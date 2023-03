Oroscopo del mese

Oroscopo del mese di marzo 2023. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e…

ARIETE

Il mese sarà all’insegna dei buoni propositi e, grazie ai tanti favori astrali del periodo, non farete fatica a mantenerli. Il regalo più bello ve lo faranno i pianeti amici, agevolando ed avvicinando incontri che, opportunamente gestiti, si tramuteranno in appassionate storie d’amore, o in piacevoli amicizie. Quindi, non mancheranno consensi ed estimatori, ma una volta tanto, non andrete in cerca d’avventure, ma farete sul serio. Senza fatica conquisterete il cuore di chi v’interessa, o recupererete la stima incrinata di un partner che, pur amandovi, non aveva digerito alcuni recenti capricci! In famiglia mostrerete il lato migliore del vostro carattere e darete prova, in più di un’occasione, del coraggio e della lealtà, che sono le caratteristiche peculiari della vostra personalità. Al lavoro darete prova di lodevole impegno e caparbietà e senza riluttanze, sarete pronti a fermarvi oltre l’orario, per recuperare il tempo perduto, o per riaggiustare situazioni incrinatesi, per le intemperanze o la superficialità precedenti. Questo sarà un eccellente periodo per procedere con investimenti importanti, anche nel settore immobiliare, concludere affari o fare acquisti onerosi e fortunati.

TORO

Se avete messo a frutto i consigli che le stelle vi hanno suggerito nei mesi precedenti, ora vi sentirete leggeri ed ottimisti. Come la natura, vi risveglierete in questa Primavera, che vi troverà rinnovati e pronti ad affrontare una momentanea solitudine, pur di uscire da una situazione affettiva frustrante. Dato che, “la fortuna aiuta gli audaci”, dalla metà del mese saranno assicurati ai cuori solitari incontri felici ed a chi è in coppia, dolcissime riconciliazioni. I giovani, alla ricerca di una prima o di una sistemazione occupazionale non si scoraggino di fronte alla difficoltà, ma si diano da fare a largo raggio: la risposta arriverà dalla fonte più insperata. Qualunque sia la situazione familiare, vivete in scioltezza e fate tesoro del presente, senza rimuginare su un passato, che vi distoglierebbe da cogliere le attuali esperienze. Avvincente sarà la sfida al lavoro. Potrà essere un superiore a chiedervi una prestazione specifica, oppure si concretizzerà la possibilità di entrare in affari con personaggi, che sembravano quasi inavvicinabili. La cosa certa sarà che, in ogni modo, le vostre doti di laboriosità, sorrette dalla buona sorte, saranno le armi con cui surclasserete, chi sembrava in una posizione privilegiata..

GEMELLI

La prima parte del mese sarà eccezionale, con momenti d’intensa fusione fisica e mentale con il partner. Approfittate della corona di pianeti che sarà favorevole. Se dovrete decidere qualcosa d’importante, impegnatevi a condividere aspirazioni e desideri con chi vi ama. La passione ed il trasporto vi sosterranno, ma nella prima quindicina, situazioni esterne al rapporto vi disturberanno, impedendovi di mettere al primo posto il piacere dell’intimità. Potreste essere costretti a viaggi e spostamenti improvvisi, per lavoro o per risolvere affari di famiglia, che richiederanno decisioni tempestive. Magici ed incantati sembreranno i giorni, che trascorrerete con i vostri cari, durante la seconda parte del periodo, quando avrete accanto un partner capace di ascoltare, comprendere e coccolarvi, se ne avvertirete la necessità. Al lavoro rivestirete il ruolo di chi deve “tirare la carretta”, divenendo i trascinatori di colleghi e collaboratori, senza mai sentirvi stanchi o sfruttati. Le soddisfazioni giungeranno, prima di tutto, dai risultati che raggiungerete, ma se vorrete raccogliere il massimo, starà a voi rimarcare, con chi di dovere, il contributo fornito. Potrebbe essere il momento, per la promozione, o l’aumento di stipendio promesso.

CANCRO

Rinfrancati ed incoraggiati, anche i più tentennanti, o i “perditempo”, si sentiranno, pronti a fare un rapido trasloco per iniziare la più volte rimandata convivenza. Dopo la metà del mese, inoltre, anche per i single si respirerà una piacevole atmosfera festaiola. D’altra parte per sentirvi davvero bene, non potete restare soli a lungo e con la dose aggiuntiva di fascino, che vi regaleranno le stelle, nessuno saprà resistervi. Sfruttate la vivacità di Marzo, per spazzare le nubi che possono aver oscurano i rapporti con il partner ed i familiari. Anche nella vita professionale vi muoverete con una rinfrancata energia e con un’intuizione davvero eccezionale, doti che vi serviranno per operare scelte oculate e fortunate, soprattutto, in campo finanziario. Migliorano i rapporti con i colleghi. In ogni caso, per gli investimenti più consistenti, sarà meglio aspettare il mese prossimo. Durante gli stessi giorni, arriveranno quelle notizie, che ancora attenderete.

LEONE

Le giornate che precedono l’inizio della Primavera saranno le più indicate per prendere decisioni importanti, in ogni settore della vita. In amore, chi vivesse una storia conflittuale, o si sentisse messo alle corde da un partner, determinato ad avere una risposta, prenda posizione. Insomma, le stelle, ora v’inviteranno a non rimandare le decisioni. Se non siete più innamorati, chiudete il rapporto e non lasciate fili di sospensione, che possano illudere l’altro, e nemmeno dovrete temere di rimanere soli a lungo.Nella prima parte del mese viaggerete in perfetta armonia con il partner ed i familiari, al punto da sottovalutare certe sottili insoddisfazioni, vostre o di chi vive con voi. Subito dopo il 15, però, l’aria intorno si farà alquanto gelida e la convivenza diventerà pesante. Probabilmente, dovrete cedere e concedere, più di quanto riceverete, almeno se non vorrete incrinare i rapporti. Al lavoro, siate pronti ad assumere ogni responsabilità ed anche l’onere di mostrare a tutti, non solo la vostra buona fede, ma la reale portata dell’impegno, che vorrete investire nel portare al traguardo un progetto prestigioso. Più facilmente, dopo la metà del mese, potrebbe sorgere qualche conflitto di personalità, con colleghi o superiori.

VERGINE

Il mese viaggerà a due velocità. La prima quindicina sarete eccessivamente fumosi e distratti, per soddisfare le richieste dei superiori, o le esigenze di un partner che, forse, negli ultimi tempi, avete viziato troppo. In ogni caso, il vostro cuore, scaldato, dall’innata capacità di valutare criticamente i vostri stati d’animo, vi porterà a trovare modi adeguati per farvi perdonare, quando l’amore e la passione riprenderanno il sopravvento, cancellando ogni traccia di malinconia. Quindi, sfruttate la seconda parte del mese per organizzare qualche breve gita od un week-end, in un paesaggio romantico, che sia la cornice ideale, per dichiarare i vostri sentimenti e le vostre intenzioni a chi, da tempo, sta aspettando una vostra mossa. La situazione che state vivendo non aiuterà a fare sfoggio di pazienza e sarete pronti a ribattere duramente ad ogni richiesta, che venga a distogliervi dalla vostra beata tranquillità. Dovrete, quindi, attendervi lamentele e rimbrotti, che vi aiuteranno, comunque, a modificare atteggiamento. Trascorsa la prima parte del periodo, in cui faticherete a mettere a fuoco le iniziative continuerà a scorrere liscia la vita professionale tra conferme e prove di stima, che vi permetteranno di realizzare i più ambiziosi progetti.

BILANCIA

Se, durante il mese precedente, avevate rischiato di sbadigliare, sin dai primi giorni di Marzo, gli astri metteranno tanto “pepe” nella vostra storia d’amore. Sarete e vi sentirete più “accesi” del solito, pronti a catturare chiunque, partner in prima linea, dovesse azzardarsi a non soddisfare i vostri passionali appetiti. I single ed i nativi più giovani saranno vulnerabili ai complimenti, ma maldestri nel giudicare chi sarà sincero. Per evitare delusioni, sarà bene che imparino a non cedere alle lusinghe di chi, con l’arma dell’adulazione vorrà solo ottenere ciò che desidera, senza sentirsi vincolato. Il tono “supereccitato”, che vi accompagnerà per la maggior parte del mese, renderà infuocata la convivenza familiare, ma dopo le baruffe, saprete come far pace! La stessa intensa fame di vita e di esperienze la investirete anche nei rapporti di lavoro, ma questo atteggiamento mentale vi porterà, in più di un’occasione, a sbrigare compiti ed incombenze, che qualche collega, più pigro e più furbo, scaricherà sulla vostra scrivania. Sarà inutile e superfluo “ruggire” e lavorare, più consigliabile, tacere e sorridendo, rimandare con astuzia al mittente quanto non è compito vostro. Siate moderati nelle spese.

SCORPIONE

In un periodo come questo avvertirete insofferenza per i legami scontati o le persone prive di fantasia. Se siete single, non regalate il cuore a chi non lo merita. Chi è in coppia usi prudenza, per non sollevare sospetti nel partner, non in vena di perdonare inganni. Ma, in molti casi, chi si accontentava di un rapporto insoddisfacente, per non affrontare discorsi spinosi, troverà il coraggio per dire “basta”! Forse, l’innamorato, o il partner, che avevano sottovalutato la furia del segno, rimarrà sorpreso, ma questo sarà un passaggio necessario, se pur in qualche caso doloroso, affinché la vita di relazione torni a crescere. Rimarcherete ogni più piccola mancanza del partner o degli altri familiari, pretendendo maggior impegno e serietà. Ma, una volta chiarito cosa non sopportate più, torneranno serenità e dolcezza. La professione viaggerà a ritmi frenetici e sarà opportuno sia appellarsi alla laboriosità, sia cercare aiuto da persone affidabili. Evitate gli investimenti senza esservi fatti consigliare da un esperto. Purtroppo, non si potrà escludere che rimaniate vittime di un tranello teso da chi, nascondendosi dietro una facciata invitante, carpirà la vostra buona fede.

SAGITTARIO

Dopo un mese di conferme, la vita sentimentale, durante la prima quindicina, conoscerà momenti di stallo. Probabilmente, avrete qualche conto da saldare, conseguenza dei vostri soliti difetti, che, ora, il partner sarà meno disposto a perdonare. Ma non scoraggiatevi, perché tornerete a sentire suonare note celestiali! Le nebbie dell’incertezza si solleveranno ai primi tepori primaverili, si esalterà il vostro fascino e tornerete ad esprimere le vostre migliori qualità. I nativi della seconda decade, saranno i più pronti ad affrontare scelte importanti, iniziare una convivenza, decidere la data del matrimonio, o programmare la nascita di un figlio. La Primavera influirà positivamente su chi è sentimentalmente libero. La convivenza, durante la prima parte del mese, sarà abbastanza pesante, sia perché dovrete gestire varie necessità familiari, sia perché a fatica avvertirete la complicità di chi vi vuol bene. Al lavoro, anche se v’impegnerete di buona lena, tarderete a veder i risultati, messi “nero su bianco”. Non cadete in depressione, sentendovi sottovalutati, perché gli avvenimenti, che vi coinvolgeranno, saranno variabili, per fattori indipendenti da voi. Piuttosto, fatevi trovare pronti, quando sarà il momento di colpire il bersaglio.

CAPRICORNO

Il coraggio e la forza d’animo vi saranno indispensabili per arrivare a fine mese, senza ritrovarvi con le ossa rotte. I pianeti, dai primi giorni, si alterneranno formando aspetti di tensione al vostro Sole. Sarà un periodo d’emozioni o d’estenuanti tensioni, dipenderà da come reagirete agli eventi. Il partner vi apparirà incomprensibile, forse sarà preoccupato da problemi, di cui non vorrà farvi partecipi, ma non siate aggressivi. Consideratela una sfida, che servirà a sperimentare i vostri sentimenti. Sarà fondamentale mantenere aperto il dialogo, raccontando più di voi e dei vostri intimi tormenti, lo aiuterete a confidarsi. Qualche perplessità al lavoro, ma invece di lagnarvi o scoraggiarvi, rimboccatevi le maniche ed affinate la diplomazia, qualità, che vi sarà utile, per affrontare gli improvvisi voltafaccia di chi inizialmente sembrava schierato dalla vostra parte, o di chi tenterà di coinvolgervi in scontri violenti, sostenendo posizioni, diametralmente, opposte alle vostre. Mantenendo il sangue freddo e pazientando, invece di dissotterrare “l’ascia di guerra” otterrete la rivincita in breve tempo. Alla fine del periodo, avrete le idee più chiare su chi e su cosa dovrete investire, per cogliere le soddisfazioni ed i successi che meritate e rincorrete.

ACQUARIO

La “pazzerella” aria di Marzo, vi risveglierà il bisogno di conferme nel settore professionale e affettive. Qualcosa di inatteso vi aiuterà a sedurre chi v’interessa, ma il rischio, di fare confusione sarà elevatissimo. Questo non è da sottovalutare, poiché in molti faranno insorgere rimpianti per un passato remoto, che potrebbe spingervi a ricercare, chi vi ha già ferito. Fortunatamente, ci penserà il destino a mettere sulla vostra strada tante tentazioni eccitanti, da farvi dimenticare un passato che non può più ritornare. In famiglia, qualcuno vi tirerà la “giacchetta”, spronandovi a fare una scelta precisa e ad uscire dalla solita confusione, dietro cui vi nascondete, per non prendere posizione. La vita professionale attraverserà una fase in crescendo positivo per buona parte del periodo. Morderete invece il freno dopo la metà del mese, ma prima sarete liberi di presentare le vostre richieste a chi finalmente si sentirà pronto a concedervi fiducia e, qualora servisse, un finanziamento, per ampliare l’attività. Chi lavora alle dipendenze, in più occasioni, dovrà rendersi disponibile a rimanere in ufficio, ben oltre l’orario normale, certo comunque di ricevere l’adeguato riconoscimento.

PESCI

Vi affaccerete a questo mese, con gli astri schierati quasi tutti a vostro favore. L’energia, l’ottimismo e la verve, unite ad un fascino accattivante, formeranno una miscela esplosiva, che vi permetterà di lasciare il segno in ogni ambiente frequentato. Sarà difficile ricevere dei “no” alle richieste, che avanzerete, perciò, non accontentatevi della prima offerta. In amore, sia il partner ufficiale, sia l’ultima preda conquistata, vi seguirà sui sentieri del piacere, prevenendo le fantasie più inconfessabili. Più liberi e scanzonati trascorreranno le giornate, i single alla ricerca di avventure e starà a loro decidere sino a che punto farsi coinvolgere. Molti si troveranno coinvolti in storie più importanti di quanto immaginavano. Chi avesse vissuto contrasti approfitti dell’atmosfera ovattata delle prime settimane, per fare chiarezza, sui ricorrenti motivi di discussioni con partner e familiari. Le stelle vi aiuteranno a smuovere le situazioni professionali. Cancellate dal vocabolario la parola “incertezza”. Nulla fermerà la vostra carica e coglierete al volo le occasioni, che il destino vi porgerà su un “piatto d’argento”. Vi sarà richiesta cautela negli spostamenti.

In collaborazione con MARGHERITA.NET