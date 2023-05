Oroscopo del mese

Oroscopo del mese di giugno 2023. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e…

Ariete

Cari Ariete, vi aspetta un mese di giugno bellissimo e pieno di sole. Avete un’energia insolitamente alta e siete motivati ad affrontare nuove sfide. Quindi fate proprio così. Cogliete le opportunità non appena si presentano. Siete dei tipi intraprendenti e questo mese potreste ottenere buoni risultati. La vostra aura positiva fa sì che le persone si sentano particolarmente attratte da voi questo mese. Godetevi l’attenzione e l’interesse per la vostra persona. Sul lavoro, le vostre capacità di leadership potrebbero essere chiamate in causa. Non abbiate paura di entrare in un territorio sconosciuto. Anche in amore questo mese si chiede molto alla vostra natura già avventurosa. Non abbiate paura di rischiare. Se non mostrate nulla di voi stessi, non riuscirete mai ad approfondire una relazione d’amore.

Toro

Cari Toro, questo mese potreste sentirvi un po’ stanchi e svogliati. Dedicate più tempo a voi stessi, prendetevi cura del vostro corpo e della vostra mente e programmate le vostre giornate in modo da dormire a sufficienza. Trovate del tempo per voi e non dimenticate di godervi la natura. È anche un buon periodo per cercare la compagnia di amici e parenti stretti. Tendete a trascurare non solo voi stessi ma anche i vostri cari. Questo mese estivo è perfetto per investire di più nei vostri contatti sociali. In amore, questo mese tendete a essere più riservati. Questo vale per gli innamorati, i fidanzati, gli sposati e i single. Va bene tirarsi indietro di tanto in tanto, ma assicuratevi che non venga mal interpretato dall’altra persona o che vi faccia perdere delle opportunità. Sul lavoro, i vostri sforzi e la vostra dedizione saranno finalmente ripagati e otterrete il riconoscimento che meritate.

Cancro

Cari Cancro, questo mese estivo potrebbe essere pieno di energia. Siete pieni di energia e vi sentite in grado di affrontare il mondo intero. Non lasciate che questo momento passi inosservato e affrontate lavori che vi aspettano da troppo tempo. È anche il momento ideale per tornare a visitare amici e conoscenti. Accettate gli inviti che altrimenti rifiutereste e mettete in gioco il vostro fascino. Potrebbero arrivare nuove persone interessanti. In amore, questo mese siete di umore romantico. Preparate una cena a lume di candela per il vostro partner e non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti. Anche i single fanno bene ad affrontare la vita con una “mente aperta”. È un buon momento per iniziare una relazione sentimentale ma, naturalmente, dovete riconoscere la persona. Al lavoro, la vostra capacità di comunicazione è la vostra più grande risorsa questo mese.

Gemelli

Cari Gemelli, questo mese vi sentite un po’ più emotivi del solito. Non siate troppo duri con voi stessi. Permettete a voi stessi di avere un occasionale momento di debolezza e datevi il tempo di elaborare le emozioni e gli eventi. In seguito, sarete più forti nella vita di prima. Tutto sommato, potrebbe essere un mese di auto-riflessione, ma questo non significa che dobbiate tagliarvi fuori dal mondo. Trovate le persone con cui vi piace stare e evitate quelle che vi fanno perdere l’equilibrio. Questo mese il vostro partner potrebbe essere un ottimo sostegno per voi. Non rifiutate il suo aiuto. Accettare l’aiuto degli altri richiede coraggio e umiltà. Non scambiatelo per debolezza. Questo mese troverete distrazione nel vostro lavoro e, se vi dedicherete ad esso con uno stato d’animo positivo, potreste ottenere risultati molto soddisfacenti.

Leone

Cari Leone, questo mese potrebbe essere per voi un mese di punta. Assicuratevi di sfruttarlo al massimo. È il mese ideale per affrontare nuove sfide, conoscere nuove persone e scoprire nuovi luoghi. Potreste essere al centro dell’attenzione ovunque andiate. Prestate un po’ di attenzione in più al vostro aspetto, fissate finalmente quell’appuntamento dal parrucchiere o comprate quei nuovi pantaloni. In amore, qualche nuvola potrebbe apparire nel cielo, ma con pazienza e compostezza riuscirete a risolvere rapidamente qualsiasi problema con il vostro partner o con un potenziale candidato all’amore. Al lavoro, potreste inimicarvi un collega con il vostro atteggiamento energico e propositivo. Non entrate nella mischia ma siate comprensivi.

Vergine

Care Vergini, questo mese potrebbero manifestarsi sentimenti di ansia. Non lasciatevi prendere dal panico, mantenete la calma, respirate bene e trovate delle distrazioni, così i sentimenti di ansia spariranno presto come neve al sole. Quando si tratta di amici e conoscenti, questo mese vi sentite un po’ più riservati. Idealmente, vorreste rintanarvi nel vostro guscio, ma ricordate che ogni tanto uscire dalla vostra zona di comfort può essere molto stimolante. In amore, è bene esercitare una certa cautela questo mese. Fate attenzione alle vostre parole e non fatevi sfuggire le cose di bocca in bocca. Non lasciate che le cose degenerino inutilmente. Nel lavoro fareste bene a prestare maggiore attenzione ai dettagli. Non rimandate le cose, ma affrontatele subito.

Bilancia

Cari Bilancini, questo mese concedetevi del tempo per ricaricare le batterie. Crogiolatevi al sole e concedetevi il dolce far niente. L’arco non può essere sempre teso. Diffidate delle persone che vi rubano troppo tempo ed energia, ma cercate quelle che hanno un’influenza positiva su di voi. È il mese ideale per fare un viaggio con un amico intimo per acquisire nuove impressioni ed energie. La vostra vita sentimentale potrebbe avere bisogno di una spinta questo mese. Non aspettate che le cose accadano, ma adottate un approccio attivo. Una relazione richiede un’attenzione costante. È e sarà sempre un lavoro duro. I single potrebbero attirare nuove opportunità romantiche con il loro fascino e la loro diplomazia. Al lavoro questo mese dovrete bilanciare diversi compiti e lavorare bene con gli altri. Se ci riuscirete, ne uscirete vittoriosi.

Scorpione

Cari Scorpione, solitamente tendete a ritirarvi, ma questo mese vi farà bene uscire dalla vostra zona di comfort e partecipare alle attività sociali. Lasciate da parte la sensazione che gli altri vi giudichino costantemente e credete nelle vostre capacità. Siate voi stessi e darete il meglio di voi stessi, anche se non sempre volete rendervene conto. Le relazioni sociali non sono una competizione e non dovete dimostrare nulla. In amore, questo mese potreste vivere momenti di grande intensità e passione. Lo stesso vale per i single, anche se farebbero bene a non buttarsi a capofitto in un’avventura amorosa. A volte è necessario un po’ di riserbo. Nel lavoro, la vostra determinazione e concentrazione vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi.

Sagittario

Cari Sagittario, siete pronti ad affrontare nuove sfide? Mettete da parte le incertezze e godetevi la vita e il sole estivo. Rompete la routine quotidiana cambiando ritmo. Andate in palestra a un orario diverso, rivedete le vostre abitudini e optate per un nuovo look. Incoraggiatevi a dare un po’ di pepe alla vostra vita. Cercate le persone che di solito evitate. Potreste scoprire che sono più preziose di quanto pensavate. Apritevi a nuove idee ed esperienze e non abbiate paura di cambiare opinione. Anche in amore, una mente aperta è la cosa migliore per voi. Provate anche ad immedesimarvi nella posizione dell’altro. Al lavoro, il vostro ottimismo e il vostro entusiasmo saranno contagiosi questo mese.

Capricorno

Cari Capricorno, siete sicuri di fare bene a stressarvi? Provate a mettere le cose in prospettiva. Forse non è poi così male. Un atteggiamento positivo spesso vi farà fare molta strada. Affrontate le cose invece di affrontarle a singhiozzo, chiarite i malintesi e poi abbandonatevi al sole estivo senza pensieri. Ci sono momenti in cui la vostra salute mentale ha bisogno di attenzione, ma non dimenticate di essere gentili anche con il vostro corpo. In amore, fareste bene a essere più prudenti questo mese. Non si tratta tanto di stabilire chi dei due ha ragione, ma piuttosto di capire e rispettare l’altro e i suoi errori. Anche i single faranno bene a non giudicare troppo in fretta. Sul lavoro, questo mese è bene abbassare un po’ i toni. Non andate a cercare compiti e incarichi al di fuori del vostro ambito lavorativo.

Acquario

Cari Acquario, potrebbe essere un mese luminoso e soleggiato, ma quanto ne trarrete dipende da voi. Cogliete le opportunità a piene mani, non abbiate paura di correre piccoli rischi e chiedete il parere di una persona fidata, se necessario. Non fa mai male conoscere il parere degli altri. È anche il mese in cui bisogna trovare il tempo per se stessi. Non lasciate che siano gli altri a vivere la vostra vita. Tracciate una linea di demarcazione, trattenetevi di tanto in tanto e non saltate in piedi a ogni bip del vostro cellulare. Create spazio e pace intorno a voi per potervi finalmente concentrare sulle cose che vi stanno a cuore. In amore fate bene a essere indipendenti, ma questo non significa che non possiate esprimere i vostri sentimenti. Lavorare sulla vostra relazione non significa rinunciare a una parte di voi stessi. Nel lavoro questo mese farete bene a pensare “fuori dagli schemi”. Non abbiate paura di proporre idee innovative.

Pesci

Cari Pesci, avete la tendenza a superarvi in fretta, ma potreste finire per pagarne le conseguenze. Assicuratevi di frenare in tempo questo mese. Stabilite le vostre priorità e cancellate le cose che potreste saltare. Non è possibile rispondere a tutto ciò che vi capita. Questo mese concentratevi sulle relazioni esistenti. Un vicino potrebbe avere bisogno di voi. Ricordate di godervi il sole estivo e di mettere da parte i pensieri. Non perdetevi nei ricordi e nel passato, ma vivete il presente.Lasciate in pace il vostro partner, ma non romanzatelo. I single farebbero bene a ricordare che non è l’amore, ma soprattutto l’infatuazione a rendere ciechi. Sul lavoro, fate buon uso della vostra creatività e del vostro intuito.

In collaborazione con MARGHERITA.NET