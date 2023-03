Oroscopo del mese di aprile 2023

Oroscopo del mese

Ariete

Allacciate le cinture di sicurezza e schiacciate l’acceleratore perché vi attende un mese a dir poco esplosivo sotto tutti i punti di vista. La fortuna aiuta gli audaci e poiché siete conosciuti per essere uno dei segni più coraggiosi dello Zodiaco certo non vi farete mancare nulla o quasi. Naturalmente, resta inteso che il coraggio deve essere regolato con buon senso e il calcolo dei rischi cosa che, purtroppo, spesso dimenticate, non così ora grazie a stelle davvero generose. L’amore vi vedrà protagonisti di ore incantate e di conferme insperate. Da metà mese vi basterà compiere il piccolo sforzo di tendere la mano per afferrare la sicurezza cercata. Saranno soprattutto i delusi, quelli che nell’anno precedente hanno subito pesanti delusioni o chiuso storie d’amore deludenti e massacranti a ritrovare intatto lo slancio e il desiderio di riprovarci con convinzione. Potranno nascere storie d’amore da incontri casuali o nell’ambito lavorativo. Relazioni appassionate e coinvolgenti soprattutto con i romantici e concreti Toro o i simpatici e imprevedibili Gemelli. Al lavoro procederete con passo vittorioso e chi svolge un’attività in proprio, avrà un periodo di florida ripresa allargando il giro d’affari.

Toro

Un vecchio proverbio popolare recita: “Aprile dolce dormire “ ed è noto, carissimi figli di Venere, che tra le vostre immense qualità fa facilmente capolino anche il piccolo difettuccio della pigrizia, ma ora le stelle non vi permettono certo di rallentare la corsa qualunque sia l’obbiettivo che avete in animo di raggiungere. E se i primi giorni del mese potrete concedervi qualche pausa di relax e riflessione dalla metà sarete nuovamente in prima linea carichi a mille. In quel periodo stupirete chi erroneamente ha pensato di tentare il sorpasso soprattutto al lavoro scambiando la vostra momentanea arrendevolezza, per mancanza d’energia. Prima e meglio di altri porterete a termine anche i compiti più delicati raccogliendo il plauso di collaboratori e superiori. L’amore continuerà a suonare dolcissime sinfonie inframmezzate da acuti di passione. Indipendentemente dall’età o lo stato civile, è certo che emanerete un tale magnetismo personale da scoraggiare sul nascere qualunque rivale che tenti di avvicinarsi al vostro partner ufficiale o alla momentanea preda che avete deciso di conquistare.

Gemelli

Dopo un mese particolarmente controverso, finalmente tornerà il morale e ricucirete qualche rapporto strappato a causa dell’incapacità o impossibilità vostra o del partner a cedere su qualche cosa. Tornerà anche il buon senso necessario per riportare tutto sui giusti binari. Forse dovrete fare un bagno d’umiltà e chiedere sincere scuse, ma conquisterete senza fatica punti di merito agli occhi di chi v’interessa anche più di quanto vi piaccia ammettere. Soprattutto in famiglia e con il partner sarà proprio ora di spazzare sospetti, rancori e di cercare, in comune accordo, soluzioni intelligenti e comode per tutti. Allegria e spensieratezza accompagneranno gli affascinanti single a caccia di svago, che tanto per cambiare saranno corteggiati e richiesti, anche se gli incontri non prometteranno, almeno per ora, grandi amori. Giocate ancora di rimessa al lavoro ed attendete il momento opportuno per esternare a chi di dovere, le vostre rimostranze per certe ambiguità di cui siete stati vittime o per porgere sincere scuse e spiegazioni esaurienti a chi avete trattato con inutile durezza. La seconda parte del mese sarà particolarmente fortunata per investimenti o acquisti importanti.

Cancro

Per quasi tutto il periodo dovrete convivere con periodi di nervosismo e incomprensione con il partner. Affrontate il rapporto con comprensione. Molti scontri saranno in gran parte causati dall’insofferenza che il partner nutrirà verso i vostri atteggiamenti prepotenti. Nasceranno o si risveglieranno dubbi e gelosie vostri, o del partner. Nella maggior parte dei casi si tratterà di fantasmi senza consistenza, ma che potranno creare sofferenza. Evitate di chiudervi nel mutismo offeso, che peggiorerebbe le cose, aprite il cuore con disponibilità dando spiegazioni o chiedendo scusa. Il modo maturo di comportarvi, spingerà chi vi ama a fare altrettanto e in men che non si dica, ritroverete sorriso, e passione. I nativi più giovani sentiranno il bisogno di trovare conferme circa il proprio fascino e si lasceranno travolgere dal piacere di vivere avventure scanzonate. Nel lavoro si moltiplicheranno gli impegni e faticherete a stare al passo con il susseguirsi degli eventi. Tenete aggiornata l’agenda e pronta la valigia. Per chi ha un lavoro dipendente, potrebbe presentarsi la possibilità di ricoprire un incarico che comporterà viaggi all’estero. La situazione economica è in ripresa e non mancheranno autentici colpi di fortuna.

Leone

Cautela in amore, se vi trascinate in un rapporto insoddisfacente, potreste arrivare alla conclusione di rompere. Fatelo solo se avete ben valutato le conseguenze. Forse avvertirete l’esigenza di un rinnovamento emotivo ed è meglio dialogare con chi condivide la sua esistenza con voi. Sono possibili momenti di disattenzione e una certa freddezza, anche perché sarete più presi dalle vostre vicende personali, che dalle esigenze famigliari. Chi vi ama ve lo farà notare e dovrete imporvi un cambio d’atteggiamento, per non peggiorare le cose. Del resto, ci metterete poco a lasciar emergere la generosa solarità della vostra natura. Potreste dover subire una battuta d’arresto in un progetto di lavoro che ritenevate fondamentale per il progresso della vostra carriera. In compenso, godrete di guadagni e miglioramenti. Quindi, incassate a testa alta una delusione, ben compensata dalle altre vittorie. Farete fronte a diversi impegni, anche se non tutto può andare subito secondo le vostre migliori aspettative. Nella gestione del denaro rammentate che “chi meno spende, più spende” e acquistate solo il meglio, per voi o per la vostra attività.

Vergine

E ritorna il sereno, almeno per ora: finalmente! Probabilmente sarà proprio un nativo, amico o amante a darvi la carica e ad aiutarvi, magari muovendovi aspre e sincere critiche, a riscoprire il piacere di vivere la vita affettiva con maggior entusiasmo, ottimismo e vivace slancio. Incontri appassionati e coinvolgenti con Scorpione e Cancro, segni entrambi abili nel farvi assaporare le calde note della passione. Chi uscisse da un periodo di tensione, ma fosse riuscito a non incrinare i sentimenti di stima e fiducia, ritroverà nuovi spunti per vivere una vita di coppia appagante e serena. Sfruttate il momento per chiudere nuovi accordi finanziari o per cercare alleanze e collaborazioni anche per la vita professionale. Questo sarà, comunque, un periodo interlocutorio che vi vorrà sempre attenti e prudenti nel momento delle scelte ed estremamente oculati nella gestione del denaro. Potrà sembrare un consiglio superfluo per dei personaggi morigerati come voi, ma è noto che, spesso per soddisfare un’intima frustrazione, ci si può lanciare in un’orgia di spese folli.

Bilancia

Il mese viaggerà a due velocità diverse, non sempre piacevoli. A complicarvi la vita, ci penseranno alcuni pianeti dispettosi fino a metà mese quando tutto tornerà a posto. Avvertirete insofferenza per le richieste del partner o le responsabilità della vita famigliare. Sembrerà che tutto sia vecchio e squallido, nulla andrà bene e avvertirete la voglia di cambiare, ma nemmeno voi saprete cosa!! Comincerete a vedere prima i difetti, rispetto ai pregi del partner e assumerete un tono piuttosto brusco e scostante, come conseguenza delle più banali incomprensioni, che sorgeranno. In altri casi, serate voi a divenire oggetto degli sfoghi di un innamorato esageratamente nervoso. In ogni modo, non succederà nulla d’irrimediabile: i momenti di reciproca insofferenza saranno solo brevi parentesi, che interromperanno il filo di una sostanziale armonia, senza spezzarlo. Lavoro dinamico soprattutto per chi ha un’attività in proprio con numerose opportunità di crescita, che andranno esaminate con pignoleria. Qualcuno animato dall’entusiasmo per le recenti conquiste, potrebbe gettarsi in un progetto vanesio. Mentre altri, annoiati da tutto, assumeranno un atteggiamento rinunciatario e fatalistico, che li porterà a fare il minimo indispensabile, ma troppo poco per non suscitare critiche.

Scorpione

La prima quindicina continuerà a vedervi agevolati dai pianeti amici e vi sembrerà di poter realizzare ogni cosa solo per il fatto di desiderarla. Purtroppo cari amici la vita reale non è così e alla fine costringe a pagare il conto. Sarete costretti a mettervi di fronte allo specchio offuscato o deformato di una vita di coppia che presenterà spaccature o cedimenti da non sottovalutare. Si scatenerà la gelosia del partner o la vostra, certo questo sentimento non vi è sconosciuto, anzi siete convinti assertori che chi ama è per forza possessivo e geloso. Nulla da eccepire se non fosse che purtroppo ora rischierete di tracimare e davanti a legittime domande che il partner vi farà, invece di chiarire, vi nasconderete dietro un colpevole e destabilizzante silenzio che tanto ferisce. Potrà succedere l’opposto ovviamente e allora sarete feroci inquisitori o addirittura vi potreste trasformare in autentici investigatori. Spensieratezza, fascino e seduzione ammanteranno i single più scatenati e avventurosi. Mese ambivalente al lavoro, se certe porte si chiudessero, non perdete tempo a rimpiangere il passato e non ostinatevi per puntiglio. Ci saranno nuove occasioni di rinnovamento e opportunità eccellenti che vi metteranno in contatto con ambienti interessanti.

Sagittario

Vi affaccerete al mese primaverile pieni di entusiasmo e come farfalle svolazzerete leggeri, infischiandovi di limitazioni o responsabilità. Però, cari Centauri, attenzione a non esagerare come il solito, non abbassate la guardia con il partner ufficiale. Certamente questo nuovo anno è molto più promettente e gratificante di quello precedente e già ne avete avuto i primi assaggi, cari Centauri, però in questo mese dovrete un attimo limare certe assurde pretese e imparare l’arte della pazienza e del saggio tempismo che il buon senso vi invita a rispettare. Sarebbe un vero spreco lanciare le vostre acuminate frecce a casaccio senza aver prima ben deciso il traguardo da colpire, che in ogni caso è davanti a voi. Vita movimentata al lavoro con spunti interessanti per chi svolge un’attività a contatto con estero o stranieri. Si preannunciano nuovi viaggi o spostamenti promettenti. Ora, cancellate dal vocabolario la parola “incertezza” e utilizzate per intero la spinta propulsiva dell’esperienza. Nulla e nessuno potrà fermare la corsa in cui vi lancerete, cogliendo al volo le occasioni, che il destino vi porgerà sopra il classico “piatto d’argento”.

Capricorno

La logica e la moderazione, che vi contraddistinguono, saranno messi a prova a causa dell’aspetto dissonante dei pianeti meno ben disposti e per le incertezze nell’atteggiamento del partner o dei familiari. Vecchi motivi di disaccordo e l’ansia di cambiamento, metteranno in crisi la tranquillità. Saturno vi aiuterà a non scoraggiarvi e a cercare le motivazioni a monte. Importante non farsi travolgere dalla suscettibilità per certe critiche. Dopo la metà del mese Venere inizierete a ritrovare equilibrio e buon senso. Allora, smussate le incomprensioni, organizzate “seratine” romantiche e con un sorriso e due carezze, riconquisterete il cuore di chi si fosse allontanato. Nello stesso periodo, ritroverete la disponibilità a collaborare, dando il vostro prezioso contributo nel risolvere i problemi. Nella vita professionale recupererete la saggia capacità d’instaurare un clima di fiducia con tutti. Siate disinvolti con investimenti per l’estensione dell’attività professionale se avete un’attività commerciale. In particolare i giorni finali del mese saranno molto proficui per concludere affari rilevanti o per allargare il giro di conoscenze e clienti. Aspettatevi di avere idee geniali che – se ben sfruttate – vi faranno comprendere, finalmente, chi potrà essere utile.

Acquario

Inizierete il mese ben protetti. Ci saranno quindi le premesse astrologiche migliori per percorrere il periodo all’insegna dell’ottimismo e dell’entusiasmo. Simpatici ed estroversi riuscirete ad affascinare chiunque e la vita di coppia vi vedrà protagonisti di tenerezze e romanticherie. Chi avesse vissuto qualche lacerazione con il partner, troverà le parole giuste per riaprire il dialogo. La fantasia e l’intuito sapranno suggerirvi le strategie migliori per inventare piccanti giochi a due. In famiglia ascolterete le esigenze altrui, trovando la strada per mettere d’accordo tutti. Chi fosse single, ma deciso a conoscere qualcuno d’interessante, avrà mille opportunità per amicizie stimolanti. Potranno sbocciare brevi ma intense storie d’amore che faranno sognare ad occhi aperti ma, ovviamente, è presto per pensare ai “fiori d’arancio”. I pianeti saranno preziosi alleati per rendere concrete prospettive e idee nel lavoro, suggerendovi le mosse migliori per far approvare a chi di dovere i vostri originali progetti. Potrebbe essere necessario pianificare investimenti o allargamenti dell’attività, ma fatevi consigliare da un esperto perché non è il momento di mosse azzardate.

Pesci

I pianeti amici saranno armoniosi per tutto il mese rendendovi simpatici, dinamici e più morbidi del solito, con soddisfazione del partner, che potrà contare su un amico, un amante appassionato, un compagno di giochi e un sincero complice di vita. Le stelle amiche, vi offriranno opportunità di crescita quasi uniche, che v’invito a sfruttare, o almeno a prendere in considerazione e a sperimentare. Tutti i rapporti che si sono rinsaldati, ora viaggeranno su binari oliati. Se siete innamorati e convinti, marciate mano nella mano di chi vi ama e progettate un prossimo futuro felice. Diversamente se vi accorgete di non provare sentimenti abbastanza forti da convincervi a mettervi in gioco, parlate chiaro. I più incalliti e scanzonati single di voi avranno vita facile e passeranno da un’avventura all’altra alla velocità della luce. Il lavoro sarà, a dir poco, frizzante e giungeranno le attese informazioni o risposte, che vi consentiranno di aprirvi verso nuovi mercati, se avete un’attività autonoma. Chi avesse un lavoro subordinato, si sentirà oggetto dell’incondizionata stima di un superiore, ma anche della gelosa invidia di certi colleghi. Attenzione a non cadere in un subdolo tranello teso ad arte, per farvi commettere una leggerezza, ora che sarete in dirittura d’arrivo.

