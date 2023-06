Oroscopo del mese. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e…

Oroscopo del mese

Oroscopo del mese di luglio 2023. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e…

Sagittario

Il mese estivo dovrebbe darvi una sensazione di leggerezza e felicità, ma potrebbe scatenare in voi sentimenti di insoddisfazione. Le persone felici intorno a voi amplificano questa sensazione. Non lasciatevi prendere dall’autocommiserazione, ma agite e piegate le cose alla vostra volontà. Sarete sorpresi di quanto potrete ottenere con un atteggiamento ottimista e positivo.

AMORE – L’ottimismo può fare miracoli anche in amore. Cercate di rompere la solita routine facendo cose nuove. Andate al mare insieme o visitate una città in cui non siete mai stati. Cambiare scenario eccita l’amore. Anche i single traggono beneficio da un cambiamento di scenario. A volte non ha senso continuare a girare nello stesso cerchio.

LAVORO – I sentimenti di insoddisfazione possono manifestarsi anche sul lavoro. Chiedetevi da dove vengono e se non sia il caso di iniziare a cercare qualcosa di nuovo.

Cancro

In estate vi sentite come un pesce nell’acqua. L’estate vi fa sentire leggeri e felici. Cercate di aggrapparvi a questa sensazione il più possibile. Cercate la natura, circondatevi di persone piacevoli, organizzate cene, sfruttate al massimo il vostro mese estivo.

AMORE – In amore fareste bene a farvi valere di più, in modo gentile ma deciso. Tendete a lasciare molte cose al vostro partner e questo potrebbe rivelarsi insoddisfacente a lungo andare. Anche i single potrebbero abbandonare l’atteggiamento attendista e un po’ passivo di questo mese.

LAVORO – Al lavoro, il sole estivo e la ventilata atmosfera estiva vi daranno il coraggio di dire cose che non avreste mai osato dire prima. Fatelo con calma e misura. I risultati potrebbero sorprendervi.

Leone

In questo mese di luglio potrebbero arrivare novità interessanti. E queste, a loro volta, potrebbero indirizzare il vostro percorso di vita in una direzione inaspettata. Il nostro consiglio è di non buttarvi a capofitto in nuove avventure, ma anche di non lasciarvi frenare troppo da dubbi e paure. Seguite la media aurea, riflettete bene prima di agire e poi cogliete quell’opportunità che potrebbe non ripresentarsi mai più.

AMORE – Non state ancora vivendo l’amore in modo libero e gratuito come vorreste. Ci sono troppi legami e obblighi che vi rallentano. La situazione potrebbe cambiare anche questo mese, soprattutto se siete aperti a modificare la vostra visione. Anche i single dovrebbero, per una volta, non preoccuparsi di ciò che la “gente” pensa di loro.

LAVORO – Per quanto riguarda il lavoro, è una storia a parte. La tentazione di mollare è a volte molto forte. Cercate di mantenere la pazienza, di mantenere una buona atmosfera e di fare del vostro meglio, ma nel frattempo guardatevi intorno per vedere se potete fare di meglio.

Vergine

Sempre più spesso avete la sensazione di non sapere cosa fare di voi stessi. Sembra che tutti i vostri sforzi non vadano da nessuna parte e che non riusciate a far muovere le cose. Non gettate la spugna, ma tirate fuori la forza e la determinazione che vi contraddistinguono. Solo con un atteggiamento deciso e positivo riuscirete a raggiungere il vostro obiettivo.

AMORE – In amore, questo mese potreste avere delle sorprese. Cercate di affrontarle a cuor leggero ed evitate i sentimenti di gelosia. Sono certo che l’esperienza vi avrà insegnato che in questo caso avete solo voi stessi. I single potrebbero fare incontri interessanti questo mese. Cogliete le occasioni, ma non correte troppo.

LAVORO – Il lavoro è e sarà sempre una seccatura, ma dato che fa parte della vostra vita, è meglio che lo sfruttiate al meglio. Assicuratevi solo di non essere così assorbiti da perdere di vista altre opportunità nuove e più interessanti.

Ariete

Ci sono individui che diventano inaspettatamente forti e coraggiosi nei momenti difficili. Questo mese potreste essere una di queste persone. Ma non aspettatevi di essere colti di sorpresa. Solo se avrete il coraggio di affrontare i vostri problemi, di guardarvi dentro e di ammettere a voi stessi ciò che fate e, soprattutto, preferireste non avere nella vostra vita, troverete il coraggio e la forza di prendere il controllo della situazione.

AMORE – Per quanto riguarda l’amore, potrebbe essere un mese piuttosto monotono, ma a volte non è un male. Tutti sanno che gli eccessi e le emozioni intense in amore possono portare a svolte inaspettate e non sempre gradite. I single dovrebbero concentrarsi meno sull’amore, perché è il momento in cui viene naturale.

LAVORO – Sul posto di lavoro è importante non dare troppo peso a tutti i problemi. Un atteggiamento rilassato e un po’ distaccato vi porterà spesso più lontano di un impegno profondo che vi fa perdere di vista la foresta per gli alberi.

Scorpione

Nonostante la gioia e la libertà di questo mese estivo, potreste essere tormentati da pensieri spiacevoli. Cercate di toglierveli dalla testa. Si dice che il 98% dei nostri pensieri sia già stato pensato. Quindi perché pensarli per l’ennesima volta e tormentarsi con essi?

AMORE – In amore siete in una certa routine, ma con un po’ di creatività ed energia potreste romperla in modo piacevole questo mese. Anche i single fanno bene a essere fantasiosi. Un’osservazione spiritosa e una chiacchierata senza problemi fanno miracoli.

LAVORO – Le cose non vanno sempre come vorreste sul lavoro o nel lavoro, ma ci sono situazioni su cui non avete controllo e in questi casi c’è solo una cosa da fare: accettarle e trarne il meglio.

Capricorno

Per voi, Capricorno, potrebbe essere un mese emozionante, in cui affronterete sfide ma anche piaceri. Sarà un mese ottimista in cui potrebbero presentarsi opportunità interessanti. Le meritate vacanze porteranno finalmente la tanto necessaria pace.

AMORE – In amore potrebbe emergere una sensazione di insoddisfazione. Non limitatevi ad accantonare questa sensazione, ma chiedetevi da dove viene oggi. È l’estate che vi fa desiderare altre cose? Per i single, per quanto possiate desiderare l’amore, siate esigenti e attenetevi ai vostri criteri abituali.

LAVORO – Questo mese estivo è il momento ideale per riflettere sulla vostra situazione lavorativa. Chiedetevi se ci sono margini per migliorare la qualità e l’organizzazione delle vostre giornate lavorative e non abbiate paura di intavolare una conversazione con i colleghi o magari con un superiore.

Toro

Ogni giorno è un nuovo giorno e questo è particolarmente vero in questo mese di luglio, quando le giornate potrebbero essere meno monotone del solito. Lasciatevi andare al flusso e approfittate delle cose che vi capitano. A volte è meglio vedere dove vi porta la vita piuttosto che resistere.

AMORE – In amore, questo mese potreste vivere momenti intensi. Piccole o grandi discussioni aggiungeranno profondità alla vostra relazione, ma fate attenzione alle parole. Non c’è motivo di ferire inutilmente il partner. I single farebbero bene a mettere le carte in tavola di tanto in tanto questo mese. Non abbiate paura di rivelare qualcosa di voi stessi.

LAVORO – Se andate in vacanza questo luglio, cercate di scacciare dalla mente ogni pensiero di lavoro (e altri impegni) e dedicatevi completamente al… divertimento.

Gemelli

Questo mese vi aspettano giornate felici e accoglienti. Il sole estivo rende tutto più leggero e facile e anche il futuro sembra sorridervi. In fin dei conti, possiamo anche non avere il controllo sulle cose esterne a noi, ma abbiamo il controllo su come reagiamo ad esse e su come ci sentiamo. Sentirsi felici è il vostro motto per questo mese.

AMORE – Anche in amore questo mese andrete avanti con il sorriso. Mettete da parte i vecchi sentimenti di rabbia e lasciate che un vento fresco soffi nella vostra vita. Dimenticate il passato e concentratevi sul presente, su voi stessi e sul vostro partner, sull’amore. Anche i single fanno bene a non agitarsi ma ad agire questo mese. Agite e sfruttate al massimo la situazione.

LAVORO – Al lavoro, questo mese potreste ricevere un’offerta interessante. Potreste sentirvi accarezzati e onorati, ma non lasciatevi abbagliare.

Bilancia

Questo mese potreste essere assaliti da un sentimento di sconforto e dalla domanda: “Perché sto facendo tutto questo? Cercate di non cedere a questi pensieri inutili. Tutto ha un senso, ma a volte non lo sappiamo. Non torturatevi troppo con le domande, ma concentratevi sull’estate, sul sole, sulla natura.

AMORE – In amore, potreste affrontare un mese piuttosto tranquillo con momenti di armonia. Prestate più attenzione al partner e siate generosi di abbracci e attenzioni. Sarà un mese estivo amorevole e sereno. Anche i single faranno bene ad affrontare l’amore con serenità e fiducia. Non è il caso di affrettare o forzare le cose.

LAVORO – Sul lavoro vorreste vedere dei cambiamenti, ma questo luglio potrebbe non essere il mese giusto per farlo. Aspettate il momento giusto e approfittate del frattempo per ripensare la vostra strategia.

Acquario

Questo mese potreste essere assaliti da un sentimento di sconforto e dalla domanda: “Perché sto facendo tutto questo? Cercate di non cedere a questi pensieri inutili. Tutto ha un senso, ma a volte non lo sappiamo. Non torturatevi troppo con le domande, ma concentratevi sull’estate, sul sole, sulla natura.

AMORE – In amore, potreste affrontare un mese piuttosto tranquillo con momenti di armonia. Prestate più attenzione al partner e siate generosi di abbracci e attenzioni. Sarà un mese estivo amorevole e sereno. Anche i single faranno bene ad affrontare l’amore con serenità e fiducia. Non è il caso di affrettare o forzare le cose.

LAVORO – Sul lavoro vorreste vedere dei cambiamenti, ma questo luglio potrebbe non essere il mese giusto per farlo. Aspettate il momento giusto e approfittate del frattempo per ripensare alla vostra strategia.

Pesci

Il sole splende e tutti sono in vena d’estate, ma a volte questo sembra difficile da trasmettere a voi. Cercate di distrarvi e di trarre il massimo dalla vita. Sembra un luogo comune, e forse lo è, ma una visione pessimistica della vita non vi porterà molto lontano. Spegnete l’interruttore, lasciatevi trasportare dall’atmosfera estiva positiva e soleggiata e scoprite che la vita non è poi così folle.

AMORE – Anche in amore farete bene a mantenere le cose semplici. È “complicato”, certo, ma a volte è bene lasciar correre e abbandonarsi al partner con tutto il cuore. Anche i single possono lasciarsi andare un po’ di più questo mese.

LAVORO – La linea rossa del “lasciarsi andare” vale anche per le situazioni e gli impegni di lavoro. Non sprecate le vostre ore libere a rimuginare, ma dedicatele a voi stessi, al tempo di qualità con la persona amata, la famiglia e gli amici. Non lasciate che il vostro mese di luglio sia oscurato dal lavoro e dai doveri.

In collaborazione con MARGHERITA.NET