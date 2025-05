Oroscopo del mese di giugno 2025

Amore, lavoro, fortuna e benessere: il cielo di giugno porta novità, cambiamenti e nuove opportunità per tutti i segni zodiacali. Leggi l’oroscopo del mese segno per segno e preparati a vivere al meglio questo periodo!

Oroscopo del mese

Amore, lavoro, fortuna e benessere: il cielo di giugno porta novità, cambiamenti e nuove opportunità per tutti i segni zodiacali. Leggi l’oroscopo del mese segno per segno e preparati a vivere al meglio questo periodo!

ARIETE

Finalmente, dopo un periodo complicato, inizia per voi una fase di rinascita. È il momento giusto per rimettervi in gioco con più consapevolezza e fiducia in voi stessi. Chi ha imparato dagli errori del passato, ora si sente più forte e sicuro. In amore, se il partner compie gli anni, sorprendilo con un bel gesto affettuoso: l’amore che darete sarà ricambiato senza sforzi. Anche se non è il suo compleanno, vi aspettano momenti dolcissimi e pieni di passione, sia che siate in coppia sia single. Sul lavoro arrivano belle notizie: potreste recuperare un credito o risolvere finalmente una questione legale che sembrava ferma. I primi dieci giorni del mese saranno ideali per fare affari, investire o prepararvi alle vacanze con qualche spesa in più, ma ben ponderata.

TORO

Con l’arrivo dell’estate, vi scoprirete teneri e coccoloni. Vorrete vicino qualcuno che vi faccia sentire amati e, più vi aprirete, più riceverete amore in cambio. Evitate però di farvi prendere da sbalzi d’umore: la chiave sarà la continuità. In coppia, evitate di imporre le vostre decisioni: meglio parlare e decidere insieme. I più giovani potrebbero organizzare un viaggio romantico per approfondire una relazione appena nata. Sul lavoro, avrete il tocco magico: ogni cosa che fate sembra trasformarsi in successo. Avanti così, ma attenti a non puntare troppo in alto se non vi sentite pronti. Restate con i piedi per terra.

GEMELLI

Siete in un periodo super positivo, ricco di conferme e soddisfazioni. Gli astri vi sorridono, e potreste persino rivedere una persona che pensavate uscita dalla vostra vita. Se vi rendete conto di amarla ancora, lasciate da parte l’orgoglio: ascoltate e, magari, perdonate. Per chi è già in coppia, è un ottimo momento per fare grandi passi: matrimonio, convivenza o un figlio in arrivo. E i single? Occhi aperti, perché potrebbero nascere amori importanti. Al lavoro, siete brillanti e creativi: idee originali e progetti lungimiranti vi porteranno appoggi e nuove opportunità. Se sognate un’attività tutta vostra, questo è il momento.

CANCRO

Siete al top e l’amore è in pieno fermento! Chi compie gli anni avrà delle bellissime sorprese: le stelle faranno il tifo per voi. Una storia che pensavate finita potrebbe riaccendersi, ma dovrete essere voi a fare il primo passo. Se vi conoscete bene, sapete che da soli non ci sapete stare troppo a lungo. In ogni caso, sarà un mese pieno di flirt e conquiste, grazie alla vostra energia e simpatia. Anche se sarete molto presi dalla vita sentimentale, non trascurerete il lavoro. Finalmente arrivano risposte attese da tempo, e saranno anche meglio di quanto speravate. Ma ricordate: con grandi novità arrivano anche maggiori responsabilità.

LEONE

Le stelle vi rendono tra i più fortunati del mese! Avete l’occasione giusta per sistemare una relazione un po’ traballante e ridarle forza. Chi ha deciso di convivere o sposarsi, lo farà sotto ottimi auspici. Vivete tutto al massimo, senza lamentele o atteggiamenti da “re della foresta offeso”. Organizzate qualcosa di speciale con la persona che amate, o per conquistare chi vi interessa. Sul lavoro, i primi 15 giorni sono perfetti per stringere contatti e far decollare i progetti. Restate concentrati: ci sono ottime opportunità da cogliere e non è il momento di mollare. Vecchi collaboratori o clienti potrebbero rifarsi vivi: valutate bene prima di dire sì.

VERGINE

Siete sotto pressione e potreste sentirvi un po’ bloccati, con la testa piena di pensieri e qualche rimpianto. Attenzione alla gelosia e alla possessività: potreste vedere rivali ovunque senza motivo. Non tornate su decisioni già prese: in quel momento erano giuste. Cercate invece nuove amicizie, magari tra chi prima snobbavate. Sul lavoro, contate fino a dieci prima di rispondere male a qualcuno: la pazienza sarà la vostra arma migliore. Alla fine, i fatti vi daranno ragione e chi ha provato a ostacolarvi rimarrà indietro. Forza e determinazione non vi mancano!

BILANCIA

In amore tutto va a meraviglia! L’unico neo potrebbe essere qualche discussione con figli o parenti. Ma attenzione: non usate questo come scusa per comportarvi in modo arrogante o polemico. Lasciatevi andare all’amore e alla dolcezza, e cercate di ascoltare di più chi vi sta vicino. Questo mese è perfetto per fare dei cambiamenti positivi, dentro e fuori. Anche il lavoro ne beneficerà: mostrandovi più disponibili e aperti alla collaborazione, guadagnerete stima e fiducia da parte di colleghi e superiori. Sfruttate questo periodo per brillare!

SCORPIONE

Non tutto è come sembra. Le relazioni che parevano tranquille potrebbero mostrare il loro lato più complicato. Ci saranno discussioni, rimproveri e momenti di tensione, ma avrete anche l’energia e il coraggio per affrontare tutto. Le passioni si riaccendono, ma occhio ai cali d’umore che potrebbero peggiorare le cose. Sul lavoro vi toccheranno compiti noiosi o ambienti che vi stanno stretti, e la frustrazione potrebbe riversarsi anche nella vita privata. Non sarà un mese facile, ma con un po’ di pazienza e lucidità, passerà.

SAGITTARIO

Questo mese meglio andarci piano: scegliete la moderazione nei rapporti e negli impegni. Non avrete troppa voglia di socializzare come al solito, e preferirete lasciare le decisioni al partner. I single dovranno fare chiarezza su una conoscenza recente: se è amore, bisognerà cambiare prospettiva e abitudini. Qualcuno riceverà belle soddisfazioni per il lavoro fatto in passato, anche se ora la stanchezza si fa sentire. Se potete, staccate un po’ la spina. Meglio chiudere i progetti in sospeso prima di buttarvi in nuove avventure. Attenzione alle spese: potreste avere qualche uscita in più del previsto.

CAPRICORNO

È tempo di credere nei vostri sogni! Le stelle vi spingono a provare qualcosa che finora avevate solo immaginato. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi farà battere il cuore: inizierà come un’avventura leggera, ma potrebbe trasformarsi in qualcosa di profondo. In amore tutto scorre con passione e complicità. Via i dubbi: siete più affascinanti e magnetici che mai! Sul lavoro si riparte alla grande: saprete organizzare tutto con precisione e far funzionare perfettamente i vostri progetti. Ottima l’intesa con colleghi e superiori, grazie alla vostra nuova grinta e diplomazia.

ACQUARIO

È arrivato il momento dei bilanci e potete dirvi più che soddisfatti di ciò che avete realizzato finora. Ora è tempo di guardare avanti e puntare a nuovi obiettivi. Se il vostro attuale lavoro vi sta stretto, provate a trasformare una passione in professione. Le stelle vi danno una spinta per allargare i vostri orizzonti, magari anche cambiando città o Paese. Sarete super impegnati, ma il partner non potrà lamentarsi: saprete essere presenti e affettuosi. I single faranno incontri intriganti e divertenti, se non sarà amore, sarà comunque un bel gioco. Pensate anche al benessere: una dieta detox ci sta tutta.

PESCI

Occhio, arrivano un po’ di grane, soprattutto in famiglia. Se non gestite subito certe tensioni, rischiate conseguenze spiacevoli già nella prima metà del mese. Niente distrazioni: ascoltate bene chi vi parla, soprattutto il partner che, stavolta, non è disposto a lasciar correre. Qualcuno dovrà mettere mano alla casa per risolvere guasti o imprevisti, altri si troveranno a discutere con i figli. Meglio sedersi e parlarne con maturità. Anche al lavoro c’è rischio di tensioni, quindi cercate di non portare lo stress da casa in ufficio. Siate flessibili e disposti a cambiare rotta se necessario: ne uscirete più forti.

In collaborazione con MARGHERITA.NET