Nuove tendenze jeans moda uomo primavera estate 2020: ecco le novità

Se vogliamo scoprire le novità in tema di jeans uomo spesso dobbiamo dare un’occhiata sulla passerella delle sfilate Dsquared2. Per l’estate 2020 le proposte erano…

Sta per iniziare una nuova stagione, guardare alla moda uomo primavera estate 2020 è sicuramente una boccata di aria fresca dopo i mesi invernali. E uno dei primi acquisti da tenere a mente è sicuramente un bel paio di jeans, ma che siano in linea con le ultime tendenze jeans uomo estate 2020! Il motivo è presto detto, anzi i motivi. Innanzitutto potete indossarli da subito, senza dover attendere la stagione calda, e poi perché un jeans lo portiamo sempre, in ogni occasione, e con tutto. E allora iniziamo a guardare le tendenze moda jeans per l’uomo estate 2020 partendo come detto dalla sfilata Dsquared2 Estate 2020.

Abbiamo visto jeans di colore molto scuro, e piuttosto tradizionali, classici nelle forme. Per la donna Dsquared2 ha proposto jeans sbiaditi e strappati, ma per l’uomo il discorso è stato diverso. E su tutto ci ha colpito il colore scuro del denim.

I modelli sono casual, o classici. I modelli casual sono dritti con il risvolto in fondo; i jeans classici hanno gambe che si stringono verso il basso e anche questi con il risvolto alla caviglia. In generale abbiamo visto molti modelli a vita bassa, sotto la quale si intravedeva l’inizio dei boxer. I jeans casual vengono portati con una cintura e con una catena. A colpirci è stato il bermuda di jeans. I bermuda tornano alla grande nelle tendenze moda uomo per la primavera estate 2020!

Guardate le foto. Forse ci troverete i jeans che indosserete la prossima stagione. Attenti alle combinazioni! I jeans verranno portati abbinati a scarpe grosse e scure (basta con le sneakers!)

Jeans Casual

Jeans classici e giacche di jeans

