ai codici estetici di Versace, mentre la linea La Greca Signature nelle nuove varianti di grigio è rifinita con un logo nitido di colore bianco.



I nuovi modelli di stivali e scarpe reinterpretano lo stile dei classici di archivio Versace, mentre i modelli con la stampa Barocco si radicano nell’immaginario della maison. Le sneaker Odissea com­pletano gli outfit in modo audace.