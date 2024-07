Oroscopo del mese

Oroscopo del mese di luglio 2024. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e…

Ariete

Esplode l’Estate atmosferica, ma soprattutto esplode in voi grazie alle novità astrali di questo caldo mese che interesseranno in modo particolare proprio il vostro segno soprattutto nella prima metà del mese. Ma il regalo più grande sarà una bomba d’energia vivificante e tanto rinnovato ottimismo, ovviamente i primi a riceverne gli effetti positivi saranno i nati della prima decade. Ma i regali non finiscono qui per voi. Giorno dopo giorno tutto apparirà sotto la luce migliore e quasi per incanto svaniranno i dubbi che possono aver appesantito il rapporto d’amore e le relazioni con gli altri. Anche il lavoro sembrerà riprendere la giusta corsa e giungeranno finalmente le risposte attese. Insomma un vero risveglio per tutti e in tutti i sensi, festeggiate!

Toro

Aria di novità nel cielo astrale, anzi nel vostro caso sarà opportuno parlare di bufera conn un polverone di problemi nel settore familiare. Attenzione, belle gioie, perché la vita di coppia potrebbe conoscere improvvisi colpi di scena, non propriamente simpatici. I pantofolai, sentendosi sicuri del partner, dimenticheranno le quotidiane tenerezze, e saranno “rinunciatari” tra le lenzuola ecc., allora, che “urlacci” dal partner! Mentre, i più irrequieti, si daranno alla caccia aperta, e le scenate di gelosia saranno furibonde. Insomma ce ne sarà un po’ per tutti, siete avvisati! Le tensioni maggiori del mese le vivrete al lavoro. Ciò non significa che mancheranno le opportunità per ottimi affari o proseguire verso i traguardi prefissi, ma, che potreste incontrare più ostacoli o antagonisti del previsto. In modo particolare, potreste essere oggetto di sciocchi pettegolezzi, da parte di qualche invidioso.

Gemelli

Continua splendente ed energetica l’onda favorevole degli astri. Questo sarà un mese generoso, quasi perfetto, sempre che, non vi divertiate a incrinare tutto per spirito di contraddizione! La vita sentimentale viaggerà sui binari oliati dall’affettuosa compiacenza e dalla passione. Il sole caldo vi rischiarerà sollevando le nubi della contraddizione o dei sospetti che avevano avvelenato il dialogo tra voi e quanti vi circondano. Verve, fascino e travolgente magnetismo vi renderanno le più ambite prede dello Zodiaco. Tenete aggiornata l’agenda poiché, tra tanti corteggiatori, potrete rischiare, essendo noti per la distrazione, di commettere gaffes o dolorosi svarioni. Vita professionale intensa e gratificante grazie alla collaborazione perfetta di colleghi e collaboratori.

Cancro

Sarete seduttivi e più allegri. Non farete fatica a fare strage di cuori, ma, sognatori e romantici come siete correrete il rischio di credere alle lusinghiere avances di un falso adulatore, magari in vena di prendersi gioco di voi. Inutile raccomandare, a chi fosse in coppia, di non suscitare l’irata gelosia di un partner, che durante il mese non sarà disponibile a perdonare. Certamente questo non sarà un mese noioso, al contrario, arriverete alla fine il fiato corto e la lingua lunga per l’incalzare degli eventi, che potrebbero in certi casi sfuggire il vostro controllo. Al lavoro affronterete scontri con chi si mostrerà troppo ostinato o inconcludente per i vostri gusti vi prenderete certe rivincite, ma non dovrete stravincere, pena paurose cadute di stile. Soprattutto evitate di raccontare ai quattro venti i vostri futuri progetti, qualcuno potrebbe sorpassarvi.

Leone

Il mese che per qualcuno sarà quello del compleanno vi farà un regalo spettacolare. Chi fosse libero indosserà l’abito del “vincitore” sfoderando armi di seduzione, lecite o no. La vita di coppia scorrerà serena e sanerete i contrasti familiari. Purtroppo, ogni medaglia ha il suo rovescio! Potrebbe, infatti, capitare che un falso amico, invidioso cominci a soffiarvi un falso pettegolezzo sul conto del partner. Questo Iago avrà la fortuna di sparlare quando chi vi ama, sarà distratto da un problema personale e vedrete “rosso”! Ma non rovinate l’esistenza vostra e dell’innocente innamorato! Le tensioni maggiori di questo caldo mese estivo, le vivrete al lavoro. Ciò non significherà, che mancheranno le opportunità di concludere affari o proseguire verso i traguardi, ma, potreste incontrare più ostacoli del previsto. Evitate le polemiche inutili con colleghi, collaboratori o superiori, anche se le provocazioni potrebbero essere pesanti..

Vergine

Determinati, convincenti e coinvolgenti, abbatterete le difese del più ostico partner, che rassicurato, vi farà vivere giornate dolcissime e nottate travolgenti. Questo sarà un mese da “bere tutto in un fiato”, però ricordate che le stelle illuminano la strada, ma la realizzazione dipenderà solo dalla vostra volontà e disponibilità ad esporvi in prima persona. Il ragionamento vale soprattutto per chi ha il cuore troppo indurito dalla delusione per ritentare l’esperienza. A questi nativi il mio sprone, supportato dai felici transiti. “Ricordate che è meglio rischiare una delusione, piuttosto che vivere d’amarezza e rimpianti, buttatevi, il momento sarà propizio!” Avrete tante possibilità di migliorare nel lavoro, ma non commettete errori di giudizio. Gli astri vi vogliono impegnati nel presente, senza ripiegamenti verso il passato remoto. Ci saranno possibilità sia per chi cerca un’occupazione, sia per chi volesse cambiare. Tra le proposte vi saranno quelle che meriteranno un vaglio attento. Consigliatevi con chi sapete meritare fiducia e agite.

Bilancia

Se non sfrutterete questo periodo, prendetevela con voi stessi e con quell’indecisione caratteriale che combinata a un pizzico di pigrizia, a volte non vi fa raccogliere ciò che la vita offre. Se siete innamorati rompete gli indugi e se non lo fa il partner siate paladini di progetti a due: convivenza, matrimonio, gravidanza ecc. Se in passato avrete ingoiato qualche boccone amaro sentendovi poco ammirati vi rifarete! Senza scrupoli civetterete anche con chi non v’interesserà! Naturalmente il partner ufficiale non vi risparmierà critiche e aspre discussioni. Ma, maestri, come siete, nel giostrare la verità, non faticherete a trovare le moine più persuasive, per apparire candidi agnelli. Un cielo così non segnerà solo ore dorate, potrà capitare l’esatto opposto ed essere voi nei panni dell’investigatore in cerca di rivali reali o ipotetici. Al lavoro concretizzerete progetti e programmi. Anche se sarete sazi non abbandonate la tavola, avrete numerosi bocconi ricchi da gustare.

Scorpione

Importanti cambiamenti astrali che vi coinvolgeranno molto da vicino, certo gli astri vi lanceranno il guanto della sfida, starà a voi accettarla o meno. Gelosia e possessività solleveranno il velo delle contraddizioni caratteriali ponendovi in uno stato d’eccessivo timore, che vi porterà ad assumere atteggiamenti autoritari e indisponenti verso il partner o i figli. Ovviamente i rimbrotti ingiustificati solleveranno discussioni o allontaneranno chi, sapendosi innocente, sarà offeso e deciso a farvela pagare cara. Siete avvertiti, cari amici, quindi, non prestate orecchio a stupidi pettegolezzi, messi in giro ad arte o e non prestate il fianco a dubbi e sospetti fomentati, solo dal fantasma del ricordo di vecchie esperienze dolorose. L’atmosfera al lavoro almeno dopo la metà del mese sarà facilmente appesantita per qualche diverbio a causa del voltafaccia imprevisto di chi vi aveva fatto tante belle promesse. Vendicativi come siete, penserete a dargli pan per focaccia, ma non agite direttamente sarà il corso degli eventi a darvi giustizia.

Sagittario

Inizierete il mese con una posizione astrale convulsa che invita alla pazienza! La vostra capacità di dare e ricevere amore raggiungerà la “pole position”. Organizzerete serate mondane e ritrovi conviviali e qualcuno farà un incontro intricante. Ci sarà chi si sentirà bloccato dalla nostalgia, per un rapporto chiuso e che, a sprazzi, rimpiange, altri saranno colpiti dalla gelosia che farà vedere rivali in chiunque, alzi gli occhi sul partner. Nulla sarà reale, quindi, mantenete logica e razionalità in ciò che direte o farete e non andate a ricercare chi avevate allontanato, poiché la scelta fatta era la migliore. Inoltre, non è nella vostra natura ritornare sui passi fatti. Mordetevi la lingua dieci volte, prima di replicare a chi dovesse criticarvi al lavoro e fate come il cinese, che attende sulla riva il cadavere del nemico, perché alla fine i fatti vi daranno ragione! Le stelle vi doneranno maggiore fascino e determinazione, permettendovi di lasciare indietro chi ha tentato di tutto per osteggiarvi.

Capricorno

Questo per voi sarà il mese della liberazione! Purtroppo la prima metà del mese non sarà tanto luminosa. In certi momenti sarete presuntuosamente convinti di possedere il dono del “verbo” e con aggressività, v’imporrete in ogni circostanza, sollevando le giustificate ire di chi vive con voi. La tranquillità di coppia ne risentirà se pretenderete di essere assecondati. Non aspettatevi un partner disposto a “chinare la testa”, ma rassegnatevi a miti consigli, per non inquinare tutto e trasformare la convivenza in un infernale menage. Si tratterà di pazientare qualche giorno e se sarete innamorati, basterà un sorriso, una gentilezza, o una parolina affettuosa sussurrata all’orecchio del partner e l’incipiente burrasca si trasformerà in una semplice pioggerella, con effetto rinfrescante. Al lavoro vivrete in uno stato d’ansia tale da rendere difficile la comunicazione, poi con lo spostamento dei pianeti ritroverete equilibrio e sorriso e cadranno tutte le resistenze di chi tardava a concedervi fiducia.

Acquario

Dopo mesi di deliziose sorprese, le stelle vi presenteranno il conticino da saldare. Soprattutto i nativi della prima decade percepiranno la sensazione di “girare a vuoto”, avranno idee confuse e desideri e progetti così fumosi, da far innervosire tutti in famiglia. I nativi di Febbraio, per ora, non interessati ai transiti degli astri potranno vivere la vita affettiva in maniera più serena. In ogni caso dovranno abdicare a prese di posizione puntigliose quanto sterili, che non aiutano la comunicazione. Al lavoro gli astri v’inviteranno a smorzare gli entusiasmi che a volte vi spingono a imprudenze d’ogni genere. Concentratevi su quanto conquistato, curando con attenzione anche i particolari più insignificanti d’ogni lavoro. Mercurio e Venere in Gemelli fino al diciotto promettono gratificazioni, da conquistare mostrando spirito d’iniziativa e razionalità.

Pesci

Tante le novità astrologiche che vi riserverà il mese. In sintonia con la calura estiva, si risveglieranno gli ormoni e la voglia di vivere in libertà erotismo e amore. Romantici e fantasiosi sommergerete il partner, regolare o no, con la marea della vostra passionalità, condita con tenerezza. Insomma bisogna dire: “Beato chi vi ama ora”! Chi fosse “regolarmente” in coppia farà bene a non civettare davanti agli occhi di un partner, che la farebbe pagare salata. I single faranno “razzia” e le reti, che getteranno, cadranno nel mare più ricco e generoso. Per la legge del contrappasso potreste rischiare di essere “pescati” da qualcuno più furbo: attenzione! Respirerete un’aria tesa al lavoro, un po’ per la vostra distrazione, un po’ per la competizione di un collega che farà cadere la maschera di finta amicizia per dimostrare la sua ambizione. Non fatevi travolgere dagli avvenimenti, ma padroneggiate gli imprevisti con logica e saggezza, il tempo delle vendette e delle rivincite, arriverà.

In collaborazione con MARGHERITA.NET