ZEGNA Autunno Inverno 2022 2023: comodo e non conformista

Con decisione e sensibilità la collezione esamina come dovrebbe essere lo stile contemporaneo: funzionale e personale, comodo e non conformista, portavoce di un’idea evoluta del look formale che passa senza soluzione di continuità dai grandi spazi aperti alla vita indoor.

Il tono è definito dalla stratificazione e dalla fusione di forme e funzioni: i cappotti a trapezio sono indossati sopra gilet di seta tecnica nastrata; le giacche a vento in ripstop sono di lana; le pelli più raffinate acquistano una mano gommata e sono tagliate come camicie con interni doppiati in cashmere, da indossare da sole o sotto un blazer; i pullover e i maglioni più caldi sono reinterpretati come outerwear. La divisione tra interno ed esterno, sopra e sotto è sfumata e reinventata di continuo.

La silhouette è fluida, ma netta, fatta da un insieme di capi unici: cappotti e giacche tabarro, capi funzionali, parka, anoraks e pullover, pantaloni che si assottigliano alla caviglia. Colletti, tasche e chiusure presentano dettagli discreti che portano il movimento in superficie, rendendolo parte integrante della costruzione del capo.

Forme e funzioni sono esaltate dalla scelta di tessuti densi, declinati in un ventaglio organico di colori. Gabardine #UseTheExistingTM, lana scuba, seta tecnica, denim di lana e l’inedito Oasi Cashmere definiscono le texture di look stratificati che fondono sfumature leggere color sale, bianco brina e grigio ardesia con note profonde di nero ebano e marrone mogano e accenti del color vicuna Zegna, ottone vintage e quarzo bordeaux scuro. La solidità generale delle superfici è interrotta da una riga tie & dye e jacquard che interpreta il nuovo segno grafico di Zegna, e da intricati motivi a rammendo presenti su maglie spesse e su maglie outerwear. Borse imbottite e capienti, stivali in tessuto scuba e goggles aggiungono il tocco finale.