Oroscopo del mese di Agosto 2025

Oroscopo del mese

Notti calde, amori estivi, gelati, concerti, libertà. Riesci a sentirne l’energia? Agosto ti invita a lasciarti sorprendere. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle!

Sagittario (22 nov – 21 dic)

Ad agosto ti senti forte, centrato e pieno di energia positiva. Hai un carisma naturale che attira gli altri senza che tu debba fare nulla di speciale: semplicemente, sei te stesso. Questa autenticità è la tua vera forza: non perderla.

È un ottimo momento per parlare a cuore aperto con chi ti sta vicino. Anche vecchi dubbi o timori possono finalmente trovare chiarezza.

In amore, è tempo di sincerità e rispetto reciproco. Se sei single, mostrarti più deciso potrebbe aprire nuove strade. Se sei in coppia, piccoli compromessi rafforzano l’intesa – a patto che tu non metta da parte te stesso.

Consiglio: Impara a dire di no, se qualcosa non ti convince.

Amore: Il segreto è trovare l’equilibrio tra dare spazio e prenderti il tuo.

Cancro (21 giu – 22 lug)

Questo mese la tua sensibilità è più acuta del solito. A volte ti sembra che gli altri non ti capiscano, ma forse sei tu a non riuscire a esprimerti con chiarezza.

Agosto ti invita a guardarti dentro e chiederti: cosa voglio davvero? È il momento giusto per spezzare vecchie abitudini. Comincia da piccoli gesti concreti.

Un nuovo hobby, un corso o anche un viaggio improvvisato possono portare aria nuova. La creatività sarà la tua migliore alleata. In amore, prova a vivere più con il cuore e meno con la testa.

Consiglio: Non tutto deve essere risolto subito. Prenditi il tempo.

Amore: Segui il cuore, non le tue paure.

Leone (23 lug – 22 ago)

Il sole – il tuo pianeta guida – splende su di te, e tu risplendi con lui. Ti senti più leggero, positivo, finalmente te stesso. Agosto ti regala una pausa dalle preoccupazioni e ti invita a goderti il presente.

Prenditi un momento per riconoscere quanto hai già ottenuto, anche sul piano emotivo. Vivi senza farti condizionare troppo dagli altri.

In amore, il tuo fascino è alle stelle: attira pure gli sguardi, ma non dimenticare di includere chi ti ama nella tua luce.

Consiglio: Occhio alle spese, anche se va tutto bene.

Amore: L’amore più importante è quello per te stesso. Parti da lì.

Vergine (23 ago – 22 set)

Questo mese tutto sembra ripetersi, come se stessi vivendo in loop. Ma lo sai bene: basta poco per cambiare. Prova a rompere la routine. Cambia strada, fatti un’uscita diversa, inizia qualcosa di nuovo.

Un incontro inaspettato – o una nuova prospettiva – potrebbe rimettere tutto in moto.

Fai attenzione a chi apri il tuo cuore: non tutti meritano di conoscerlo.

In amore, c’è voglia di maggiore intimità. La sincerità sulle tue fragilità renderà il legame più vero.

Consiglio: Cambia qualcosa, dentro o fuori.

Amore: Valorizza ciò che hai, ma non ignorare i segnali – anche i tuoi.

Ariete (21 mar – 19 apr)

Hai voglia di romanticismo, leggerezza, magari una notte d’estate che ti faccia sognare. Eppure, dentro di te c’è una piccola inquietudine che bussa. Non lasciare che rovini il tuo agosto.

È il momento ideale per ascoltarti sul serio. Non serve avere tutte le risposte: inizia col farti le domande giuste.

In amore c’è terreno fertile, ma evita i passi troppo affrettati. Meglio scegliere con coraggio, ma senza fretta.

Consiglio: Tieni i piedi per terra, anche se la testa è tra le nuvole.

Amore: L’amore richiede impegno, ma non dimenticare il gioco e la leggerezza.

Scorpione (23 ott – 21 nov)

Potresti sentirti sopraffatto da pensieri o ansie, soprattutto pensando al futuro. Cerca di distinguere tra ciò che è reale e ciò che vive solo nella tua mente.

Ritagliati momenti di calma e cerca di concentrarti su quello che puoi davvero controllare.

La tua creatività ti può aiutare a scaricare tensioni: scrivi, dipingi, cammina, crea.

In amore, fidati di più delle tue sensazioni e un po’ meno delle analisi mentali.

Consiglio: Focalizzati su ciò che puoi cambiare.

Amore: Lasciati andare alla passione, senza doverla sempre spiegare.

Capricorno (22 dic – 19 gen)

Agosto ti invita a fermarti e fare il punto. Dove sei arrivato? Dove vuoi andare? Mente attiva, ma corpo stanco: serve anche una pausa vera.

Piccole attività manuali, come sistemare casa o fare una passeggiata, possono darti chiarezza.

In amore non serve strafare: lascia che le emozioni maturino con calma.

Consiglio: Ogni tanto, fai qualcosa solo per il gusto di farla.

Amore: I gesti semplici spesso valgono più delle grandi dichiarazioni.

Toro (20 apr – 20 mag)

Un imprevisto ti scombina i piani, ma tu hai la forza per rimettere tutto in ordine. Non abbatterti: questa è un’occasione per crescere.

Hai energia da vendere e tanta voglia di creare, fare, rinnovare. Usala!

Contagi chi ti sta attorno con il tuo entusiasmo.

In amore, le cose potrebbero prendere una piega inaspettata – una scintilla, un incontro fuori dal comune. Goditelo, ma con i piedi per terra.

Consiglio: Impara anche dai momenti difficili. Proteggi i tuoi limiti.

Amore: Lasciati sorprendere, ma non perdere lucidità.

Gemelli (21 mag – 20 giu)

L’estate ti stimola tutti i sensi. Agosto ti porta voglia di vivere, nuove esperienze, flirt e leggerezza. Il tuo fascino è irresistibile, ma non dimenticare gli impegni quotidiani.

Trovare l’equilibrio tra spensieratezza e responsabilità è essenziale.

Attento anche a non esaurirti: hai tante energie, ma non sono infinite.

In amore, è tempo di divertirsi e stare bene – ma sii chiaro con te stesso e con gli altri.

Consiglio: Anche in compagnia, ritagliati dei momenti solo per te.

Amore: Segui il tuo ritmo, non quello degli altri.

Pesci (19 feb – 20 mar)

Senti che c’è qualcosa nell’aria. Agosto ti porta una ventata di ispirazione e opportunità. Le idee ti scorrono naturali: fidati del tuo intuito.

Nel lavoro o nei progetti, puoi fare grandi passi avanti – ma scegli bene con chi collaborare. Chiarezza prima di tutto.

In amore sei magnetico: potresti vivere un incontro speciale o riscoprire passione nella relazione che già vivi.

Consiglio: Dai ascolto alla tua voce interiore, non alle tue paure.

Amore: Lascia spazio alla magia, ma resta con i piedi per terra.

Acquario (20 gen – 18 feb)

Anche se fuori è estate, dentro di te c’è un certo tumulto. Hai bisogno di silenzio, di fare un passo indietro per vedere meglio.

Questo è il momento di rallentare e chiederti cosa conta davvero. Le risposte verranno, ma non forzarle.

In amore, sii più morbido. Concedi libertà – a chi ami, ma anche a te stesso.

Consiglio: Non devi sempre risolvere tutto. Lascia che alcune cose esistano e basta.

Amore: Lascia andare il controllo. Scopri cosa succede.

Bilancia (23 set – 22 ott)

Questo mese il tuo fascino è alle stelle. Ma fai attenzione: non dare subito fiducia a chi conosci poco.

Agosto ti chiede di osservare meglio le intenzioni di chi hai attorno. Nelle nuove relazioni, non avere fretta: che sia amore o amicizia, è meglio andare a fondo piuttosto che restare in superficie.

Concediti lentezza, silenzio e bellezza. Un museo, un libro, una giornata senza notifiche possono rigenerarti.

Consiglio: Il silenzio è prezioso: lì ritrovi te stesso.

Amore: Punta su connessioni vere, non su storie fugaci.

In collaborazione con MARGHERITA.NET