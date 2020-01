Nei backstage delle sfilate abbiamo potuto osservare una enorme varietà di pettinature, parliamo di modelli uomo. Basta dare una rapida occhiata alle foto che vi proponiamo in questa pagina per rendersi conto di quante siano le possibilità in tema di tagli di capelli uomo offerte dalle tendenze per il 2020.

Non vi sarà sfuggito inoltre il fatto che la maggio parte dei modelli sfoggia dei capelli molto lunghi, o in ogni caso più lunghi di quanto eravamo abituati a vedere negli ultimi anni. E allora il consiglio è semplice: non abbiate fretta di fare un appuntamento dal vostro parrucchiere di fiducia, aspettate e lasciate che i capelli si allunghino :-)

Esaminiamo insieme le foto di tagli di capelli uomo che abbiamo selezionato e pubblicato. Naturalmente i tagli lunghi fino alle spalle sono quelli che vi segnaliamo per primi. Questi sono oggi spesso portati ad una lunghezza unica. Basta fare una cosa sola per un taglio di capelli come questo: non tagliare più i capelli.

I capelli lunghi alla spalla stanno bene soprattutto a chi ha i capelli lisci. Per avere subito quella classica aria da rock star o un look da surfista. O forse per avere piuttosto un look da tipo alternativo. Dipende dal tipo di persona, e da come ti vesti. Ma anche se hai i ricci, le lunghezze dei capelli più lunghe vanno bene. In questo caso impara però a prenderti cura dei tuoi capelli, perché i ricci sono belli solo se sono belli i ricci (capisci cosa intendiamo).

Ma ci sono anche altre opzioni per avere un taglio di capelli alla moda e in linea con le tendenze capelli uomo 2020. Puoi far crescere i capelli su tutta la lunghezza e tagliarli appena sopra le orecchie, o alla mascella. Questo si traduce in tagli di capelli interessanti, quasi artistici (vedi la foto del taglio di capelli qui sopra). Puoi anche allungare la lunghezza della parte superiore e portare i lati corti come invece vediamo nelle immagini sotto.

Se non ti piace avere una grande massa di capelli intorno alla testa, puoi sempre optare per una classica testa corta (lati corti, dietro corto) con una lunghezza superiore a strati che poi potrai portare pettinata in avanti (una specie di taglio di capelli alla Beatles per intenderci). Guarda il taglio di capelli nell’ultima foto.

Come potete vedere ci sono molte opzioni. Lasciatevi ispirare per la vostra nuova acconciatura per la primavera estate 2020.

