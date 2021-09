Acquario Oroscopo 2022

Aquario

Abbiamo lasciato dietro le spalle un periodo nero, nerissimo. Ormai i nuvolosi si addensano ma rimangono all’orizzonte, e non vi passeranno più sopra la testa come ormai eravate stati abituati. Anno nuovo, vita nuova. Mai come quest’anno questo modo di dire si addice alla vostra situazione astrale. I pianeti amici vi saranno veramente utili, così come il vostro personalissimo impegno. Insieme farete scintille! Ma ricordate che la fortuna va aiutata, mai sfidata. Non perdete mai d’occhio le sicurezze di base che vi sono sempre tornate utili nei momenti di bisogno.

Una di queste è sicuramente il lavoro. Il problema non è trovare il lavoro, ma resistere alla fortissima tentazione di lasciarlo andare perché noioso, impegnativo, ripetitivo… resistete perché in un periodo di grandi cambiamenti come quello che vi aspetta avrete bisogno di una base solida, anche dal punto di vista delle entrate economiche. Completato il cambiamento potrete rivalutare la situazione.

Lo stesso vale per l’amore. Non date per scontato un amore tranquillo e privo di passione come ogni tanto vi capita di pensare. Le acque calme sono quelle che poi i ponti li rovinano, è vero, ma sono anche quelle che possono accompagnarvi lungo un tragitto lungo e tortuoso come è la vita di tutti. E questo è l’anno in cui avere a fianco una situazione sentimentale affidabile e tranquilla sarà fondamentale per il vostro equilibrio.