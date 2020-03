Nuovi tagli di capelli primavera estate 2020. I riccioli sono di tendenza!

Se avete i capelli ricci di natura… congratulazioni. Secondo le ultime tendenze capelli per la primavera estate 2020 i capelli ricci sono super hot. Dunque state lontani dalle forbici a meno che non abbiate un parrucchiere che sa quello che fa.

I tre uomini che vedete nelle foto qui sotto sono stati fotografati nel backstage della sfilata Spider alla Milano Fashion Week Uomo per la primavera estate 2020. E non era un caso che fossero lì. Questi modelli sono stati scelti proprio per i loro capelli ricci, i ricci come già abbiamo sottolineato sono davvero di tendenza.

Se avete i capelli ricci e li tenete corti, di solito, è arrivato il momento di lasciarli crescere e di iniziare a sperimentare. Può essere che all’inizio il capello sia un po’ crespo perché deve ancora abituarsi alla nuova lunghezza, ma vale la pena di provarci.

In questa fase è molto importante prendersi cura dei capelli, i capelli ricci chiedono comunque sempre più cura ed attenzione rispetto ai capelli lisci. Ma se i ricci sono belli, allora lo sono veramente.

Guardate le foto che pubblichiamo, i ricci hanno un aspetto sano e ben idratato, lo styling è piuttosto naturale, un prodotto idratante è un must. Potete optare – invece del prodotto per lo styling – anche per un leave in conditioner. Questa differenza è molto importante. Un prodotto per lo styling è soprattutto una questione estetica e lavora a livello di texture del capello. Mentre un prodotto come un leave in conditioner è un prodotto che si prende cura dei capelli. Rendetevi conto di questa differenza quando scegliete i prodotti per i vostri capelli.

