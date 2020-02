Chi avrebbe mai pensato che avremmo rivisto le acconciature che prevedono capelli ricchi e mullet? Noi no! Che ci crediate o no, questa è una delle acconciature più popolari per la primavera estate 2020. Una tendenza da copiare? Decidete voi…

Gli anni ’80 dilagano. Sono stati anni meravigliosi per molti che li ricordano con un forte senso di nostalgia! Non siamo sorpresi che stilisti e parrucchieri facciamo regolarmente riferimento a questi anni – e forse anche loro con nostalgia. La moda e le acconciature per la primavera estate 2020 sono piene di influenze che arrivano direttamente dagli anni ’80.

Adesso guardate l’acconciatura maschile che potete vedere nelle foto che pubblichiamo in questa pagina. Chi avrebbe mai pensato che questo stile sarebbe tornato di moda? Una testa così riccia e un mullet così riccio sul collo… La volgarità diventa trendy e alla moda. Siamo curiosi di sapere se questa tendenza capelli uomo 2020 raggiungerà il grande pubblico… E tu cosa farai?

