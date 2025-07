Oroscopo del mese di luglio 2025

Luglio. Sole, vacanze, mare, piscina, terrazze, relax. Sei già in modalità estate? Goditi tutto al massimo! Scopri cosa ti riservano le stelle: leggi il tuo oroscopo di luglio 2025

Luglio. Sole, vacanze, mare, piscina, terrazze, relax. Sei già in modalità estate? Goditi tutto al massimo! Scopri cosa ti riservano le stelle: leggi il tuo oroscopo di luglio 2025.

Sagittario

Questo mese potresti sentirti un po’ giù di corda e chiederti: “Ma a che serve tutto questo?”. Non lasciarti travolgere da pensieri inutili. Ogni cosa ha un senso, anche se non sempre lo capiamo subito. Non farti troppe domande, goditi l’estate, il sole, la natura.

AMORE – In amore sarà un mese tranquillo, pieno di momenti dolci e sereni. Dedica più attenzioni al partner, coccole incluse. I single? Meglio non forzare nulla e lasciar fare al destino: chi ha pazienza, sarà premiato.

LAVORO – Ti piacerebbe cambiare qualcosa sul lavoro, ma luglio non è il mese ideale per rivoluzioni. Prenditi tempo per riflettere e rivedere i tuoi piani. La svolta arriverà.

Cancro

L’estate dovrebbe portarti leggerezza, ma potresti sentire un certo malessere. Forse le persone troppo allegre intorno a te ti fanno sentire ancora più fuori fase. Non crogiolarti nella malinconia: reagisci, prendi in mano la situazione. Un atteggiamento positivo fa miracoli.

AMORE – Rompi la solita routine con qualcosa di nuovo: una gita, un weekend al mare, un posto mai visto. Cambiare aria fa bene alla coppia… e anche ai single!

LAVORO – Se il lavoro ti lascia insoddisfatto, chiediti perché. Forse è il momento di guardarti intorno e valutare nuove opportunità.

Leone

In estate sei nel tuo elemento: radioso, pieno di energia. Approfitta di questo slancio! Circondati di persone care, organizza una cena, vivi il momento.

AMORE – È il momento di prendere un po’ più di spazio per te. A volte lasci troppo al partner e questo alla lunga ti pesa. Se sei single, smettila di aspettare e agisci.

LAVORO – Hai più coraggio del solito e potresti finalmente dire ciò che prima evitavi. Dillo con calma e sicurezza. Il risultato potrebbe sorprenderti.

Vergine

Questo mese potrebbero presentarsi novità inaspettate che ti spingono in una direzione diversa. Non buttarti a capofitto ma non bloccarti nemmeno per paura. Trova il giusto equilibrio: rifletti bene e poi cogli l’occasione.

AMORE – Ti senti ancora un po’ trattenuto, forse da obblighi o pensieri che ti limitano. Ma luglio può portare un cambio, se sei disposto a vedere le cose da una nuova prospettiva. Anche i single dovrebbero fregarsene del giudizio altrui.

LAVORO – A volte vorresti mollare tutto. Ma mantieni la calma, fai il tuo dovere e intanto guarda altrove: potresti trovare qualcosa di meglio.

Ariete

Hai spesso la sensazione di non sapere che fare con te stesso, come se tutto fosse fermo. Non arrenderti! Ritrova quella forza e determinazione che ti contraddistinguono. Solo con grinta e un pizzico di ottimismo raggiungerai i tuoi obiettivi.

AMORE – Ci sono sorprese in arrivo, ma affrontale con leggerezza e senza gelosie. Lo sai bene: l’unico a rimetterci sei tu. I single? Occhi aperti, ma senza correre troppo.

LAVORO – Il lavoro ti stressa, ma fa parte della vita. Non lasciare che prenda il sopravvento: resta aperto a nuove opportunità e non trascurare ciò che conta davvero.

Scorpione

Ci sono persone che tirano fuori il meglio proprio nei momenti difficili. E questo mese, potresti essere tu. Ma niente accade per caso: guarda dentro di te, riconosci cosa vuoi davvero… e cosa invece no. Da lì troverai la forza per cambiare le cose.

AMORE – Forse un mese un po’ piatto, ma non è detto che sia un male. A volte un po’ di calma è quello che serve. I single? Più smettono di cercare, più probabilità hanno di trovare.

LAVORO – Non prendere tutto troppo sul serio. Un po’ di distacco ti aiuterà a vedere le cose più chiaramente e a non affaticarti inutilmente.

Capricorno

Nonostante l’estate e il clima più leggero, potresti essere assalito da pensieri pesanti. Prova a lasciarli andare. Il 98% dei nostri pensieri li abbiamo già fatti: perché continuare a ruminare sempre gli stessi?

AMORE – Sei in una routine affettiva, ma con un po’ di fantasia puoi ravvivare tutto. I single? Un approccio creativo e una battuta brillante possono fare la differenza.

LAVORO – Non tutto va come vorresti, ma ci sono cose che non puoi controllare. Accetta quello che c’è e cerca di tirare fuori il meglio da ogni situazione.

Toro

Un mese ricco di movimento e possibilità: nuove sfide, ma anche momenti divertenti. Sei carico e ottimista. Finalmente anche un po’ di meritato relax.

AMORE – Potresti sentirti insoddisfatto e non capire bene perché. Fermati un attimo e rifletti. I single devono restare esigenti: non abbassare i tuoi standard solo per paura di restare soli.

LAVORO – Luglio è perfetto per fare il punto: cosa vuoi davvero? Parla con colleghi o superiori se serve. Migliorare è sempre possibile.

Gemelli

Ogni giorno porta qualcosa di nuovo, soprattutto in questo luglio un po’ più vivace del solito. Lasciati trasportare dal flusso e prendi il meglio da ogni situazione. A volte è meglio seguire la corrente che opporsi.

AMORE – Potrebbero esserci momenti intensi, qualche discussione forse. Va bene confrontarsi, ma attento alle parole: non ferire per niente. Se sei single, sii onesto e mostra chi sei davvero.

LAVORO – Vai in ferie? Allora stacca davvero. Lascia perdere mail, scadenze e pensieri: pensa solo a goderti la vita.

Pesci

Ti aspettano giornate leggere e piene di buone vibrazioni. Il sole dell’estate rende tutto più semplice. Non puoi controllare tutto, ma puoi scegliere come reagire. E il tuo mantra del mese è: “sentirmi bene”.

AMORE – Sorridi di più e dimentica vecchie tensioni. Lascia entrare aria nuova nella tua vita sentimentale. Single? Non rimuginare: agisci, divertiti, vivi.

LAVORO – Potresti ricevere una proposta interessante. Sentiti pure lusingato, ma tieni i piedi per terra e valuta bene prima di decidere.

Acquario

Sembra che tutti siano in modalità estate tranne te. Prova a cambiare prospettiva. Lo so, è un cliché, ma è vero: con il pessimismo non si va lontano. Lasciati trasportare dall’energia positiva dell’estate, potresti scoprire che la vita è meglio di quanto pensi.

AMORE – In amore, semplicità è la parola chiave. Lascia andare ciò che complica le cose. Abbandonati, senza troppe analisi. Anche i single possono (e dovrebbero) lasciarsi un po’ andare.

LAVORO – Vale lo stesso discorso: non sprecare il tuo tempo libero a rimuginare su impegni e obblighi. Usa luglio per te, per chi ami, per goderti la vita.

Bilancia

Potresti ritrovarti a chiederti: “Ma che senso ha tutto questo?”. Non dare troppo peso a questi pensieri. Ogni cosa ha un motivo, anche se non sempre lo conosciamo. Non torturarti con domande senza risposta: goditi l’estate.

AMORE – Ti aspetta un mese tranquillo e affettuoso. Fai qualcosa di carino per il partner, crea momenti teneri. Se sei single, fidati del tempo: non forzare nulla.

LAVORO – Vorresti cambiare, ma luglio non è il mese giusto per farlo. Rivedi i tuoi obiettivi, prepara il terreno… e aspetta il momento giusto per agire.

In collaborazione con MARGHERITA.NET