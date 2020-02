I nuovi tagli di capelli uomo primavera estate 2020. Tornano i capelli ‘sbiondati’

Gli anni ’80 sono hot e tornano sia nelle tendenze moda che nelle tendenze tagli di capelli. Questo si riflette come vedete non solo nel taglio, ma anche nel colore, parliamo di capelli uomo Sono tornate le teste alla ‘Rod Stewart’?

Gli anni ’80 sono hot e tornano sia nelle tendenze moda che nelle tendenze tagli di capelli. Questo si riflette come vedete non solo nel taglio, ma anche nel colore, parliamo di capelli uomo Sono tornate le teste alla ‘Rod Stewart’?

Non solo vediamo il mullet irrompere alla grande nelle tendenze tagli di capelli uomo per la primavera e l’estate 2020, ma stiamo anche seguendo le tendenze colore in puro stile anni ’80. Gli anni ’80 sono di nuovo completamente qui in mezzo a noi,e questo significa che tutti possono attingere a modo loro da questo decennio che non abbiamo ancora capito a fondo (a qualcuno piace, qualcuno lo detesta).

Durante la settimana della moda di gennaio (sfilate uomo per l’autunno inverno 2020 2021), abbiamo notato un numero impressionante di teste sbiondate tra il pubblico maschile della moda. Ne mettiamo in evidenza due in questa pagina.

Acconciatura da uomo classica con top sbiondato

Un’acconciatura da uomo classica con i lati e la parte posteriore corti, e un top leggermente più lungo diventa “cool” con un top sbiondato. Il colore dei capelli schiariti può contrastare fortemente con il colore originale dei tuoi capelli. Più scuro sei, più forte è il contrasto, più sorprendente è il risultato.

Taglio di capelli corto con punte sbiondate

Un’altra opzione (tipica degli anni Ottanta) è quella di decolorare solo le punte dei capelli. Anche qui lavoriamo con un contrasto tra il chiaro e lo scuro ma non solo sulla parte superiore dei capelli, anche sui lati e sulla parte posteriore, quindi su tutta la testa.

Date un’occhiata alle foto. Forse vi verrà qualche idea…

ADVERSUS