Oroscopo del mese

Oroscopo del mese di agosto 2024. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e…

ARIETE

Di tutto potreste lamentarvi durante questo rovente mese, tranne della noia! Anche se è noto che con il vostro spirito ardito e incosciente la parola noia per parecchi di voi sia un oggetto misterioso, ora i pianeti amici s’impegneranno per cancellarla del tutto. Alcuni pianeti amici saranno in strepitoso aspetto di trigono al vostro Sole, moltiplicando le occasioni d’incontri eccitanti e di trasgressive avventure consumate sulle spiagge o sulle vette montane. Ma ci saranno guai in vista per tutti, soprattutto nella vita di coppia. Esploderà la gelosia vostra o del partner e i litigi rumorosi saranno la colonna sonora di un’estate comunque molto piacevolmente stuzzicata. Che fare per limitare i danni? Beh, il consiglio più ragionevole sarebbe di organizzare vacanze separate, ma con certi transiti sarebbe piuttosto pericoloso perdere di vista l’amato bene. Quindi preparatevi a usare il buon senso, civettate senza esagerare e dosate le scenate di gelosia. Soprattutto fuggite come la peste il ricordo di un amore del passato che potrebbe riaffacciarsi alla mente nei giorni più tesi quando l’ira o la malinconia potrebbero avere il sopravvento!

TORO

I pianeti amici vi proteggeranno tutto il mese, mentre un altro pianeta continuerà a guardarvi astioso. In poche parole vivrete un’altalena emotiva continua e non apparirete mai uguali in nessuna circostanza. Certo, questo fatto può rendervi originali e affascinanti, ma il partner potrebbe guardarvi con sospetto o essere destabilizzato da certi atteggiamenti inusuali. Beh, il divertimento non mancherà certo e nemmeno lo spasso, ma solo se saprete dosare capricci, tenerezze e testardaggine con intelligenza. Questo è il mese delle vacanze, delle trasgressioni e della voglia di gettare alle ortiche la solita prudenza. Più di altri sarete tentati da nuovi intricanti giochetti o da sperimentazioni ardite! Se avrete organizzato vacanze separate potrete pure sbizzarrirvi quanto vi pare, ma attenzione a non lasciare tracce sospette, perché, cari furbacchioni, verso il venti del mese vi troverete a fare i conti con un altro pianeta che inizierà il suo cammino d’opposizione. Quindi il ritorno dalle vacanze sarà un po’ nevrotico per la vita di coppia, con la gelosia che la farà da padrone, ma in fondo un pizzico di gelosia dà sapore!

GEMELLI

Sinceramente vorrei appartenere ora al vostro segno, visto lo schieramento favorevole dei pianeti amici che vi garantiscono un altro mese meraviglioso! Questo è il periodo delle sospirate vacanze e le energie fisiche e la tonicità mentale vi consentiranno di recitare il ruolo di protagonisti, all’interno delle più svariate compagnie, dalla sera alla mattina. Di notte, vi attenderà un voglioso partner, ufficiale o no, ma assolutamente disponibile a bere dal “calice del piacere” sino all’ultima goccia. Chi sarà sentimentalmente libero non avrà nessuna remora nell’indossare il costume da “vincente” e scendere sui sentieri di caccia. I più romantici saranno mano nella mano con l’ultima conquista, ad attendere le stelle cadenti, sussurrando mielose paroline. Se non sarete tra i fortunati che potranno concedersi relax e viaggi, non disperate. I pianeti amici vi aiuteranno a rimanere sulla cresta dell’onda, ricompensandovi con soddisfazioni e progressi, non solamente dal punto di vista economico.

CANCRO

Se potete, organizzate vacanze separate per cogliere tutte le saporite opportunità che il mese delle ferie vi riserva. Sì, avete letto bene, gelosie e sospetti vanno banditi dal vocabolario vostro e di chi vi ama, o addio divertimento. Non è il semaforo verde al “libertinaggio”, ma indica che, per recuperare il giusto spazio d’indipendenza, ciascuno deve concederne altrettanta al partner. Se avrete organizzato vacanze in comune, ritagliatevi spazi idonei per coltivare amicizie. Tanti gli stimoli, che giungono dai pianeti amici, con aspetti positivi al vostro Sole. Affrontate tutto con buon senso. Chi decide o è stato costretto a spostare le ferie, non ha motivo di lamentarsi, perché può portare avanti una grossa mole di lavoro. I pianeti amici vi consentiranno di consolidare il vostro prestigio e di concludere eccellenti affari.

LEONE

Il mese che festeggia il compleanno dei nativi della seconda e terza decade si presenta ancora sotto i migliori auspici! Non dimentichiamo, inoltre, che per parecchi di voi ora è anche il periodo delle agognate vacanze. Non avrete certo motivi di preoccupazione, ma tanto entusiasmo ed eccellenti possibilità di trascorrere giornate incantate. I pianeti amici illumineranno il vostro segno, mentre un altro pianeta viaggerà alle spalle del vostro segno, spegnendo l’eccesso di personalismo. Avrete vicino un partner devoto e innamorato, pronto a farsi in quattro per farvi piacere. La “fatidica” notte di San Lorenzo vi regalerà una fantastica atmosfera. Molti di voi si spoglieranno volentieri delle ultime resistenze mentali e decideranno di affittare cuore e testa a chi gli fa brillare gli occhi. Attenzione, cari miei, ora potrebbe proprio comparire la persona giusta tanto attesa, e l’amore trionferà! Continuerete la corsa intrapresa al lavoro!

VERGINE

I pianeti amici coprono il cammino dell’amore di petali di rose, infiammando di piccanti emozioni la vita sentimentale. I rapporti ufficiali e le avventure occasionali vi fanno assaporare emozioni intense. Un altro pianeta favorisce la comunicazione con il partner, regalandovi un po’ di sana autoironia. Qualcuno è finalmente maturo per il matrimonio o una convivenza. I single hanno un fascino particolare, che li rende magnetici. Insomma, ci sono tutte le premesse per farvi vivere un Agosto indimenticabile. Se invece siete insoddisfatti di una storia, le stelle vi regalano il coraggio di voltare pagina. La stessa benefica energia si riflette nella professione. La serietà con cui affrontate gli impegni procura la stima di colleghi e superiori. Accettate senza paura: i pianeti amici stanno per proiettarvi verso il successo.

BILANCIA

Beh carissimi nativi, il mese delle vacanze estive vi regala un cielo astrale stupefacente, con l’unica latitanza, però, del vostro astro guida. Ma la cosa più bella per voi è che, contrariamente a quanto si può pensare, proprio il transito dispettoso del pianeta dell’armonia e dell’amore vi regalerà giornate incantate e notti appassionate. Ci sono tutti gli ingredienti per passare vacanze di sogno al mare, in montagna, all’estero o anche nelle città per chi fosse costretto a lavorare. Malandrini ed eccitanti, riuscirete a organizzare gite, feste e scampagnate come e con chi più vi pare. Davvero, il partner dovrà tenervi gli occhi addosso ed essere pronto a seguirvi ovunque, perché non vi difetteranno certo le energie! Un pianeta che vi ha accompagnato per quasi due anni ora sta preparando i bagagli per spostarsi nel vicino segno di un amico. Questo corpo celeste, che a tratti può aver fatto emergere un eccessivo perbenismo, ora è assai più lascivo e compiacente, inoltre forma un sestile a un altro corpo celeste, impedendovi in ogni caso di travalicare mai i limiti del buon gusto, vostra dote naturale. Eccellenti novità al lavoro nell’ultima decade!

SCORPIONE

Questo mese è ambivalente e molto di ciò che succede dipende, più del solito, da come affrontate le situazioni. Stimolante ma ambiguo, è il transito di un corpo celeste, alle spalle del Sole, mitigato dagli ottimi influssi di un altro pianeta. Sotto il cielo agostano malandrino verso ogni trasgressione, vi muoverete tra saporite occasioni per sperimentare il vostro fascino. Certamente siete maestri nell’arte della seduzione e i vostri modi sinuosi incantano tutti, ma, ammettetelo, a volte vi perdete in sogni che non hanno reali presupposti, quindi potreste ingannarvi e scambiare un banale corteggiamento per qualcosa d’impegnativo. Perciò, occhi aperti e testa sulle spalle, e lasciate al partner gli stessi spazi di “giochi e divertimento” che concedete a voi. La gelosia e la possessività possono costare più del previsto; meglio lasciare le briglie sciolte e mostrarsi sicuri di sé. Parlare di lavoro nel mese in cui si festeggia il Ferragosto appare un controsenso, ma le stelle, proprio in questo periodo, hanno in serbo per voi gradite sorprese, perciò non isolatevi troppo e ogni tanto contattate l’ufficio. Forse qualcuno dovrà anticipare il rientro o spostare la partenza, perché giungerà una strepitosa e improvvisa notizia che farà salire le vostre quotazioni.

SAGITTARIO

Questo è un mese particolarmente vivace, ricco di mille spunti e d’imprevisti. Le stelle vi consigliano di spogliarvi di eventuali residui di frustrazione e malumore e di lasciarvi prendere la mano dal giovanile e scanzonato spirito dell’avventura, che sempre alberga in voi. In poche parole, vi è proibito ogni sinonimo di pessimismo o freno inibitore. Non è importante con chi trascorrete le vacanze o in quale località abbiate deciso di recarvi; l’essenziale imperativo messaggio per voi è: divertirsi e fare divertire chi vi circonda. Ridete, inventate scherzi, giochi; lasciate libera la fantasia, semaforo verde alla passione e trasformate il vostro look, indossando, preferibilmente, colori vivaci e sensuali. Certamente, chi vi conosce da tempo sarà molto compiaciuto e subito disponibile a condividere con voi i piaceri della vita. Questa intricante “pelle” da trascinatori facilita i contatti con persone o ambienti insoliti e vi permette di confrontarvi con realtà diverse da quelle che potete immaginare. In questo mese, avete più di un’occasione per arricchirvi d’esperienze interessanti e di vivere avventure che, sfatando il mito legato all’estate, per qualcuno si trasformeranno in storie d’amore importanti. Chi è al lavoro può contare su eccellenti affari e un pizzico di fortuna.

CAPRICORNO

“Agosto amore mio non ti conosco!” Questo deve essere il motto per cogliere le opportunità che il mese delle vacanze vi riserva e, soprattutto, per lasciare libero il partner di fare altrettanto. Sì, cari amici, avete letto bene; la gelosia va bandita completamente dal vocabolario vostro e di chi vi ama, o saranno angosce a non finire. Questo non è un semaforo verde verso il “libertinaggio” o la trasgressione fine a se stessa, ma sta a indicare che, per recuperare il giusto spazio d’indipendenza e libertà, ciascuno di voi deve concederne altrettanta alla persona del cuore, per ritrovarvi, poi, più appassionati e innamorati di prima. Quindi, se avete organizzato vacanze in comune, ritagliatevi spazi idonei di solitudine o momenti per coltivare le varie amicizie. Tanti gli stimoli che giungono sotto le stelle di Agosto, con i pianeti che si alterneranno in modo quasi spasmodico, formando aspetti positivi e altri di tensione al vostro Sole. Il consiglio è quello di prendere tutto con buon senso e senza fare di tutta l’erba un fascio. In modo particolare, devono stare attenti i cuori solitari alle false illusioni. Possono cadere preda di qualcuno che vuole fare di loro un solo saporito boccone, senza ripagarli in alcun modo e senza concedere spazi ai rimpianti o alle scuse.

ACQUARIO

L’andamento del mese dipende, com’è normale, da voi e dalla capacità di mettervi sinceramente in gioco o in discussione. Iniziate il mese delle vacanze con un eccellente corpo celeste che sta attraversando il vostro cielo e un altro pianeta che si muove da un segno all’altro. Sicuramente, non avrete tempo per annoiarvi; anzi, sarete così stimolati dall’incalzare degli avvenimenti da rischiare di perdere di vista la realtà. Gran confusione nelle coppie collaudate; la possessività di chi vi ama può scatenare la vostra eccessiva e ingiustificata violenza verbale. D’altra parte, è possibile il contrario, quindi potreste sentirvi investiti da accuse o rinfacci da parte di un partner inferocito, per i vostri atteggiamenti ambigui. Se il rapporto ha ancora importanza, vi conviene calmare gli animi e cercare, con diplomazia e dolcezza, di scacciare il fantasma. Vivete una situazione similare nella vita professionale. Sicuramente si presenteranno occasioni importanti da sfruttare con tempismo, ma senza abdicare, per nessuna ragione al mondo, alla logica e al buon senso. Alcuni possono, spinti da una dilatata sicurezza dei propri mezzi, sottovalutare la portata di un concorrente o le critiche di un superiore. La situazione economica è in miglioramento e qualcuno può contare su colpi di fortuna.

PESCI

Mollate gli ormeggi e preparatevi a vivere un mese incantato. Un corpo celeste vicino a un altro vi stringe in un caldissimo abbraccio, proteggendovi da ogni insidia o tormento; inoltre, un altro corpo celeste vi rende più determinati, fantasiosi e riflessivi del solito. L’intuito vi guida verso un vero paradiso d’amore, certezza e conferme, quindi seguite l’onda interiore che vi fa pronunciare le parole giuste al momento giusto per trasformare la vita di coppia in un rapporto invidiabile dove trovano posto stima, fiducia, sorrisi e tanto appassionato eros. Siate in vacanza o in città, sarete ammirati e cercati un po’ da tutti; quindi, la sola, quanto indispensabile avvertenza è di non suscitare la gelosia di chi vi ama. Vita un po’ meno rosea per i nati di marzo. Questi nativi misurino le parole e non facciano troppe confidenze a chi, per invidia o cattiveria, potrebbe creare dissapori o contrasti sia nella vita privata sia nel mondo del lavoro. Comunque, chi è costretto a lavorare, sfrutti il periodo! Tutto fila liscio e arriva l’atteso avanzamento di carriera. Cercate la collaborazione di colleghi e collaboratori cui affidare parte dei compiti per fuggire un po’ dall’afa cittadina.

In collaborazione con MARGHERITA.NET