Oroscopo del mese di gennaio 2023. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e…

Oroscopo del mese ARIETE

Inizio d’anno esplosivo, che si accenderà di note eccelse, dopo i primi giorni, quando si accenderà un faro nel settore delle amicizie. La vita sentimentale sarà foriera di calde emozioni e toccherete con mano la sincerità del partner, ma non dovrete sottovalutatene la pazienza. Solo così riuscirete a recuperare un rapporto affettivo incrinato da incomprensioni e dubbi sollevati dalle vostre continue e capricciose incongruenze. Il partner è deciso a cambiare lo stile della convivenza e a non tollerare più cervi vostri egoistici protagonismi. Quindi siete avvertiti: se davvero ci tenete a quella persona, preparatevi a fare promesse serie e, soprattutto, a mantenerle. Diversamente, dato che si dice: anno nuovo vita nuova, meglio chiudere senza rancori o strascichi da subito. Dinamismo e colpi d’accelerazione nella vita professionale dopo la prima decade del mese.Puntate decisi se dovrete convincere della vostra buona fede e serietà chi ancora ha dei dubbi, più che legittimi, visto che siete stati troppo ballerini e poco rispettosi dei ruoli. Saranno premiati coloro che, dimenticando orgoglio e presunzione, impareranno a collaborare con colleghi e superiori con umiltà e spirito di sacrificio.

Oroscopo del mese TORO

Iniziate l’anno con la certezza di voler dare una definitiva e precisa svolta al vostro rapporto di coppia con vera determinazione. Un buon inizio non c’è che dire. Sarebbe perfetto, ma dico “sarebbe” perché purtroppo qualche inattesa interferenza esterna non vi aiuterà sempre a trovare le parole o i gesti migliori per convincere tutti della vostra buona fede. A tratti e senza motivi, la passionalità e la gelosia potrebbero farvi assumere atteggiamenti prepotenti con chi vive con voi. Parlate serenamente con il partner e lasciate che sia lui a dettare le regole. Vita sociale intensa per chi ha il cuore libero, ma farà bene a non lasciarsi lusingare da chi farà le classiche promesse “da marinaio”. La prima settimana del mese troverà qualcuno di voi sonnolento, mentre altri, compulsi a rincorrere progetti od iniziative, che purtroppo al momento non saranno realizzabili. Purtroppo i pianeti veloci non saranno sempre vostri amici, meglio evitare la sigla di contratti impegnativi o onerosi.

Oroscopo del mese GEMELLI

Inizio d’anno all’insegna dell’irrequietezza. Saturno opposto vi renderà insoddisfatti di tutto e insoddisfacenti per il partner. Non c’è che dire, davvero un modo eccitante per iniziare l’anno! L’unico modo intelligente per evitare di commettere sciocchezze o pronunciare, sotto la spinta di un diavoletto tentatore, una parola di troppo, sarà di cucirvi la “boccuccia”, mettendoci un lucchetto. Ma chi pensate di essere, i più belli del reame? Che chiunque debba sottostare ai vostri capricci infantili e perdonarvi le bugie, solo perché siete simpatici? Ora sbatterete il “musetto” contro un muro di cemento armato. Anche i single stiano attenti a chi intendono concedere le loro grazie e, non si fidino di chi li adulerà troppo. Meglio accontentarsi di ciò che “passerà il convento” e fidarsi solo di chi ha fornito prove di serietà. Se la vita affettiva richiederà prudenza, per fortuna, di diverso tenore sarà quella professionale. Date la stura, quindi, alle idee originali, per far decollare progetti importanti. Siate, invece, cauti nelle questioni finanziarie, perché non avrete la solita lucidità mentale.

Oroscopo del mese CANCRO

Liberarsi dalla zavorra di vecchie incrostazioni familiari dopo i primi giorni dovrebbe rappresentare per voi eccellenti segnali per farvi capire che è il momento di riaprire un dialogo sereno e chiarificatore con chi vi ama o vive accanto a voi. Purtroppo però si riacutizzeranno a tratti certe intemperanze o il lato più lamentoso e piagnone di voi impedirà il fluido comunicare delle emozioni, cercate un equilibrio! Per scongiurare le intemperanze di qualche persona vicina, dovrete sforzarvi di moderare le infantili pretese se il vostro rapporto di coppia vede già il semaforo “giallo”, cioè segnala pericolo e invece di accusare d’incomprensione ed egoismo gli altri, valutate come vi siete comportati ultimamente. In famiglia ci sarà bisogno di maggiore coerenza e serenità, regolatevi ora prima che i musi o i silenzi erigano un ulteriore muro impenetrabile. Chi tra voi inizierà l’anno al lavoro con le idee chiare, certo di avere obiettivi precisi, nonché di avere le carte in regola per chiudere in fretta ciò che desidera, farà i conti con il più classico degli inviti alla prudenza. Questa fase di stallo andrà sfruttata per rifinire i dettagli dei progetti o per cercare gli alleati validi.

Oroscopo del mese LEONE

Inizierete l’anno con la consapevolezza di dare una svolta precisa al rapporto di coppia. Ma non vi riuscirà spesso di trovare le parole o i tempi adeguati per convincere il partner della vostra buona fede. Imponetevi la calma e ascoltate serenamente le sue eventuali richieste od obiezioni, lasciate una volta tanto, lo scettro del comando o saranno guai! La passionalità e l’eccessiva prepotenza potrebbero farvi assumere atteggiamenti imperativi e arroganti in famiglia, l’esatto opposto di quanto il vostro generoso cuore vorrebbe. Vita sociale intensa e piacevole, ma non lasciatevi lusingare da chi, per affascinarvi, vi farà tante promesse. La vostra pura lealtà e quel “benedetto” orgoglio che vi fa credere di essere “sovrani inattaccabili” potrebbero farvi prendere lucciole per lanterne, offrendo fiducia e stima a chi non li vorrà e non li meriterà. Anche al lavoro dovrete moderare le pretese e godetevi in santa pace i successi, non certo piccoli, raccolti lo scorso anno. Il tempo per tentare ardimentose imprese giungerà presto, ma Gennaio, a causa disorientamento che ancora ottenebra le menti, non sarà il mese più adatto per pretendere l’impossibile.

Oroscopo del mese VERGINE

Saranno sicuramente “coinvolgenti” le vostre giornate. Sarà difficile vedervi soli e risponderete volentieri ad ogni invito, anzi, a volte, proporrete qualcosa di speciale a chi amate. Ma non saranno solo “rose e fiori” con il partner, da cui dovrete farvi perdonare l’ambiguità, tra il concedervi e il sottrarvi. Gli astri, suggeriscono una riflessione, senza sensi di colpa o ripensamenti. Se da una parte prometteranno lidi felici, dall’altra vi ricorderanno di non giocare con i sentimenti di chi ha investito il futuro su di voi, a meno che la vostra non sia solo infatuazione. Anche i single più introversi si lasceranno andare a languide manifestazioni d’affetto. Decideranno se aprire la valigia, di baci e carezze, ad un partner ufficiale o ad una fugace conquista. Una recente conoscenza vi offrirà nuove opportunità di lavoro. Potrà trattarsi di un investimento o la possibilità d’iniziare un’attività diversa. Vagliate ogni informazione. Se un collega non terrà il passo, non perdete tempo ad aspettarlo, sarete pronti per una fuga solitaria e vincente. Mi raccomando, però, aggiornatelo per non compromettere un rapporto, che vi sarà molto utile in futuro.

Oroscopo del mese BILANCIA

Inizierete l’anno sotto ottimi influssi Lasciatevi andare al sentimentalismo che, nonostante il rigore di Gennaio, vi scalderà. Purtroppo, non mancheranno battibecchi nei rapporti affettivi altalenanti e non potrete defilarvela come vi piacerebbe. Saranno invitati alla prudenza, i nativi di Settembre, non sottovalutino l’intelligenza di un agguerrito partner. Perciò, se qualcuno tenesse il “piede in più scarpe”, sarà invitato alla massima cautela. Per intenderci: cancellate SMS, svuotate tasche o borsetta prima di rientrare, pena, guai seri! Buone periodo per le vostre proposte lavorative, anche quelle che appaiono fumose o difficili da realizzare. Del resto, non vi difetterà la dialettica forbita, né la capacità innata di sedurre e convincere i contendenti. Se la vita professionale scorrerà liscia, si presenteranno difficoltà nel settore finanziario . Quindi, non lanciatevi in investimenti esagerati, che ora, avranno più possibilità di finire in un sonoro fallimento, invece del desiderato successo. Anche se v’infastidisce chiedere pareri, sarà più intelligente discutere i progetti con chi ne sa più di voi.

Oroscopo del mese SCORPIONE

Iniziate l’anno con il cuore pieno di speranze. L’energia mentale e fisica vi consentirà di vivere da protagonisti la prima settimana, se avete deciso di passarla in vacanza, cimentandovi nella vostra disciplina sportiva preferita. Vi attenderanno belle esperienze e conoscenze affascinanti, capaci di risvegliare trascinante sensualità. Vi butterete all’avventura, tenendo collegato cervello e cuore. I recenti successi vi avranno fatto riscoprire l’equilibrio tra emotività, sogno e realtà e saprete distinguere tra infatuazioni e amore. Allora non vi nasconderete più per paura di soffrire, ma dichiarerete ciò che provate a chi è legato a voi. Inizio d’anno spumeggiante e all’insegna dell’ottimismo al lavoro del resto le “cosucce” hanno cominciato a girare bene, quindi avrete tutte le ragioni per vedere rosa attorno a voi. Però un pizzico di cautela non guasterà, soprattutto dopo la prima settimana del periodo. In altre parole potreste decidere di abbandonare ogni riserva sia nell’esprimere le vostre opinioni, sia nel tranciare duri giudizi su chi collabora con voi.

Oroscopo del mese SAGITTARIO

Già dalla sua alba il nuovo anno vi riserva una grossa sorpresa. L’effetto più potente sarà la possibilità di ridimensionare le forti pulsioni istintive che vi portano ad esagerare in personalismi del vostro dilatato ego. Rinfrancati sarete mansueti, quasi docili, con soddisfazione del partner che vi troverà dolci e teneri. Gran bella novità, non c’è che dire ed i primi a stupirsi sarete voi, scoprendo che avrete meno voglia di “zingarare” in cerca di pascoli lontani. Farete riposare gli zoccoli e riporrete arco e faretra per godervi le piacevolezze di un amore appagante, anche se più casalingo del solito. D’altra parte sarebbe uno spreco inutile d’energie e tempo cercare, ora, diversivi od avventure che vi lascerebbero in bocca l’amaro sapore della sconfitta. Gli irriducibili, coloro che non intendono ragione, sono liberi di buttarsi allo sbaraglio, però non dicano che non erano avvisati! Rallentate il passo anche al lavoro ed evitate di forzare la mano.

Oroscopo del mese CAPRICORNO

L’inizio d’anno vi vedrà pimpanti, ottimisti e desiderosi di “mordere la vita”. Il partner sarà sorpreso di questi atteggiamenti inusuali e troverà mille accorgimenti per dimostrarvi quanto gradisce il cambiamento. Solo i più ostinati saranno tormentati da certi ricordi, allontanate il tormentoso pensiero di chi se n’è andato facendovi capire di stare meglio senza di voi. Ricordate che siete all’inizio di un anno importante e che starà a voi trasformarlo in decisivo per la vita privata e familiare. Le coppie di recente formazione cerchino la migliore intesa ed il compromesso, necessari per trasformare l’attraente, ma fugace passione, in un rapporto maturo. Per non compromettere un lavoro che vi riserverà grandi soddisfazioni, moderate l’impazienza, evitando di ostinarvi su prese di posizione rigide ed inadatte. Sicuramente, molti di voi potranno avvertire pesante la vicinanza di certi colleghi, ma ora sarebbe controproducente suscitare antagonismi o antipatie. I cambiamenti sono già nell’aria, si tratterà di mordersi la lingua, ascoltare e di tenersi pronti per nuovi balzi in avanti.

Oroscopo del mese ACQUARIO

Inizierete l’anno come meglio non potreste. Stupirete il partner mostrandovi pronti a prevenire ogni suo desiderio. Non parliamo poi della passionalità. Alcuni degli impenitenti “solitari”, che hanno giurato fedeltà allo stato di single, molleranno gli ormeggi pronti per iniziare una convivenza o fissare la data del matrimonio. Quindi se il partner lo desidera, farà bene a prendere la palla al balzo, senza aspettare che cambiate idea! Un avvertimento per voi volatili nativi: fate poco gli spiritosi, perché se siete innamorati non giocate con i sentimenti, in fondo al cuore sapete che, al di là della facciata, da soli non sapete stare. Se siete reduci da una delusione, non piangete sul latte versato, ma buttatevi “anima e core” verso nuove schiavitù. Al lavoro avrete, idee originali ed inventive intelligenti, ma ascoltate i pareri e le critiche di chi ha una visione diversa. Del resto la vita professionale è incamminata verso strade di successo. Siate più concilianti e disponibili a partecipare ai lavori di gruppo, dove rivestirete un ruolo leader.

Oroscopo del mese PESCI

Avrete finito l’anno meglio del previsto e la notte di San Silvestro qualcuno avrà cominciato a sognare, come vi capita spesso, che un’ avventura possa tramutarsi in amore. Se così fosse, cari Pesciolini, sono costretta a deludervi, perché il 2023, per ora non suonerà dolci sinfonie. Quindi siete pregati di tenere i piedi al suolo e ad abdicare a pretese nei confronti del partner. Sarà possibile che si scateni un vero turbinio di gelosie, reali o fasulle, di discussioni e rinfacci dolorosi da subire e difficili da gestire. Alcuni aiutino inattesi vi aiuteranno, o “a raccontare meglio le solite bugie”, o ad accettare i compromessi inevitabili che il mese v’imporrà. Quindi, mentre leggete non cominciate a frignare, ma mettetevi d’impegno e verificate l’astrologia. Se avete fatto tesoro dell’esperienza passata al lavoro e sfruttato le opportunità regalatevi dalle stelle vi affaccerete al 2023 con idee chiare, affiancati da chi convinto dei progetti, sarà pronto a supportarvi. Certo, Gennaio non vi vedrà brillare tanto! Siate riflessivi e concreti, sarà la migliore base per consolidar le posizioni raggiunte. Cautela massima nelle spese superflue.

In collaborazione con MARGHERITA.NET