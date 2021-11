Oroscopo 2022. L’oroscopo dell’anno

Oroscopo del 2022

L’oroscopo dell’anno 2022. L’oroscopo del 2022 che stavate aspettando è arrivato, è pronto, e potete sfogliarlo immediatamente. Scopri cosa hanno in serbo le stelle per il tuo nuovo anno. Il tuo oroscopo 2022. In collaborazione con MARGHERITA.NET

Ariete Oroscopo 2022

Sarà un anno costellato di momenti di grande tensione alternati ad altri momenti di grandi soddisfazioni, soprattutto sotto il profilo economico. Certo, le cose avrebbero potuto essere diverse, ma è anche vero che bisogna adeguarsi e fare il proprio meglio con quello che viene offerto dal destino. I pianeti amici non sono poi così amici per chi non saprà cogliere l’attimo e ribaltare al volo situazioni che potrebbero sembrare irrecuperabili. La fortuna aiuta gli audaci soprattutto in amore.

Il lavoro rimane un grosso punto interrogativo. I progetti fatti in passato ma poi accantonati potranno darvi grosse soddisfazioni se deciderete di riprenderli in mano e adattarli alle circostanze del momento.

Tornando a parlare di amore, attenti alla gelosia che potrebbe creare situazioni molto complicate lì dove di complicazioni non ci sarebbe bisogno. Un anno all’insegna della passione non significa un anno da ricordare. Tutto dipenderà da come saprete controllare i sentimenti più forti, che se dosati sapientemente possono rendere la relazione più interessante, ma senza il giusto controllo possono far saltare il banco.

Toro Oroscopo 2022

Ogni anno la speranza di ‘svoltare’ e di cambiare finalmente una vita che vi va sempre più stretta riaffiora puntuale. E forse questa volta potrebbe essere la volta buona. A furia di pensarci e di fare piani per un cambiamento che prima o poi deve arrivare… forse siete arrivati al dunque. Ma ricordate sempre che se è vero che chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quel che lascia ma non quel che trova… è anche vero che chi non risica non rosica. Dunque cosa deciderete di fare?

Anche qualche delusione dal punto di vista professionale contribuirà a dare la spinta necessaria al cambiamento che vi aspetta nel corso dell’anno. Soprattutto nella seconda parte aspettatevi grosse occasioni, che starà a voi riuscire a cogliere e sfruttare adeguatamente.

La vita sentimentale è un po’ ballerina, tra alti e bassi si mantiene nei binari, ma potrebbe essere meglio. Siete d’accordo? Qualche tentazione di troppo potrebbe portare scompiglio ma anche riavviare finalmente situazioni stagnanti. In che modo? Ci sono molti modi per risolvere una situazione che non va più da nessuna parte, e non è detto che sia proprio quello che state pensando in questo momento…

Gemelli Oroscopo 2022

Fuochi d’artificio che segneranno un inizio di anno veramente molto esplosivo. Proprio a voi, che volevate solamente rilassarvi e non pensare a nuove avventure. E invece il destino e le stelle si sono messi d’accordo per rendere la vostra esistenza – almeno per questo anno – piuttosto varia e frizzante. Non lamentatevi, cogliete al volo questa occasione che vi si presenta e cercate di farci qualcosa di bello per voi e per chi vi sta vicino.

Il lavoro è da sempre uno dei punti dolenti, non perché non vada bene ma perché forse non vi sentite pienamente realizzati. Ma non è sempre necessario cambiare tutto per ottenere risultati che a volte possiamo raggiungere con un minimo sforzo. Ricordate che chi si accontenta gode, e questo significa che forse a volte una situazione già di per sé buona sembra insoddisfacente solo perché siamo noi a volerla vedere così.

L’amore è una garanzia, dopotutto siete sempre stati impeccabili sotto questo punto di vista, e chi vi sta vicino può contare su una persona equilibrata, passionale, e soprattutto affidabile. Non avete bisogno di consigli, e nemmeno di previsioni per il nuovo anno, perché avete il controllo totale sulla vostra vita di coppia. I cambiamenti, in questo caso, li decidete voi, e non le stelle.

Cancro Oroscopo 2022

Forse non ci avete ancora fatto caso, ma se fate bene attenzione noterete che si stanno ammassando – letteralmente – una serie di situazioni che fanno pensare ad un nuovo anno ricchissimo di soddisfazioni. Professionali ma soprattutto personali. Non montatevi la testa però, perché non sempre le previsioni si avverano da sole, hanno ed avranno bisogno di tutta la vostra collaborazione e sostegno. Ma le premesse ci sono, non fatevi sfuggire l’occasione che attendevate praticamente da sempre.

Sul lavoro, solito ‘tran tran’ con qualche intoppo a fine primavera che si risolverà da solo. I colleghi non sono i più amabili, ma non fateci caso perché non li avete scelti voi e fuori dal posto di lavoro non siete tenuti a frequentarvi. Tenete duro, ci saranno cambiamenti importanti e sorprese inaspettate ma graditissime!

L’amore è sempre in cima ai vostri pensieri, e quest’anno vi riserverà delle sorprese che non potete ancora immaginare. Si tratta di una proposta ufficiale, di un nuovo amore, di una vecchia fiamma che torna a cercarvi? O magari… di tutte e tre le cose insieme? Chi vivrà… vedrà.

Leone Oroscopo 2022

Sarà questo forse uno degli anni più importanti per voi. L’anno dei grandi cambiamenti dopo che tutti i vostri piani recenti sono finiti in niente. Non per colpa vostra, a volte il destino e le circostanze ostacolano ogni tentativo di cambiamento. Ma adesso i pianeti amici decideranno di schierarsi dalla vostra parte, e di aiutarvi a portare avanti quello che non eravate riusciti a fare finora. Anno nuovo vita nuova, dicono, e mai come quest’anno questo detto si addice alla vostra situazione.

Il lavoro non vi ha mai entusiasmato, e forse anche per questo motivo avete cercato di elaborare piani e soluzioni alternative. Bene, il grande momento è arrivato, avete 12 mesi per portare a termine il grande piano di cambiamento. Se durante la prima metà dell’anno vi metterete in pista potrete aspettarvi dei risultati già nel terzo trimestre dell’anno.

Per quanto riguarda invece la situazione sentimentale, diciamo che è tutto in sospeso. Questo vale sia per chi è ancora single, ma anche per chi sta vivendo una relazione di coppia che non sembra andare da nessuna parte. L’amore è un grande mistero, e per voi è sempre stato anche un ostacolo tra la vostra situazione e la realizzazione dei vostri sogni. Pensateci.

Vergine Oroscopo 2022

Cercate di darvi una calmata, e perdonateci il tono così perentorio. Non è il momento di spingere sull’acceleratore, anche se è comprensibile dopo due anni in cui tutto vi è crollato intorno. Tutta la prima parte del nuovo anno andrà dedicata alla programmazione, senza azione di nessun tipo. Nel secondo semestre i pianeti amici inizieranno ad assecondare i vostri progetti, e ad aiutarvi nella loro realizzazione. Ma ripetiamo – solo nella seconda parte dell’anno.

In amore fuochi d’artificio che vi confermeranno quanto avevate sempre pensato. In amore ci sapete fare, e chi vi sta vicino lo sa bene. Eccome! Non avete bisogno di consigli sotto questo aspetto, se non quello di andarci piano. Non tutti sono così aperti e pronti a cogliere le occasioni come lo siete voi. E poi – ogni tanto – un po’ di corteggiamento non renderebbe il tutto più divertente e vario?

Il lavoro è il grosso punto dolente di questi ultimi tempi, e lo sarà anche nei primi mesi dell’anno che sta per iniziare. Cosa volete farci? Calma e sangue freddo, prendetevi il tempo di riflettere, di soppesare, di decidere. Senza fretta e senza paura che passi troppo tempo prima di mettervi in azione. A volte il tempo può essere un grande amico.

Bilancia Oroscopo 2022

Ma quante volte avete pensato ‘quest’anno è l’anno della svolta’? Bene, forse è arrivato il momento che avete sempre atteso, forse anche con un po’ di timore. La paura del cambiamento riguarda tutti, non siete soli. Ma a volte è meglio chiudere gli occhi e buttarsi, invece di continuare a pensare ‘e se… e se…’. Allora, cosa state aspettando? È l’anno delle grandi occasioni, i pianeti amici hanno deciso di starvi vicino per infondervi coraggio e qualche nuova idea. Le idee non vi sono mai mancate, è vero, ma a cosa servono se poi non si ha il coraggio di realizzarle?

L’amore fa parte integrante di questo grande cambiamento che vi si sta presentando davanti agli occhi. Una persona che conoscete da tempo, ma che non avevate mai considerato, sta per entrare nel vostro cuore. E vi chiederete come mai non ci avevate pensato prima…

Il lavoro è sempre importante, ci mancherebbe, ma i cambiamenti non possono farsi trattenere nè frenare dal timore di perdere un posto di lavoro fisso. Per un posto perso, ce ne sono centinaia che si spalancano di fronte a chi sa cogliere al volo le occasioni. Anche in questo caso potrete fare affidamento sui pianeti amici, e ricordate che i veri amici si vedono nel momento del bisogno.

Scorpione Oroscopo 2022

Se vi dicessimo che non è ancora arrivato il momento che stavate sperando di poter vivere? Che le stelle non sono ancora ben disposte nei vostri confronti? Che sarà un anno in cui dovrete rimboccarvi le maniche e darvi da fare per ottenere risultati che solo pochi anni fa vi potevano sembrare scontati? Non sono sempre buone le notizie che riguardano un anno che inizia, ma questo non significa che ci si deve scoraggiare, anzi. Soprattutto nella prima metà dell’anno le difficoltà non mancheranno, ma non saranno mai al di fuori della vostra portata. Fatevi forza, passa tutto, anche un anno che non si apre nel migliore dei modi.

L’amore è sempre stato il punto di riferimento nella vostra vita, e così continuerà ad essere anche per tutto il prossimo anno. Per fortuna. Perché l’amore è un sostegno molto importante, di cui non potreste ormai fare a meno. L’intimità e la complicità che avete saputo costruire negli anni saprà ripagarvi e lo farà con gli interessi!

Ecco che veniamo alla vera nota dolente della situazione… il lavoro. Il lavoro non riesce a darvi quelle soddisfazioni che vi eravate attesi, e così come si conclude l’anno, così si aprirà quello nuovo. Niente di drammatico intendiamoci, ma qualche preoccupazione e qualche intoppo vi renderanno più complicata del solito la vita. E poi passerà, perché tutto passa, anche la notte più buia. Ricordatelo.

Sagittario Oroscopo 2022

Ogni anno la stessa promessa che si ripete e che non mantenete mai. Vi siete mai chiesti perché sentite il bisogno di impigliarvi in promesse che sapete già di non poter mantenere? La risposta è lì, davanti ai vostri occhi, e forse finalmente ve ne state rendendo conto. Il bersaglio che per tanti anni avete considerato alla fonte di tutte le vostre paure e problemi non è il responsabile. Se queste parole vi sembrano un po’ misteriose, ricordatevele quando durante il secondo trimestre dell’anno nuovo vi verrà svelato il segreto.

In campo sentimentale forse meglio non spendere tutte le energie che avete speso negli ultimi anni per raggiungere obiettivi impossibili. Una dose di sano realismo, e un po’ di distacco non vi faranno certo male. Anzi. E poi lo sapete benissimo che una volta ottenuto quello che tanto state inseguendo vi annoierete e cercherete un atro obiettivo. Tanto vale…

Anche nel lavoro, molte insoddisfazioni che vi portate dietro da anni stanno per lasciare il posto a novità interessanti, soprattutto sotto il profilo economico. Non che i soldi siano tutto nella vita, ma dopo un paio di anni come quelli che vi state lasciando dietro le spalle non vi farà male rimpinguare finalmente le casse che si stavano lentamente prosciugando.

Capricorno Oroscopo 2022

Ecco che siamo arrivati alla resa dei conti, e con questo intendiamo che da adesso in poi si fa sul serio. Sta per iniziare un anno che ricorderete a lungo, e non necessariamente per i motivi che pensate. Siete giunti al dunque, e soprattutto siete gli unici che dovete ringraziare per i risultati ottenuti. Ma adesso sta ancora a voi fare in modo che tutti questi sforzi non vengano vanificati dalla stanchezza naturale che iniziate a sentire. Il nuovo anno è – lo avete capito – l’anno in cui si concretizzerà l’occasione su cui avete tanto puntato. Non sprecatela.

Sotto il profilo sentimentale vorremmo potervi dare buone notizie, e invece sarà ancora un anno di attesa. Attesa per la storia giusta, o attesa che la attuale relazione giunga al suo termine. Perché no? Insomma, portate pazienza ancora un poco, perché già nella seconda parte dell’anno inizierete a vedere dei grossi cambiamenti, l’inizio di nuove storie finalmente in linea con le vostre attese.

Le questioni economiche vi hanno tenuti sotto scacco per molto, troppo tempo ormai. Lavoro e situazione economica sono andati di pari passo finora e il freno a mano è stato a dir poco costantemente tirato. Ma adesso cambia tutto, e non stiamo esagerando. I pianeti amici vi hanno finalmente preso in simpatia, e non ostacoleranno più il vostro cammino verso tranquillità e serenità economiche. Non l’obiettivo ultimo della vita di nessuno, ma – come si dice – male non faranno…

Acquario Oroscopo 2022

Abbiamo lasciato dietro le spalle un periodo nero, nerissimo. Ormai i nuvolosi si addensano ma rimangono all’orizzonte, e non vi passeranno più sopra la testa come ormai eravate stati abituati. Anno nuovo, vita nuova. Mai come quest’anno questo modo di dire si addice alla vostra situazione astrale. I pianeti amici vi saranno veramente utili, così come il vostro personalissimo impegno. Insieme farete scintille! Ma ricordate che la fortuna va aiutata, mai sfidata. Non perdete mai d’occhio le sicurezze di base che vi sono sempre tornate utili nei momenti di bisogno.

Una di queste è sicuramente il lavoro. Il problema non è trovare il lavoro, ma resistere alla fortissima tentazione di lasciarlo andare perché noioso, impegnativo, ripetitivo… resistete perché in un periodo di grandi cambiamenti come quello che vi aspetta avrete bisogno di una base solida, anche dal punto di vista delle entrate economiche. Completato il cambiamento potrete rivalutare la situazione.

Lo stesso vale per l’amore. Non date per scontato un amore tranquillo e privo di passione come ogni tanto vi capita di pensare. Le acque calme sono quelle che poi i ponti li rovinano, è vero, ma sono anche quelle che possono accompagnarvi lungo un tragitto lungo e tortuoso come è la vita di tutti. E questo è l’anno in cui avere a fianco una situazione sentimentale affidabile e tranquilla sarà fondamentale per il vostro equilibrio.

Pesci Oroscopo 2022

E poi dite che non succede nulla di interessante nella vostra vita! Allacciate le cinture di sicurezza perché stanno per iniziare le montagne russe. Subito dopo l’avvio del nuovo anno sarà come entrare in un parco giochi con un biglietto valido 12 mesi. Se vorrete divertirvi, divertitevi, ma ricordate che vi si presenteranno occasioni uniche ed irripetibili, che sarebbe un vero peccato lasciar perdere per dare la priorità al divertimento. Anno nuovo, vita nuovissima per voi carissimi amici. Ringraziate le stelle che vi sono amiche, soprattutto intorno a fine primavera / inizio estate.

Amore a mille, ma per amore non intendiamo solo relazioni sentimentali stabili. L’arte della seduzione pare aver messo gli occhi su di voi per elargirvi capacità e idee che non avevate mai sperimentato prima. Anche qui le cinture bene allacciate, il sorriso stampato in viso, e gli occhi bene aperti per non perdere nemmeno una delle moltissime occasioni che vi si presenteranno.

Tanto bene andrà la vita sentimentale, tanto noiosa sarà quella lavorativa. Ancora per un anno il lavoro procederà a rilento, anche se non mancheranno dei momenti di grande attività. E per fortuna, perché grazie a questi periodi sarete in grado di governare la barca e condurla al porto intera e sicura. Portate pazienza, è ancora un anno interlocutorio sotto questo profilo. Ma state contenti, perché chi si accontenta…