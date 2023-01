Oroscopo del mese

Oroscopo del mese di febbraio 2023. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e…

Oroscopo del mese ARIETE

Il regalo più bello che il mese degli innamorati vi porta è l’amore. Quasi certamente non vi mancheranno le parole giuste per recuperare il rapporto affettivo che vi coinvolge, si risveglierà la nota romantica che è la caratteristica più dolce della vostra natura focosa. Via libera alla fantasia nell’organizzare serate o week-end da trascorrere all’insegna della passione ritrovata. Una volta tanto rinuncerete volentieri alla prepotenza e mitigherete l’aggressività con dolcezza e buon senso. Felice chi vi ama che ora sarà propenso ad aprirvi cuore e braccia e a gettare con voi basi solide per un futuro ricco di promesse mantenute. La vita familiare scorrerà quindi tranquilla e si potrà risolvere quella controversia che negli ultimi due mesi dell’anno precedente vi ha fatto vedere i classici “sorci verdi”. Anche durante questo periodo il lavoro potrà riservarvi più soddisfazione che noie e gran parte del merito sarà proprio nella vostra maggiore disponibilità a raccogliere critiche o pareri contrari. Mettendovi lealmente in discussione riuscirete a instaurare la migliore collaborazione con colleghi e collaboratore. Situazione finanziaria in leggera ma costante ripresa.

Oroscopo del mese Toro

Cambio al vertice. Non allarmatevi, uno dei mesi più romantici dell’anno segnerà importanti conquiste in campo sentimentale. Il vostro astro guida infatti, pur in posizione ostile, vi renderà quanto mai affascinanti e seduttivi, vere e proprie calamite che attireranno corteggiatori ovunque. Il partner è avvisato, se vi ama, farà bene a marcarvi stretto e a non farvi mancare la giusta dose di tenerezza, romanticismo e passione di cui siete molto golosi. Si annuncia un mese invernale dal punto di vista climatico, ma molto caldo. Attenzione a non giocare sporco con i sentimenti altrui, in altre parole, se siete sinceramente innamorati e desiderate solo suscitare la gelosia del partner, civettate pure, ma evitate di tirare la corda. Mese intenso e gratificante anche al lavoro. Opportunità eccezionali per conoscere gente interessante con cui potere stringere alleanze e collaborazioni di tutto rispetto e inoltre autentici colpi di fortuna soprattutto ai nativi della prima decade del segno.

Oroscopo del mese Gemelli

Pericoli in vista invitano alla prudenza! Impegnatevi a vivere con linearità la relazione di coppia. Ora potreste pagare amare conseguenze se agirete con spensierata leggerezza. Chi vive relazioni clandestine è destinato a operare una scelta, costretto dall’innamorato, o per sua volontà comprendendo di non poter più tenere “il piede in due scarpe”. Il partner scenderà sul sentiero di guerra e dissotterrerà l’ascia per colpirvi al cuore. Sarà la gelosia scatenata dai vostri comportamenti ambigui, l’impazienza per la vostra mancanza di decisione o l’insofferenza per la vostra superficialità, ma vivrete un mese irrequieto. Dura la vita per chi trascinerà un rapporto stanco, in cui manca il dialogo: meglio allontanarsi per valutare se esistono i presupposti giusti. Se così è cercate il modo per rilanciare il rapporto. Al lavoro adottate il ruolo dell’attendista, sarà controproducente sollecitare chi non è convinto delle proposte che volete realizzare. Sfruttate, invece, il periodo per fare chiarezza nei programmi e soprattutto nella situazione finanziaria per essere pronti quando sarà il momento di lanciarsi in un’iniziativa che non tarderà a delinearsi e premierà chi sa aspettare.

Oroscopo del mese Cancro

Vi attende un mese a dir poco eccezionale sotto vari punti di vista. Affascinanti come non mai potrete conquistare il cuore di chiunque risvegli la vostra mai sazia voglia d’amore. Le coppie affiatate si troveranno innamorate come non mai e poco desiderose di condividere l’intimità con amici o parenti. Tanti progetti per il futuro, comincerete ad accarezzare il sogno di cambiare casa o di abbellire l’attuale e con razionalità potrete programmare l’investimento necessario. Gioie e liete sorprese per chi ha figli, mentre i single desiderosi di incontrare finalmente chi non sia solo un’avventura, potranno allacciare un rapporto pieno di rosee premesse. Potrebbe rientrare nella vostra vita una persona che si era allontanata magari perché delusa da certi vostri atteggiamenti. Ora trovandovi più maturi e consapevoli potrebbe ritentare la vostra conquista. Certo la soddisfazione sarà enorme, ma valutate con lucidità se davvero esistono ancora i presupposti per riaprire la storia. Al lavoro sarete dinamici e attivi promotori d’iniziative originali e intelligenti e vi conquisterete nuovi preziosi alleati e consensi.

Oroscopo del mese Leone

Sarà probabile che dei sanguigni passionari, come voi, assaporino il sentimento più detestato: la monotonia! Allora, per ravvivare le giornate e la relazione di coppia, correrete il rischio di “scherzare con il fuoco”, scatenando scenografiche scenate di gelosia, al minimo sospetto d’ipotetici rivali. Oppure, sarete voi a “civettare” per attirare l’attenzione di un partner, che ai vostri occhi apparirà troppo tiepido. In entrambi i casi sarebbe un errore, e potreste ritrovarvi con un rapporto sfilacciato. Vi riuscirà più difficile trascinare il partner e i familiari in serate, magari eccitanti, ma che poi scombinano i bioritmi e tolgono spazio al dialogo. Sarà più conveniente, quindi, cari “re della foresta”, che vi accontentiate delle piccole, ma gioie, che in ogni caso la vita vi riserverà- Il lavoro scorrerà sostanzialmente tranquillo, per la maggior parte del periodo ed avrete modo di rivalutare con calma i progetti su cui state investendo energie e denaro. Ora sarà problematico riscuotere vecchi crediti o ottenere, qualora ne avrete bisogno, finanziamenti o aiuti d’ogni genere.

Oroscopo del mese Vergine

Questo potrebbe essere il mese più difficile del nuovo anno. E’ facile comprendere, quindi, che sotto un cielo cosi controverso, la vita di coppia sarà messa a dura prova. Nasceranno discussioni dolorose, incomprensioni laceranti e alternativamente voi o il partner vi chiederete se sussistono o meno i giusti presupposti per continuare o se non è il caso di salutarsi da buoni amici e lasciarsi liberi di cercare nuove schiavitù. Saranno soprattutto i nativi d’Agosto ad affrontare le situazioni più spinose, mentre quelli di Settembre potrebbero ancora non riconoscere i primi sintomi del malessere. Grazie al cielo i pianeti amici vi spingeranno al buon senso, che vi porterà comunque a fare la scelta giusta. Se siete davvero innamorati, ora dovrete scendere dal piedistallo e mettervi seriamente in discussione cambiando quell’atteggiamento che troppi dubbi ingenera in chi vi è vicino. Anche per i single il mese non rappresenterà opportunità d’incontri piacevoli, ma consolatevi la ruota gira! Noie e contraddizioni al lavoro.

Oroscopo del mese Bilancia

Durante questo mese sarete protetti egregiamente. Questa fase favorisce le riflessioni e agevola i più profondi cambiamenti. Avrete sensibilità e buona volontà per fare un viaggio all’interno di voi stessi. Capirete se la vostra storia d’amore ha le caratteristiche per trasformarsi in un rapporto consolidato. Se sarete in coppia quindi potrete godere di un periodo fantastico e il partner saprà ripagare le vostre carinerie con slancio e passione. L’amore suonerà sinfonie celestiali riscaldando il cuore anche ai delusi, più scettici o disincantati tra voi che sentiranno prepotente il desiderio di provare emozioni nuove. Nonostante il rigore invernale avrete tanta voglia d’incontrare gente e si moltiplicheranno gli inviti per feste, serate o quanto altro vi consentirà di brillare da autentiche e seduttive star. Vi sarà inoltre possibile durante un meeting di lavoro o una riunione sociale allacciare un’interessante amicizia con chi potrebbe rivelarsi il socio migliore con cui far decollare un nuovo progetto. Buon momento per investimenti impegnativi in campo immobiliare.

Oroscopo del mese Scorpione

Con il motore su di giri, vi affaccerete al secondo mese dell’anno con gli occhi ben aperti e il sorriso sornione di chi è consapevole di meritare e di poter raggiungere ogni obiettivo. Vita facile con il partner generoso nel propinarvi favori e coccole, però preparatevi ad assumervi maggiori responsabilità o inizieranno i guai! Coinvolgente la vita soprattutto per chi avrà deciso che è finito il tempo dei dubbi e dei sospetti e si aprirà con fiducia all’amore con la “A” maiuscola. San Valentino sarà il momento per decidere la data del matrimonio o l’inizio di una convivenza. Fate poco gli spiritosi, dietro la “maschera di bei tenebrosi”, di “ironici scettici”, che siate “femminucce” o “maschietti”, si nasconde un oceano di romanticismo e una sete mai saziata d’emozioni e di quanto altro trasforma la vita in un viaggio stupendo. Al lavoro partirete su una nota alta. Avrete grinta, idee geniali e l’energia necessaria per raggiungere i traguardi cui mirate, ma non pretendete di fare da soli, compromettereste tutto. I più scettici di voi non avranno reale motivo per lamentarsi di una situazione economica che già dal mese scorso segna un grafico in risalita.

Oroscopo del mese Sagittario

Vi affaccerete al secondo mese dell’anno compressi da qualche pianeta dispettoso, per fortuna potrete contare sulla dolce ispirazione della vostra anima gemella. Comunque chi continua a vivere tensioni in coppia, difficilmente adotterà gli atteggiamenti giusti per riportare il sorriso, animato come sarà dallo spiritello delle contraddizioni. Se siete a caccia d’avventure, non perdete tempo nel dichiararvi a chi v’infiammerà i sensi. Certo ci saranno mille occasioni per rapporti disimpegnati, ma ricordate che i pianeti, in difficile aspetto, consiglieranno saggezza e serietà. Di conseguenza, chi ha vestito i panni del “single impenitente”, potrebbe essere contagiato da un amore profondo e coinvolgente. I single del segno, o chi ha recentemente interrotto l’ultima relazione sentimentale, dovrà attendere tempi migliori per iniziare qualcosa d’importante, per ora, si accontentino di qualche incontro, magari più stravagante ed imprevedibile del solito. Gli astri non renderanno molto produttivo il lavoro. Gran parte della responsabilità sarà della fretta e del modo convulso con cui affronterete gli impegni, ma non mancheranno inattese opportunità. In parte, frutto di precedenti accordi, in parte un “regalo insperato delle stelle.

Oroscopo del mese Capricorno

Il secondo mese dell’anno suona una musica dolcissima per voi. Ritroverete ottimismo, sorriso e la vincente capacità di mettervi in gioco con disponibilità e costanza. Felice chi vi ama in questo periodo! Potrà contare su partner affettuosi, leali, responsabili e quello che fa sempre piacere, fantasiosi e sessualmente attivi. Beh, quale miglior periodo per rinsaldare i legami con chi amate o per far nascere nuove frizzanti storie, di questo che ospita la Festa di San Valentino? Direi che meglio di così, proprio gli astri non potrebbero trattarvi, ma com’è noto, starà esclusivamente a voi far tesoro di tante energie positive. Nel lavoro, grazie ad un affidabile amico, si presenterà l’occasione di progredire. Potrebbe essere un’opportunità unica per dare una svolta di trecentosessanta gradi alla vostra vita professionale. Chi ha un’attività in proprio, potrà contare su felici combinazioni che lo porteranno ad allargare il mercato e il giro d’affari. Ottimo momento per chi sarà occupato nel settore dell’energia o nel campo delle comunicazioni. Chiudete le orecchie agli sciocchi pettegolezzi che vi circonderanno, non potrete e non dovrete perdere tempo inutilmente.

Oroscopo del mese Acquario

I pianeti vi prepareranno una bella festa di compleanno: non avrete nessuna stella contro! Direi che non potrete lamentarvi, ma tesaurizzare tutto e fare un discorsetto chiarificatore con voi stessi circa quanto vorrete creare per la vita affettiva. Sfruttate il mese per recuperare un rapporto incrinato da sciocche discussioni se il partner vi muoverà critiche per le vostre posizioni astruse. Chiarite la situazione, raccontando sinceramente cosa vi ha fatto chiudere dietro una maschera di durezza. Chi ha chiuso una storia e sente nostalgia, sarà tentato di fare un passo indietro, le stelle, però, sconsigliano i ripensamenti. Inutile perdere tempo, cercando di raddrizzare una situazione obiettivamente lontana dai bisogni emotivi. Inoltre, gratificati dalle belle notizie professionali, che vi proietteranno verso traguardi di gloria, sarete più disponibili a divertimenti e occasioni stuzzicanti. I pianeti amici vi aiuteranno a concretizzare certe idee e suggeriranno le mosse giuste per far approvare i vostri progetti. Se sarà necessario pianificare investimenti o allargamenti dell’attività, fatelo con razionalità: il successo premierà i saggi amministratori.

Oroscopo del mese Pesci

La simpatia della vostra personalità vi accompagnerà ora, grazie soprattutto ai bellissimi influssi di certi pianeti amici. Con queste premesse astrali, festeggerete il compleanno, o San Valentino, sulle note di uno scanzonato, ma intenso romanticismo. Se vi accorgeste che il rapporto che vi coinvolge ha perso ogni smalto decidetevi a chiuderlo senza tentennamenti, solo dopo aver liberato un cassetto, si può rimetterci qualche cosa di nuovo. Diversamente se, cancellati i dubbi che vi hanno oscurato l’anno scorso, capirete di essere innamorati e di avere vicino la persona giusta, dichiaratevi e smettetela di aspettare che siano gli altri a intuire i sentimenti che vi animano. Con un cielo tanto avvincente sarete spontanei e socievoli del solito e sarà facile entrare nelle grazie di chi v’interessa. Nasceranno belle amicizie e alleanze professionali destinate a un brillante futuro. Al lavoro giocate bene le carte e nessuno potrà frapporsi tra voi e le mete da conquistare. La vittoria è a portata di mano, ma potrete rischiare di scivolare su una buccia di banana al momento di tagliare il traguardo. Basterà una scorrettezza o una bugia per far precipitare le vostre azioni. Siete fantasiosi e furbetti, ma sarebbe sciocco esagerare.

