Oroscopo 2021, l’oroscopo 2021 di ADVERSUS

ARIETE Oroscopo dell’anno 2021: Buon anno focosi Ariete! Decisamente questo per voi potrebbe essere l’anno delle grandi svolte sia professionali, sia soprattutto personali. Iniziate il nuovo anno prudenti e concreti amministratori di voi stessi. I primi due mesi del 2021 dovranno costituire per voi una sorta di rodaggio in vista delle grandi opportunità che si presenteranno dalla primavera. Allora, grazie anche ai pianeti veloci vi sentirete pieni d’energia e più determinati che mai. Si apriranno possibilità eccellenti per allargare il giro d’affari o aprirsi a mercati stranieri. Chi poi fosse insoddisfatto dell’attuale professione o addirittura alla ricerca del primo agognato impiego, si muova con la massima apertura mentale e tenga pronta la valigia in vista di promettenti spostamenti. La vita affettiva si riscalderà e regalerà sorprese graditissime alle coppie consolidate. Si rimbocchino le maniche e vivano tutto con rinnovato ottimismo soprattutto i nativi tra di voi che escono dal tunnel oscuro della disillusione, patita magari per la conclusione di una storia che ha regalato più amarezze che felicità. Siate pronti e aperti verso le dolci occasioni che il destino e gli astri favorevoli metteranno sulla vostra strada. L’estate si presenta quanto mai malandrina e golosi come siete di tutti i piaceri, non faticherete certo a trovare gustose prede da divorare. Eccellente l’ultimo trimestre che vi farà chiudere l’anno in bellezza!

TORO Oroscopo dell’anno 2021: Felice 2021 cari Toro. Dopo due anni piuttosto pesanti ora vi affaccerete al nuovo anno con qualche esperienza in più. Certo non siete reduci da un periodo facilissimo, ma conoscendo la vostra naturale razionalità, avrete saputo fare tesoro anche di passate delusioni e ripartire più rinfrancati che mai. Questo non sarà ancora un anno lineare o facile da vivere soprattutto durante il primo semestre. E’ un anno per menti solide e cuori di leone che richiederà fermezza, coraggio e saggio spirito d’iniziativa. Impegnatevi fin da gennaio a mutare pelle come i serpenti e ad abbandonare certe abitudini mentali rigidamente ostinate e ancorate al passato. E’ un anno di trasformazioni, di scelte impegnative che, anche se dolorose, potranno farvi evolvere. Aprile, tanto per cominciare sarà un mese benedetto dalle possibilità di intravedere nuovi orizzonti. Evitate, però, di prendere decisioni avventate fino ad Agosto. Estate scatenata, ma rammentate che solo i rapporti che contano resisteranno alle pressioni degli astri. Quindi se già da tempo sospirate vicino a un partner che non vi soddisfa o v’imprigiona in una torre d’incomprensione, non abbiate paura di rompere per correre verso la libertà. I primi mesi al lavoro potrete trovarvi a combattere contro avversari e concorrenti agguerriti, ma non demordete, perché in primavera avanzata i rapporti con colleghi e superiori miglioreranno e l’ultimo quadrimestre sarà molto stimolante.

GEMELLI Oroscopo dell’anno 2021: Buon anno ariosi e giovanili nativi! Inizierete l’anno con ottimismo. Probabilmente, qualcuno avrà bisogno di fare un punto sulla propria situazione affettiva, che sicuramente nell’anno precedente, avrà subito qualche scossone. Questo 2021, pur partendo con qualche nota stonata, vedrà un crescendo di situazioni favorevoli ed occasioni concrete, che spingeranno i più abitudinari a rompere, senza indugio, certi rapporti sostenuti solo da sciocchi sensi di colpa o dal timore di affrontare le novità. Già in primavera, soprattutto tra aprile e maggio, ci saranno i primi grandi risvegli dal letargo e non solo ritroverete la caratteriale forza d’animo, ma anche la forza di scrollarvi di dosso chiunque sia ormai solo un fardello pesante da portare sulle spalle. Non rimandate ulteriormente! Solo i rapporti più che consolidati, siano questi d’amicizia o d’amore meriteranno il vostro tempo e le vostre energie. Ricordatevi che d’ora in avanti il vostro motto sarà: “Chi non mi ama non mi merita”! Identico discorso varrà nella vita professionale. Molte saranno le opportunità, che si presenteranno naturali, per mettere alla prova la reale fedeltà e disponibilità di chi si dichiara tanto apertamente dalla vostra parte. Cautela soprattutto in campo finanziario durante l’ultimo trimestre.

CANCRO Oroscopo dell’anno 2021: Felice anno, dolcissimi nativi! Arrivate da anni di soddisfazioni, di conferme e successi. Certamente non tutti voi avrete vissuto le stesse esperienze in amore o ricevuto identiche gratificazioni al lavoro, ciò, dipende dalle posizioni del vostro tema natale, ma se siete sinceri, non potrete lamentarvi di quanto il destino vi ha donato. Ancoratevi all’ottimismo e all’entusiasmo accumulati, perché saranno le migliori e più solide basi per vivere questo 2021, che ve lo anticipo, non sarà sempre facilissimo, soprattutto per personaggi come voi portati più al ripiegamento che all’azione diretta e convinta. Avrete svariate possibilità per salti di qualità o per mettervi in mostra, ma dovrete giocare con accortezza, senza strafare e soprattutto al tempo giusto, pena figuracce mostruose, anche perché i pianeti veloci non vi perdoneranno le solite “alzate d’ingegno o i capricci” di cui siete maestri. Schiacciate l’acceleratore nei primi due mesi, poi fino a giugno giocate di rimessa. Altalenante la vita sentimentale che vi offrirà momenti intensissimi, seguiti da cadute vertiginose, circa, negli stessi periodi indicati per il lavoro. Da settembre poi godrete di nuovi contatti e fluida comunicazione. Chiuderete così l’anno circondati da nuovi amici o un nuovo amore.

LEONE Oroscopo dell’anno 2021: Buon anno focosi nativi! Per raccogliere le tante possibilità che il 2021 vi offrirà, cari Leone, dovrete addestrarvi a misurare l’irruenza e ad agire solo dopo attenta valutazione delle forze in gioco. Quindi l’amore, i sentimenti ma anche la creatività saranno piacevolmente stimolati dall’energia dei pianeti che promettono grandi performance. Ovviamente come per tutti saranno i fatti, o meglio il vostro comportamento ad agevolare le situazioni e a concretizzare i vostri sogni soprattutto in campo affettivo. Si può presumere che chi tra voi non avesse ancora deciso di spogliarsi degli abiti da impenitenti single, lo faccia finalmente durante quest’ anno. I mesi ideali per mangiare confetti saranno quelli da febbraio a giugno o da settembre a fine anno, quindi avete tutto il tempo per prepararvi! Gli stessi mesi riserveranno una bella sorpresa a chi sogna di diventare genitore e tante scorribande a chi dovesse avere ancora il cuore libero. Attenzione però per chi vivesse un rapporto asfittico o schiacciato da incomprensioni: certe separazioni insanabili o allontanamenti saranno indispensabili! Gestite il denaro con razionalità e consultatevi sempre con un esperto prima di lasciarvi coinvolgere in trattative allettanti, ma evanescenti o rischiose. Certo, sorprenderete chi vi conosce, ma la “selettività” vi permetterà di scegliere alleati fidati. Il periodo più proficuo per gettare le basi di nuovi progetti o per investimenti impegnativi, saranno quelli tra la seconda metà di febbraio e la metà di luglio e tra ottobre e novembre.

VERGINE Oroscopo dell’anno 2021: Felice 2021 cari nativi! Dovrete usare la massima razionalità condita con la naturale saggezza soprattutto nel gestire il settore famigliare che potrebbe riservarvi qualche problema o nei rapporti con genitori, figli o parenti o per l’abitazione. Particolarmente delicati per la vita affettiva saranno invece il mese di gennaio e febbraio durante i quali dovrete ingoiare parecchi bocconi amari o limitare certe pretese poiché sarà forte il rischio che i rapporti già incrinati prendano una brutta piega. Ma il mese più delicato per voi sarà giugno. Allora potrebbero sorgere dolorose e insanabili incomprensioni o diversamente, proprio perché stimolati da tanti pianeti, potreste sentirvi più innamorati che mai, pronti ad abbandonare le resistenze e i timori psicologici che nascondete sempre dietro la corazza e decisi a convincere il partner che il momento delle svolte è arrivato! Come il solito tutto dipende dalla situazione che vi coinvolge e dalla vostra natura. L’ultimo trimestre vi vedrà cavalcare sicuri di raccogliere anche al lavoro il meritato premio per le fatiche espresse e l’impegno dimostrato. Ardue scalate, duri scontri di personalità e nuovi sacrifici da affrontare per raggiungere le mete desiderate, chi saprà mantenersi ottimista avrà eccellenti risultati. La raccomandazione però è quella di gestirsi con intelligenza aspettando il momento idoneo per scoprire le proprie carte!!

BILANCIA Oroscopo dell’anno 2021: Buon anno sofisticati nativi! Questo 2021 per voi si presenta propizio e stimolante. Brillanti, e saggiamente equilibrati potrete dare una svolta positiva alla vostra vita. Questo potrebbe essere l’ anno ideale per cambiare una situazione professionale poco soddisfacente. Gli unici inviti alla prudenza giungeranno tra fine febbraio e marzo, nonché in luglio quando potreste sentirvi spinti ad azioni sconsiderate. Avrete mille occasioni per mostrare a tutti che sapete mostrare concretezza nel raggiungere il traguardo prefissato. Non mettete però troppa carne sul fuoco, soprattutto se ci cambiamenti richiedessero investimenti finanziari. Certo il fiuto vi sosterrà, il consiglio mirato di un esperto sarà utile, quindi non fate di testa vostra spinti magari dal facile entusiasmo. Grandi cambiamenti nella vita sentimentale fino almeno a ottobre compreso. Beh non potrete certo lamentarvi, qualunque sia la vostra situazione attuale, vedrete che con le opportunità che il destino e le stelle hanno in serbo per voi, brinderete alla fine dell’anno con la soddisfazione di aver fatto la scelta migliore. Così le coppie collaudate magari si troveranno alle prese con pannolini e biberon, gli impenitenti single sogneranno confetti e fiori d’arancio e chi trascina una storia asfittica e frustrante si libererà della pesante zavorra per essere libero di cercare altre più piacevoli schiavitù! Non c’è che dire sarà un anno variegato!!

SCORPIONE Oroscopo dell’anno 2021: Buon anno affascinanti Scorpione! Vi affacciate al 2021 che per voi sarà l’anno delle conferme soprattutto per quanto avrete seminato nei periodi precedenti. Non sottovalutate i rischi di inutili battaglie psicologiche con chi ha una visione diversa dalla vostra della vita non potrete certo lamentarvi per le conquiste che raggiungerete. Il lavoro segnerà per voi dei nuovi spunti di miglioramento e per qualcuno si moltiplicheranno le occasioni per fare scelte definitive o cambiamenti ponderati e importanti. I primi due mesi v’invitano però ad usare il misurino del buon senso e a non avanzare richieste troppo esagerate. Sfruttateli per gettare basi concrete e per avanzare nella stima di chi collabora con voi, mostrando duttilità e rispetto delle esigenze contingenti. Dalla primavera sarete protagonisti vincenti di una scalata fortunata che nell’ultimo trimestre, raggiungerete insperate vette di successo. Movimentata e gratificante la vita amorosa soprattutto dalla primavera. Appassionati e passionali come siete certo non vi farete sfuggire le opportunità per vivere amorose avventure, ma attenzione a non suscitare troppe gelosie. Le coppie consolidate si troveranno forse ad affrontare svolte impreviste per il rapporto, ma se sanno parlarsi con sincerità e chiarire subito ogni dubbio sollevato, correranno ancora più complici verso un futuro promettente.

SAGITTARIO Oroscopo dell’anno 2021: Buon anno cari centauri! Il 2021 sarà un anno da: “resa dei conti” per parecchi di voi. Con quest’inizio promettente non avrete giustificazioni per rimanere fermi al palo della vita o per pretendere che siano gli altri a togliervi le castagne dal fuoco. Sarà il lavoro a suonare la gran cassa e spariranno giorno dopo giorno blocchi, incongruenze e ritardi che hanno ostacolato il vostro cammino verso il successo. Così lucidi, razionali e maturi mostrerete al mondo una personalità forte, determinata ma anche più attenta a gestire rischi e pericoli. Puntate tutto fin dagli inizi dell’anno a tutta l’estate, poi giocate di rimessa. Anche in amore è il momento di mettere dei unti saldi, mettetevi d’impegno per fare chiarezza dentro e fuori di voi e prendete le decisioni per la vita privata e sentimentale, che non possono essere rimandate. Puntate sulla primavera e l’estate particolarmente generose, per capire se la storia d’amore in cui siete coinvolti sia ancora ciò che desiderate, in questo caso, con gli astri tanto favorevoli, riuscirete facilmente a cancellare ogni turbamento o incomprensione, che abbia fatto vacillare voi o il partner. Se proprio non ne potrete più di un rapporto a senso unico, o asfittico, agite con coraggio, senza trascinare nulla, mantenendovi ottimisticamente aperti a nuove storie.

CAPRICORNO Oroscopo dell’anno 2021: Buon 2021 tosti nativi! Quello che inizia sarà per voi un anno molto stimolante e ricco di contraddizioni, ma anche foriero di importanti svolte che vi imporranno scelte drastiche e definitive. L’esperienza vi aiuterà a comprendere chi allontanare e chi no. Potranno, allora, tornare alla ribalta vecchi rancori mai sopiti, che richiederanno attenzione ed una definitiva chiarificazione. La vita professionale fin dalle prime battute del nuovo anno vi offrirà interessanti spunti di riflessione e porterà qualcuno di voi a fare una scelta molto impegnativa, magari chiudendo un rapporto che non vi soddisfa abbastanza per cementarsi in un’attività in proprio. Acuti e saggi come siete di natura se farete questa scelta, di sicuro sarà a ragion veduta e solo dopo aver esaminato tutte le possibilità. Nuove aperture per chi fosse alla ricerca di un posto di lavoro, ma andranno cercate con lungimiranza e senza chiusure mentali. La vita affettiva si riscalda molto piacevolmente da marzo e vi consentirà di vivere un’estate da veri protagonisti accompagnandovi all’incontro con chi vi farà concretizzare un bel sogno d’amore. Finirete questo anno con mille certezze in più e la consapevolezza di aver incontrato l’anima gemella con cui condividere la vita. Possibili fiori d’arancio e confetti!

ACQUARIO Oroscopo dell’anno 2021: Felice 2021 cari ariosi nativi! Avete appena imparato ad essere più seri e razionali nella gestione dei rapporti professionali. Qualcuno di voi avrà intrapreso imprese a lunga scadenza, qualcun altro, forse, si sarà sentito impedito dagli eventi e bloccato da mille timori. Per tutti, in ogni modo, è stata una lezione importante e ricca di sagge esperienze, che ora vi aiuteranno a cercare le alleanze migliori e a selezionare chi vi sarà davvero utile, da chi vorrà solo farvi perdere tempo. Sarà agevolato chi ha un’attività creativa. Grandi novità anche nella vita sentimentale a partire dalla primavera, quando gli astri veloci vi aiuteranno a fare chiarezza dentro e fuori di voi. Sarà allora il momento giusto per dare una svolta ai rapporti incerti, per decidere il matrimonio o un allargamento della famiglia. L’estate si presenta per tutti all’insegna del divertimento scanzonato e delle facili conquiste. Più tenebroso e in parte malinconica potrebbe essere la prima ventina del mese di settembre, soprattutto per chi tra voi, non ha ancora imparato ad assumersi le proprie responsabilità. Cadranno certe illusioni, ma fioriranno tante nuove certezze. Ultimo trimestre all’insegna del successo e del sorriso.

PESCI Oroscopo dell’anno 2021: Buon 2021 cari fantasiosi nativi! Attenzione, toglietevi dalla testa l’idea che saranno i pianeti ad impedirvi di vivere o di raggiungere importanti obiettivi. Tutto, come il solito, dipende da come vi approcciate alle situazioni. Preparatevi quindi, ma non cedete al fatalismo cieco o al pessimismo, perché dovrete avere una maggior consapevolezza e una presa di coscienza matura delle vostre responsabilità, e questo vi porterà nuove esperienze importanti. E’ l’anno giusto per aprirsi con disponibilità al confronto con il partner, i famigliari, gli amici e anche con chi collabora con voi. Così raccoglierete più consensi e imparando a condividere l’esperienze senza timidezze o scetticismo e vi troverete alla fine dell’anno arricchiti non solo di beni materiali, ma d’importanti esperienze e di maggiori conferme sulle vostre possibilità. Qualcuno capirà di essere giunto al capolinea di una storia esaurita e senza guardarsi indietro troverà la forza di chiudere per correre verso il nuovo. I mesi migliori per schiacciare il piede sull’acceleratore saranno tra febbraio e giugno con gli astri veloci che vi avvicineranno opportunità incredibili per migliorare il lavoro. Da settembre limitate le uscite finanziarie e sforzatevi di migliorare la vita di coppia che in autunno potrebbe riservarvi momenti critici.