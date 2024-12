Oroscopo del mese di dicembre 2024

Inizia il mese di dicembre, mese di festeggiamenti e ricorrenze importanti. Rendilo un mese fantastico e preparati per il nuovo anno. Leggi il tuo oroscopo di dicembre 2025 e scopri cosa hanno in serbo per te le stelle.

Oroscopo del mese

Ariete

Vi aspetta un mese meraviglioso. All’inizio vi aspettate qualche difficoltà, ma alla fine tutto tornerà in equilibrio. Il vostro rapporto di coppia procede senza intoppi e voi e il vostro partner vi sentite perfettamente in sintonia questo mese. È il momento ideale per perdonarvi i piccoli passi falsi del passato prossimo. In questo mese di festa, fate le cose in grande e cospargetevi generosamente di amore e di piccoli doni. Ne raccoglierete i frutti. I single faranno bene a tirare fuori tutto il loro fascino questo mese. Conquisteranno molti cuori, ma attenzione a non spezzarne nessuno.

Toro

Il romanticismo potrebbe non essere il vostro forte, ma questo mese dovrete darvi da fare. Lume di candela, camino, cene romantiche. Forse anche le farfalle in pancia. Questo mese Cupido farà di tutto per toccare il vostro cuore. Ma fate attenzione a non lasciarvi trasportare troppo. I Toro possono essere possessivi e richiedere molte attenzioni, e questo può allontanare il partner amoroso. In amore, i Toro fidanzati e sposati farebbero bene – anche se non è sempre facile – a lasciare al partner la libertà necessaria. Riceveranno in cambio un sorriso grato e felice.

Gemelli

Questo mese siete frizzanti. Siete pieni di energia e di progetti. Chiunque riesca a fermarvi è un eroe! Il vostro entusiasmo vi rende affascinanti e non vi lamentate certo della mancanza di attenzione. Il sex appeal è tutto vostro. Ma attenzione, Gemelli innamorati, fidanzati e sposati! Non dimenticate che anche il vostro partner ha bisogno di attenzioni. Troppo spesso il vostro partner rischia di passare in secondo piano e spesso non vi accorgete nemmeno di quello che fa per voi. Cercate di dare al vostro partner più apprezzamento. I single fanno bene anche a empatizzare un po’ di più con le persone che li circondano. Potreste trascurare l’amore della vostra vita.

Cancro

A dicembre potrebbe comparire qualche piccola nuvola sull’orizzonte dorato della vostra relazione. E potreste essere completamente impreparati a questo. Bandite i pensieri nostalgici. Non affogate nei ricordi del passato, ma cercate di accettare che le cose cambiano e che una relazione d’amore è sempre in evoluzione. Siate onesti con voi stessi e con il vostro partner. In questo modo, ritroverete la pace e potrete avviarvi serenamente verso la fine dell’anno insieme. Per i single, è un buon momento per prendere in mano la situazione. Organizzate una festa, un brunch o una cena romantica. E non dimenticate di fare scorta di vischio.

Leone

Questo dicembre siete nel vostro elemento. Sul lavoro raccogliete successi, nella vita sociale sarete al centro dell’attenzione, sembra che tutti vogliano accontentarvi. Divertitevi. Amate le feste e le celebrazioni e non avete paura di lasciarvi andare ai festeggiamenti. Mettete fuori i fiori, ma non fate ingelosire inutilmente il vostro partner. Una piccola discussione può chiarire le cose questo mese. Non scappate, ma parlatene e poi recuperate con momenti romantici indimenticabili. I single possono contare su un mese emozionante. Sfruttate il vostro fascino, un sorriso luminoso può fare miracoli e aprire molti cuori.

Vergine

Negli ultimi mesi avete faticato e faticato. Anche in amore avete incontrato ostacoli quasi insormontabili. I dubbi continuavano ad affiorare e voi cercavate diligentemente delle risposte. Questo dicembre la vostra mente è finalmente in pace. Rimandate la ricerca di risposte. Il tempo risolverà tutto da solo. Godetevi questo bel mese. Create un’atmosfera calda intorno a voi, vestitevi con cura e seguite il vostro cuore. Potrebbe essere un mese di rose. Per i single, ma anche per gli innamorati, i fidanzati e le Vergine sposate. Tuttavia, data l’atmosfera di beatitudine, non sentitevi obbligati a sorprendere chi vi circonda con grandi regali. Regali piccoli e ben pensati renderanno tutti ugualmente felici e terranno sotto controllo le finanze.

Bilancia

È arrivato il momento di fare una bella chiacchierata con voi stessi. Guardatevi intorno. Vedete quante cose belle ci sono nel mondo? Godetevele, aprite gli occhi e cercate di guardare la vita da una prospettiva diversa. Siate gentili con il vostro partner, ridete delle sue piccole marachelle, contate fino a dieci prima di litigare e liquidate le cose con un bacio invece che con un commento sgarbato. Vi accorgerete che la vostra vita si stabilizzerà e potrete godervi appieno tutte le celebrazioni e le feste di questo mese. Un consiglio per i single: non dubitate di voi stessi e l’amore arriverà naturalmente. Tutto ciò che vi viene chiesto è di avere pazienza.

Scorpione

Negli ultimi mesi vi siete impegnati al massimo. Assicuratevi di non cadere in un buco questo dicembre. Non prendetevela con il partner per i piccoli fastidi. Trovate la pace e lasciate che gli avvenimenti degli ultimi mesi vengano assimilati con calma. Affrontate il vostro partner con tatto, soprattutto se dovete fare pace. Cambiate idea, offrite al vostro partner una cena romantica e chiudete l’anno con una sensazione di calore. I single sono in vena di romanticismo, ma non preoccupatevi troppo se la persona di cui siete innamorati non vi degna di uno sguardo. È un buon momento per guardarsi intorno e ampliare i propri orizzonti.

Sagittario

Non fatevi prendere la mano dalle notizie di crisi inquietanti e allarmanti che sentiamo ogni giorno. La vita va avanti. Concentratevi su voi stessi e su chi vi circonda. Sorprendete il vostro partner con piccoli regali (è il mese giusto per farlo) e godetevi l’amore che riceverete in cambio. Cercate di essere un po’ meno lunatici (chi vi sopporterebbe?). E questo dicembre comportatevi come la persona affascinante che siete. In amore, potete contare sul successo. Anche i Sagittario più scettici crederanno questo mese che l’amore con la lettera maiuscola esiste davvero! Sul lavoro, questo mese avrete delle difficoltà, ma poi anche voi potrete godervi il meritato riposo.

Capricorno

Sarà un mese di occasioni d’oro, ma potrete coglierle solo se crederete in voi stessi. Non lasciate che i commenti o le critiche del vostro partner vi frenino. Pensate da soli a ciò che volete ottenere e lavorate per ottenerlo. Il fatto che abbiate una relazione non significa che non possiate prendere le vostre decisioni. Forse il vostro partner dovrà abituarsi a questo, ma se non lo farà, vedrete che la vostra relazione migliorerà. Anche i single fanno bene a credere in se stessi. Fate il primo passo, ricambiate lo sguardo, fate qualcosa di coraggioso per una volta. L’atmosfera festosa e romantica vi darà sicuramente una mano.

Acquario

In questo mese festivo potreste trovarvi a fare i conti con il vostro partner. Siate maturi e cercate di dare risposte oneste e complete. Solo così tornerà la pace nel vostro rapporto. Ma attenzione, non fatevi costringere a prendere decisioni quando non vi sentite pronti. Alcune risposte maturano con il tempo. Fate in modo che le vacanze siano una gradita tregua. Dedicate del tempo a voi stessi e al vostro partner. Lavorate sul vostro rapporto di coppia e cercate di ritrovare l’intesa che avevate un tempo. I single possono aspettarsi momenti romantici. Ma se ci sarà un futuro come lo vorreste voii… si scoprirà solo in seguito.

Pesci

Qualcuno della vostra cerchia di amici o della famiglia potrebbe bussare alla vostra porta per chiedere soldi in questo ultimo mese dell’anno. Tenete presente che avete tutto il diritto di rispondere “no” a questa domanda. Inoltre, questo mese potrebbe essere tormentato da sensi di colpa per cose piccole ma insignificanti. Non pensate di essere responsabili di tutto. Anche il vostro partner ha le sue responsabilità. Prendetevi la libertà di fare qualcosa per voi stessi. Prima di tutto, fate di questo mese di dicembre una festa per voi stessi. Potrebbe dare nuova vita alla vostra relazione. Anche i single fanno bene ad agire in modo indipendente. Siate calmi, sicuri di voi stessi e non vi mancheranno gli ammiratori (adoratori).

