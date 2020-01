Novità moda uomo street style 2020. Le nuove tendenze moda uomo dalla Fashion Week

Cosa indossava il pubblico della moda? Come si vestono gli uomini alla Fashion Week? Lasciati ispirare dai nuovi look moda uomo visti alle sfilate di gennaio 2020.

Le sfilate moda uomo che si tengono ogni anno in gennaio (e poi a giugno) sono un piccolo ma importante dramma per il pubblico della moda. Cosa indossare? Sfoggiare gli ultimissimi acquisti (o prestiti) in linea con le più nuove tendenze moda incuranti del freddo che morde le caviglie… oppure soccombere alle intemperie e privilegiare un look (modaiolo s’intende) più invernale e caldo? O un po’ di questo e un po’ di quello?

In effetti la filosofia del un po’ di questo e un po’ di quello è la strada più percorsa dal pubblico che si reca alle sfilate di moda, e forse è proprio questo che rende così divertente lo street style uomo a gennaio. Noi eravamo appostati e non ci siamo lasciati sfuggire i look moda più interessanti, quelli che potrebbero dare qualche idea, ispirare.

Guardate le foto che pubblichiamo qui sotto, ma prima di passare alle foto elenchiamo le nuove tendenze moda uomo per il 2020 che siamo riusciti ad individuare e che ritroverete nelle foto che pubblichiamo. E magari voi ne troverete ancora altre.

Giubbotti in pelle e lammy coats / shearling jackets

Pantaloni in pelle nera (anche pelle finta)

Combat boots e stivaletti corti stringati

Giacche uomo classiche a mezza lunghezza

Hiprest looks (solo per veri hipsters; se non sei un vero hipster allora non provarci nemmeno)

N.B. Non abbiamo visto sneakers!

ADVERSUS