Oroscopo 2020, l’oroscopo 2020 di ADVERSUS

L’oroscopo 2020. Segno per segno tutte le previsioni astrologiche per il 2020. L’oroscopo dell’anno di ADVERSUS. Oroscopo 2020 e previsioni per il nuovo anno.

Scopri l’oroscopo 2020, segno per segno, sfoglia e scopri quello che le stelle hanno in serbo per te, tutte le previsioni astrologiche per il 2020, come sempre in collaborazione con Margherita.net

Ariete

Felice 2020 carissimi focosi nativi! Beh direi proprio che il nuovo anno fin dalle prime battute si presenta con le carte in regola per consentirvi eccezionali e addirittura rivoluzionari cambiamenti di vita. Fino a giugno vivrete in una sorta di oasi di felicità e tutto ciò che avrete in animo di raggiungere o conquistare vi risulterà più facile del previsto, con picchi di autentica fortuna tra il mese di marzo e quello di maggio. Vi converrà quindi riempire le stive a più non posso durante i primi sei mesi mentre sarete ben protetti da quasi tutti gli astri. Nella professione saranno particolarmente avvantaggiati tutti quelli che svolgono attività a contatto con il pubblico o i giovani che potranno finalmente trovare una sistemazione adeguata. Anche la vita affettiva nel primo semestre sarà particolarmente gratificante e foriera di felici soluzioni: matrimonio, convivenza o allargamento della famiglia per le coppie stabili, tanti incontri interessanti per i single. Purtroppo però, come succede regolarmente nella vita di tutti, anche il tempo dei raccolti succosi finisce e può iniziare un periodo di magra. Il consiglio è quello di gestirvi con molta prudenza soprattutto in agosto e alla fine dell’anno. Insomma prima parte dell’anno da allegre e spensierate cicale, seconda parte da sagge e oculate formichine per non guastare tutto!

Toro

Buon anno a tutti voi carissimi Toro! Questo che si apre sarà un periodo di grandi battaglie e l’esito finale evidentemente sarà solo vostro e della dose di coraggio e pazienza che le stelle vi chiederanno di dispiegare per consolidare le posizioni raggiunte o gettare basi per nuovi interessanti progetti. Poco ma sicuro non vi affliggerà certo la noia, anzi: quindi animo! Fin dalle prime battute sarete chiamati ad affrontare nuove responsabilità sia nella vita privata, sia in quella professionale. In modo particolare se siete nati ad aprile attenzione a non scatenare pericolose diatribe tra gennaio e marzo e a settembre. Potrebbe emergere la parte più riottosa del vostro carattere che esalterà l’ostinazione del segno che tanti guai può combinare nei rapporti con il partner o chi vi avvicina. Naturalmente pure i nati di maggio non potranno pretendere di comandare sempre il gioco e pena, squalifiche inesorabili, dovranno alternativamente cedere il comando o scendere a vari compromessi. In amore si preannuncia una primavera meravigliosa ricca d’incontri eccitanti e piacevoli avventure, ma anche di nuove conferme e stabilità serena per le coppie. Festoso, oltre ogni desiderio il mese d’agosto, periodo però entro il quale sarà possibile che certi nodi siano giunti al pettine, costringendovi ad accettare la realtà di un rapporto affettivo definitivamente naufragato. L’autunno potrebbe vedervi un po’ delusi e amareggiati, ma grazie a nuovi spunti professionali e a piccoli, ma saporiti colpi di fortuna, giungerete alla fine dell’anno con qualche ferita, ma tante speranze concrete in più!

Gemelli

Felice 2020 a tutti voi! Mille conquiste e ottime acquisizioni, rompete gli indugi e catapultatevi verso nuovi orizzonti. Già dall’anno scorso parecchi avranno raggiunto un’eccellente posizione con impegno e costanza. Continuate così senza lasciarvi lusingare da prospettive che, se da una parte possono stuzzicare la vostra curiosità, dall’altra potrebbero distogliervi e distrarvi dal cammino prefisso. I mesi migliori per avanzare richieste di miglioramento, finanziamenti o per far decollare nuove attività saranno certamente quelli primaverili ed estivi. Allora sarete quanto mai coinvolgenti e senza eccessivi sforzi potrete ottenere aiuti consistenti o addirittura fondare società destinate a un brillante avvenire. Siate prudenti nella gestione del denaro soprattutto durante i primi due mesi dell’anno, qualcuno potrebbe tendervi insidiosi tranelli o farvi ventilare sotto il naso pericolose iniziative finanziarie senza basi sicure. Proprio in quel periodo evitate di agire di testa vostra e condividete con il partner ogni idea. Vita sentimentale piuttosto piacevole e movimentata per tutti voi. Gli scontri non mancheranno di certo e la gelosia potrebbe scoppiare violenta in febbraio e tra ottobre e novembre. Tra maggio e settembre ben pochi di voi soffriranno di solitudine: nascono amori travolgenti!!

Cancro

Buon anno a voi Cancro! L’amore rivestirà un ruolo primario nella vostra esistenza. Per qualcuno il 2020 potrebbe segnare l’anno del matrimonio, l’inizio di una convivenza o addirittura coincidere con una desiderata gravidanza. La luce fredda ma solida del pianeta garantisce scelte mirate e destinate a un sereno avvenire. Attenzione solo tra marzo e aprile a non farvi prendere la mano dal desiderio di sciocche e fallimentari rivincite, in modo particolare se siete nati in giugno. Saranno momenti di grande scompiglio e la voglia di prendersi rivincite per spirito di vendetta potrebbe portarvi a scelte sconsiderate che minerebbero inesorabilmente sia il presente, sia il futuro. Ma passati quei due mesi delicati pure per la vita professionale, sono previste rimonte incredibili e successo in ogni iniziativa. Rovente si presenta l’estate con le stelle che accenderanno mille luminose candele sulla torta del compleanno e porterà gioie immense in amore. Tutta una corsa felice e proficua nella vita professionale. Qualcuno di voi però potrà trovarsi davanti alla necessità di cambiare sicuramente rotta e chiudendo un’attività insoddisfacente, abbraccerà un nuovo lavoro, magari autonomo. Decisamente un anno intenso e fortunato, ben arrivato 2020!

Leone

Buon anno cari Leone! Questo 2020 si presenta con le carte in regola per farvi vivere un periodo tosto, maschio degno di personaggi forti, coraggiosi e costantemente ottimisti come voi! Prenderete in serio esame tutto ciò che riguarda i vostri rapporti familiari e affettivi, magari costringendo qualcuno ad abdicare a certi atteggiamenti pretenziosi per scegliere comportamenti più consoni alle circostanze. In poche parole dovrete volenti o nolenti imparare la differenza tra autorità e autorevolezza, tra orgoglio e dignità. I mesi che più che altri metteranno alla prova la profondità dei sentimenti tra voi e il partner saranno gennaio, aprile, maggio e soprattutto ottobre. In quei periodi potreste dovere prendere spiacevoli decisioni qualora ovviamente la situazione sia al punto di non ritorno. Del resto voi non siete personaggi da gioco di rimessa e preferite sempre gestirvi in autonomia, quindi non vi mancherà il coraggio di chiudere una storia o di dare una svolta definitiva a quella che vivete. Bella l’estate che promette divertimento e tante soddisfazioni, garantendo pure incontri d’amore davvero eccezionali. La vita professionale vi troverà a combattere numerose battaglie e a tratti sarete costretti a recitare l’odiato ruolo di secondo piano, almeno il tempo necessario per aspettare che la situazione dimostri le vostre ragioni. Come avrete letto sarà un anno impegnativo, costruttivo da vivere intensamente, proprio come piace tanto a voi!

Vergine

Buon anno cari Vergine! Il consiglio che le stelle vi danno per vivere al meglio un anno che, come vedrete sarà foriero di improvvise e grandiose svolte, è quello di agganciarvi con entusiasmo all’eccellente transito di alcuni pianeti. Il pianeta della logica ben si armonizza con personaggi intelligenti e accurati come voi e sarà un formidabile ombrello in grado di limitare i danni. Molto impegnativi soprattutto per la vita sentimentale saranno i mesi di febbraio, marzo e in parte di maggio. L’arma vincente per sapere come muoversi e quale scelta fare sarà ancora una volta la vostra innata e invidiabile capacità d’analisi. Forse certi rapporti si chiuderanno in quel periodo, ma la solitudine non vi perseguiterà a lungo perché con le prime avvisaglie dell’estate sarete assolutamente irresistibili e, senza residui timori o incertezze determinati a trovare la classica anima gemella con cui ricominciare a vivere. Se la prima parte dell’anno sarà piuttosto complessa e variegata, la seconda vi si presenterà come un tappeto rosso degno della passerella dei candidati all’oscar. Effetti profondi nel modo di vivere l’amore, risvegliando l’intimo desiderio di trovare finalmente chi, non facendosi destabilizzare dai vostri atteggiamenti un po’ timidi e rigidi, saprà concedersi con dedizione e passione. Il lavoro vi riserverà spunti di crescita e qualcuno, nell’ultimo trimestre potrà far decollare un progetto professionale indipendente e fortunato.

Bilancia

Buon 2020 cari Bilancia! Coccolati da giove che rimarrà in gemelli fino a giugno e rinfrancati da saturno che dall’ottobre scorso ha lasciato il segno per illuminare ora il secondo settore zodiacale del vostro cielo, inizierete il nuovo anno con idee brillanti e la determinazione di fare chiarezza in voi e attorno a voi. I primi due mesi saranno quanto mai gratificanti grazie al transito dei pianeti veloci che vi consentiranno di vivere con pienezza sentimenti e vita professionale, poi con la primavera qualcosa comincerà a presentare il lato più oscuro. Attenzione a marzo, aprile e giugno. In quei periodi il vostro rapporto di coppia potrebbe subire pesanti scossoni che mineranno la fiducia e la comprensione. Le storie già asfittiche potrebbero così svanire in una bolla di sapone lasciandovi inevitabilmente in bocca l’amaro sapore della sconfitta, ma razionali come siete, comprenderete che certi tagli sono indispensabili per evolvere e migliorare. Stesse possibilità d’improvvise svolte e chiusure potrebbero presentarsi anche al lavoro e qualcuno sarà costretto ad ammettere di aver sopravvalutato la fedeltà di un collaboratore o di un socio. Eccellente per tutti voi l’estate in modo particolare i mesi d’agosto e settembre durante i quali mieterete consensi ovunque e potrete allacciare rapporti meravigliosi in amore e alleanze proficue per la vita professionale.

Scorpione

Buon anno cari Scorpione, per la verità non avreste bisogno degli auguri, dato che il 2020 sarà più che generoso per voi, ma ve li faccio di cuore! Maggiore consapevolezza e la certezza che ancora una volta riuscirete a risorgere più splendenti del solito. I primi grandi cambiamenti avverranno nella vostra vita privata, così chi avesse vissuto momenti tosti nel rapporto affettivo, ma fosse riuscito a mantenere intatta la fiducia e la stima, fin dalle prime battute del nuovo anno, saprà inventarne una più del diavolo per rinverdire la passione e la complicità e magari prenderà la fatidica decisione di convolare a giuste nozze, iniziare la convivenza o allargare la famiglia. I mesi più “caldi” per certi eventi saranno quelli autunnali, così carissimi ardenti passionali, avrete ancora tutto il tempo per pianificare ogni cosa. Diversamente chi avesse gestito o subito una rottura di rapporto, si rianimi e facendo tesoro dell’esperienza, si ributti nella mischia, dimenticando il più possibile l’amarezza e la delusione patita. Febbraio, giugno, luglio e agosto saranno mesi mitici per incontri molto molto eccitanti. Dovrete invece essere molto, ma molto cauti in primavera, con la maggior parte dei pianeti veloci in contrasto al vostro cielo che risveglieranno quell’aggressività eccessiva che spesso vi spinge a scelte avventate. Se la vita privata sarà un crescendo di gioie, conferme e soddisfazioni, certamente speculare sarà quella professionale, soprattutto da giugno quando anche giove si schiererà dalla vostra parte aprendovi e offrendovi insperate occasioni per decollare verso traguardi ambiziosi.

Sagittario

Buon anno cari Centauri! Nuove frizzanti sfide nella seconda metà dell’anno. Intendiamoci non intendo dire che durante il primo semestre dovrete stare al palo, e ci mancherebbe altro, il mio è un invito a non esagerare con le pretese e a imparare a tenere la boccuccia chiusa. E’ noto che siete personaggi solari, allegri ed esuberanti, ma è anche noto che la vostra eccessiva sicurezza combinata con l’ingenuità vi vedono cadere nei tranelli di qualcuno, magari meno preparato di voi, ma più cauto e furbo. Questo rischio probabilmente lo correrete tra febbraio e giugno. Allora le stelle si alterneranno in posizioni difficili per voi e potrebbero, come si suol dire, prendervi in contropiede. La vita affettiva che a gennaio godrà ancora di momenti piccanti e piacevoli, potrebbe improvvisamente rivelarsi impegnativa e difficile da gestire. Sarà il partner ad apparirvi pretenzioso o prepotente, magari solo per il fatto che vi chiederà di affrontare con maggiori responsabilità il peso della quotidianità. Al lavoro si moltiplicheranno le occasioni propizie per chi riuscirà a mantenere collegato il cervello e a moderare l’ambizione sfrenata che proprio in primavera potrebbe spingervi a mosse avventate o a procedere con investimenti esagerati. Fantastica sarà l’estate anticipo di un autunno davvero con i fiocchi. Insomma finirete l’anno con tante frecce al vostro arco!

Capricorno

Buon anno Capricorno! Vi affaccerete al nuovo anno con la ferma determinazione di recuperare il tempo o le occasioni che potrebbero esservi mancate. Ora avrete tutta l’energia che vi serve. Questo per voi potrebbe essere l’anno delle profonde e radicali svolte, quindi caricate le batterie e preparatevi soprattutto per operare quei cambiamenti intimi che sono indispensabili per evolvere. I primi mesi del 2020, grazie al transito positivo dei pianeti veloci, avrete mille opportunità per seminare nuovi terreni d’esplorazione sia al lavoro, sia nella vita privata. Saggi ed equilibrati amministratori del vostro tempo saprete organizzarvi al meglio, ma rammentate in quel periodo le stelle v’inviteranno a puntare il faro della vostra attenzione soprattutto verso la vita di relazione e la famiglia. Avrete bisogno di recuperare la stima e la solidarietà di chi vi circonda e vi ama. Ammettetelo durante il precedente periodo non siete stati troppo comunicativi e certamente avrete sollevato dubbi e polemiche. Vita professionale molto intensa con improvvisi cambiamenti che andranno accettati con entusiasmo e ottimismo. Per qualcuno potrebbe presentarsi l’occasione di chiudere con un’attività frustrante per iniziarne un’altra più consona alle proprie esigenze.

Acquario

Buon anno Acquario! Arrivate da due anni che per molti di voi saranno stati innovativi e pregnanti di scelte e svolte importanti. Ora dovrete rassegnarvi a occupare una classifica meno prestigiosa, nella “hit parade” zodiacale. Le vostre parole d’ordine dovranno essere: impegno e fatica. Dovrete imparare a fare affidamento più sulle vostre capacità, che sulla buona sorte. Probabilmente, vi sentirete vincolati a situazioni obbliganti, in contrapposizione con le vostre alte aspirazioni. Questo varrà sia nella vita di coppia, sia nella professione. Dalla vostra parte, comunque avrete gli aspetti dei pianeti veloci, che in diversi periodi dell’anno vi elargiranno protezioni. Affinate la capacità d’interpretare i messaggi del mondo esterno, affidatevi alla diplomazia ed alla facilità di gestire le pubbliche relazioni. Così, trasformerete le iniziali difficoltà in imprevedibili possibilità di crescita e sviluppo. La vita affettiva v’inviterà ad una sostanziale moderazione, in particolare se appartenete a quella schiera di nativi, che ha sempre apprezzato trovare compensazione in “storie parallele”. Il partner sarà poco disposto a concedervi libertà e attento a cogliere i messaggi reconditi delle vostre assenze. Per non incrinare i rapporti, impegnatevi a vivere

Pesci

Buon anno cari Pesci! Questo 2020 per voi sarà e dovrà essere l’anno delle grandi svolte grazie a transiti molto particolari ed estremamente vivacizzanti. Ovviamente dovrete tenere presente il detto che recita: “aiutati che il ciel ti aiuta!” Perché è noto che se gli astri indicano delle possibilità sta a noi saperle cogliere e mettere a frutto. Riuscirete ad aprire gli orizzonti della mente e questo agevolerà tutti i nuovi contatti sia personali sia professioni. Sarà per voi un anno in crescendo. Il consiglio delle stelle è quello di pianificare ogni mossa già dalle prime battute e tenersi pronti per le meravigliose sorprese che le stelle garantiranno a chi avrà il coraggio e l’energia per far decollare progetti innovativi o prenderà decisioni importanti per la propria vita. Le coppie consolidate riusciranno a cementare il rapporto e potranno coronare il sogno del matrimonio, o addirittura di una felice e attesa maternità. Pochi single resteranno ancora tali alla fine dell’anno, da una parte proprio grazie al fascino regalato dalle stelle, dall’altra per la nuova consapevolezza di desiderare finalmente maggiori garanzie e stabilità in amore. Altrettanto stimolante e vivace sarà la vita professionale indipendentemente dall’attività svolta o dalla vostra età si presenteranno chance incredibili per fare salti di qualità e migliorare la situazione economica.