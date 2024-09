Oroscopo del mese

Oroscopo del mese di ottobre 2024. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e…

ARIETE

Il mese delle castagne sarà per voi un allenamento alla pazienza. Fate tesoro dei suggerimenti degli astri e aspettate che gli avvenimenti evolvano. Questo consiglio non inviterà all’immobilismo, ma alla riflessione su ciò che desiderate e potrete esigere dagli altri. Forse, vi accorgerete di non essere in sintonia con tutti e qualcuno cederà al pessimismo di chi preferisce sentirsi sfortunato, piuttosto che affrontare un chiarimento. Il prossimo mese, per voi sarà spumeggiante d’occasioni, ma dovrete rinnovarvi! Cambiate atteggiamento, look, ciò che non sarà consono all’immagine che le stelle vorranno per voi. Sarà utile ascoltare il consiglio di un amico, che merita tutta la stima e fiducia. Non arrendetevi ai primi ostacoli incontrati o ai primi no, che riceverete, ma cercate vie alternative. Cementerete rapporti costruttivi con chi, convinto delle vostre capacità e della validità delle vostre scelte, sarà entusiasta di seguirvi in grandi progetti. Il settore finanziario e economico, invece, richiederà maggior prudenza e un passo più cauto da parte vostra. In certi casi sarà opportuno attendere le mosse altrui senza forzare i tempi.

TORO

Beh il periodo si presenta proprio con le carte in regola. L’amore vi riserverà rassicurazioni, passione e conferme, ma evitate atteggiamenti infantili che pur risultando a volte affascinanti sul lungo periodo innervosiscono anche il più paziente Giobbe. Il partner sarà già provato dalle vostre incertezze fomentate durante i mesi scorsi e ora pretenderà atteggiamenti maturi e una fattiva collaborazione nel menage familiare. In sintesi non vi basteranno più le promesse che poi non mantenete, preparatevi a cambiare pelle. Questa esortazione però non assolverà o giustificherà i nativi di Maggio, perché se da una parte saranno più bloccati, dall’altra potranno sfruttare l’imperiosa energia dei pianeti. Nella vita professionale si andranno delineando nuovi interessanti orizzonti e potrete contare su vincenti occasioni per mostrare le vostre capacità. Qualcuno potrà vedersi affidato un incarico di responsabilità, primo gradino verso sostanziose gratificazioni e successi, ma saranno richieste precisione e puntualità.

GEMELLI

Il mese delle “caldarroste” non inizierà, per voi, sotto i migliori auspici, ma saranno i colpi di coda dell’onda di trasformazione, che vostro malgrado, vi sta investendo. Il consiglio più saggio sarà quello di lasciarsi andare, una volta tanto, alla corrente, senza pensare di possedere il dono dell’onniscienza, rimanendo incollati ad atteggiamenti puerili, che ora non serviranno a nulla. Se una storia finirà, meglio accettare ed aprirsi, con entusiasmo, alle nuove possibilità, che il destino avrà in serbo per voi. Dovrete vivere questo mese come una catarsi, che permetterà di spogliarvi di vecchi abiti mentali, per affrontare l’amore e le responsabilità della vita di coppia, con piglio deciso e consono alla situazione. Il cambiamento stregherà chi, fino a poco tempo fa, non vi avrebbe preso in considerazione. Così, nascerà un amore appagante e fortunato. Impegnatevi con energia nel lavoro e per raggiungere prima i successi, che gli astri vi garantiranno, adattatevi a certe nuove ed indispensabili regole. Questo momento sarà buono, se non eccellente, per investimenti importanti, che porteranno frutti di rispetto e prima del previsto. Sarà opportuno ascoltare i consigli e le informazioni, che, senza sforzo da parte vostra, vi saranno offerti da un amico o da un esperto di fiducia.

CANCRO

Pronti? Allora: partenza e via verso rinnovamento e conquiste invidiabili! Potrete contare sul favore degli astri. Sarete morbidi come gattini e senza reticenze, pronti a riversare il calore della vostra dirompente passionalità su chiunque sia degno di avervi accanto. Il più felice ed appagato sarà ovviamente il partner, che troverà una valida spalla nei momenti critici della vita quotidiana e una preda succulenta e disponibile per i caldi piaceri “tra le lenzuola”. Scorderete i dubbi che vi hanno fatto sperimentare gelosie e malinconie, sentimenti, di solito, sconosciuti. Saranno prevedibili riconciliazioni e riaperture di storie, che pur incrinate, avranno un avvenire. Ma, se avvertirete rancore, non sprecate energie a rincorrere chi non vi merita,l’ eventuale soddisfazione non vi ripagherà dell’amarezza. In famiglia, vi sentirete compresi e mostrando buona volontà recupererete la fiducia di chi vi vuole bene. I single o coloro che avessero chiuso un rapporto, potranno guardare al futuro con ottimismo e sperimentare dolci intese. Gli astri prometteranno sonori successi nel lavoro. Se certe porte si fossero chiuse, non rimpiangete il passato: si prospetteranno occasioni di rinnovamento e di miglioramento.

LEONE

Se volete chiarimenti e spiegazioni che riportino armonia nel rapporto, sfruttate la seconda decade del mese, quando comincerete a ripensare ad un amore finito e avrete la tentazione di riconquistare il “bel tempo che fu”, i pianeti scacceranno la malinconia e allontaneranno presto il desiderio di rincorrere un rapporto che ormai è passato remoto. Queste ambivalenti posizioni astrali spingeranno anche i più timidi, a dichiarare i propri sentimenti a chi li ricambierà con entusiasmo. Nasceranno nuove relazioni, che, soprattutto, per i nativi della prima decade, diverranno amore. I single avranno corteggiatori ed adulatori, ma non si lascino imbrigliare in storie destinate a spegnersi alla velocità della luce. Al lavoro, limitate i danni e non esasperate i rapporti con colleghi o superiori. Non tutti saranno in sintonia con le vostre idee o approveranno certe proposte desuete, ma non sarà il caso di insistere. Se dovrete affrontare acquisti onerosi o affari impegnativi, fatevi supportare da un esperto, piuttosto che sbagliare per superficialità o errata valutazione delle possibilità finanziarie. I giovani in cerca di sistemazione, avranno conferme o riceveranno proposte interessanti.

VERGINE

Le stelle torneranno a brillare! Questo mese sarà trionfale, nessuno bloccherà la vostra ansia di riscossa! L’amore suonerà le campane e non avrete scuse per rimandare decisioni o riappacificazioni. Sfruttando i week-end, potreste recarvi da quell’amico andato ad abitare lontano che ha rivestito un ruolo importante della vostra vita e ora avrà bisogno della vostra presenza. In famiglia si respirerà un clima da paradiso terrestre e miglioreranno sensibilmente i rapporti con i figli. Gran parte del merito, di sicuro, sarà vostro, poiché ancora una volta, quando vi sentite appoggiati e ben voluti, ricambiate con estrema prodigalità tutti. Vi muoverete, quindi, attraverso il periodo circondati da un’aurea dorata d’energia positiva, che attirerà gli altri, come mosche attirate dal miele. Quindi, tutto al più, vivrete il rischio di correre da una festa all’altra, da un invito all’altro. Speculare sarà la vita professionale, nella quale mieterete successi e raccoglierete generosi e corposi frutti. In modo particolare, saranno avvantaggiati coloro che facendo esperienza delle batoste patite, avranno fatto un’accurata selezione tra i collaboratori, valutando chi davvero meriterà incondizionata fiducia.

BILANCIA

Tutte le mie sincere felicitazioni chi vi ama ora! Potrà contare su partner affettuosi, leali, responsabili e quello che fa sempre piacere, fantasiosi e sessualmente attivi. Beh, quale miglior periodo per rinsaldare il legame o per far nascere storie, di questo seducente Ottobre? Direi che meglio, gli astri non possono promettere. Naturalmente, ciò non significa che sarete immuni da discussioni o scevri da responsabilità e noiose incombenze, ma non vi lascerete stravolgere dai contrattempi, che quotidianamente disturbano i rapporti familiari e sociali. Il periodo sarà ancor più interessante e promettente per i single alla ricerca di simpatiche e veloci avventure o di storie impegnative. Attireranno simpatie e sguardi maliziosi più che in altre occasioni e finalmente si tramuteranno in cacciatori decisi a raccogliere un copioso bottino. Nuove opportunità si presentano nella professione. I nati di Settembre, però, possono trovarsi coinvolti in un antipatico pettegolezzo, suscitato da un collega chiacchierone e invidioso. Se così è, non si sottraggano al confronto diretto, ma gestiscano la situazione con decisione. Se avrete impostato l’agenda con sufficiente lungimiranza, potete permettervi una pausa di meritato riposo. Un piccolo colpo di fortuna vi consente una spesa voluttuaria extra.

SCORPIONE

Saranno possibili nuovi incontri sentimentali. Come per incanto, vi sentirete quanto mai determinati e razionali quanto basta per fare scelte importanti. Quindi, chi vivesse un rapporto insoddisfacente, trascinato per puntiglio o per timore della solitudine, troverà il coraggio di operare un taglio netto. Chi diversamente avrà compreso che il rapporto merita maggiore investimento, lo saprà fare con sincera generosità. I pianeti, a tratti, renderanno difficile o ambigua la comunicazione con chi vi circonda. Facilmente in famiglia, qualcuno vi muoverà critiche giustificate e vi metterà davanti al peso delle responsabilità per certe vostre scelte superficiali. Agganciatevi all’energia marziana e sanerete tutte le controversie. Al lavoro vi sarà vietato aggredire, buttarsi nelle situazioni senza valutare i rischi. Sarà facilitato, in modo invidiabile, chi tra voi svolge un lavoro creativo o proprio ora deve presentare il proprio operato a chi dovrà supportare e finanziare un ambizioso progetto.

SAGITTARIO

Dopo un periodo di delizie, la situazione subirà uno stallo. Il cielo astrologico presenterà aspetti ostici, da vivere con intelligenza. Soprattutto dopo la prima decade percepirete la sensazione di “girare a vuoto”. Una riflessione importante vi sarà imposta in amore. Dovrete avere il coraggio di chiudere le storie stanche, anche se comporterà un periodo di solitudine. In altri casi dovrete aiutare il partner, per certe sue difficoltà al lavoro o fare da paciere con i parenti. Certamente non sarà il periodo migliore, ma sono le esperienze spiacevoli a fare crescere! Il mese presenterà un cielo compulso, ma non mancheranno conferme nel lavoro e nelle questioni pratiche. Sarete ispirati, sicuri delle potenzialità e dei mezzi che potrete mettere in campo. State per percorrere una strada vincente che vi offrirà la possibilità di gustarvi un eccezionale panorama, non rovinate tutto per imprudenza o vanagloria, potreste fomentare inimicizie o invidie pericolose. Con la giusta e saggia diplomazia, saprete attirare chi vi aveva ostacolato in passato e ora sarà pronto ad appoggiare un vostro originale progetto.

CAPRICORNO

Trascorsi i primi dieci giorni nervosi, l’orizzonte si colorerà delle tinte più soavi e rassicuranti. Il mese del vino nuovo e delle castagne parla di amore, di passione ricambiata di concreti sogni e progetti per il futuro. Sfruttate il periodo per mettere accordo nel vostro animo a volte scombussolato emotivamente e sgombrate la mente da vecchi rancori, preconcetti o ricordi di esperienze passate. Vi potete rinnovare egregiamente e dovete proprio agevolare quest’aspetto della vostra vita correndo incontro alle occasioni che si presenteranno per crescere ed evolvere in modo più maturo e consapevole. Certamente sarete quanto mai sedutivi e il calore e la disponibilità che farete trapelare attireranno l’interesse di molti. Vita serena con il partner ufficiale o meno e tante malandrine ma felici avventure per chi saprà viverle mantenendo i piedi ancorati al terreno. Il divertimento che gli astri vi promettono è assicurato, ma sarà prudente non scambiare la passione per l’amore della vita ed evitare di fare passi inconsulti. Brillante la professione.. Avrete atteggianti giusti per convincere chi vi seguirà in un progetto. I guadagni vi permetteranno di gettare le basi per investimenti solidi.

ACQUARIO

Vi attende ancora un mese interlocutorio durante il quale non mancheranno certo spunti o occasioni interessanti, ma siete invitati ad una certa prudenza al momento delle scelte. Certo gli effetti positivi dei pianeti amici saranno più promettenti e provenendo dal decimo settore potrebbero portarvi a nuove intese fortunate. Ma siate diplomatici, sotterrate l’orgoglio e non accettate provocazioni da qualsiasi parte giungano perché non avrete sufficienti energie o armi da contrapporre. Controllate con attenzione le scadenze fiscali e non fate gli spiritosi alla guida dell’automobile. Al lavoro saranno possibili ritardi, contrattempi o piccole imprevisti blocchi. Naturalmente non è il caso di scoraggiarsi, verbo che del resto conoscete poco, ma neanche è il periodo migliore per cercare di forzare la mano a chi per ora non ha elementi sufficienti per aiutarvi o supportarvi. Fortunatamente e proprio grazie ai pianeti veloci armonici sarete più disponibili e dolci con il partner, che ritrovando in voi le qualità che l’hanno fatto innamorare, saprà consolarvi a dovere e ovviamente incendiare di corrisposta passione le vostre notti. Vita spericolata e eccitante per i single che ammaliando chiunque dimenticheranno le noie lavorative.

PESCI

Il mese delle castagne vi vedrà teneri, come cuccioli. Chi vi ama si sentirà circondarlo di simpatiche carinerie. Il fatto è che desidererete avere vicino un compagno sereno, pronto a slanci calorosi. Più lo farete sentire protetto, più riceverete amore. Se non vi difetterà la continuità e non cederete ad ingiustificati cambi d’umore, vivrete un mese di gioie, piccole o grandi che siano. I dolci afflati romantici, potrebbero, in ogni modo, essere soffocati dalla necessità di prendere decisioni importanti, perciò occorrerà l’accordo di entrambi. Sopprimete, quindi, la tendenza di mettere il partner di fronte al fatto compiuto, sicuri della bontà delle vostre intuizioni. Più libera da pensieri e preoccupazioni sarà la vita sentimentale dei più giovani, che organizzeranno un viaggio per conoscere meglio un amore, recentemente entrato nella loro vita. I pianeti vi doneranno una singolare capacità di “trasformare in oro, tutto ciò che passerà tra le vostre mani”! Fuor di metafora, siatene certi, vi attenderanno importanti affari e trattative di lavoro, che arricchiranno il prestigio professionale, che vi siete costruiti e che aumenteranno i guadagni. L’unico avvertimento: un invito alla cautela nell’abbracciare progetti al di là della vostra forza.

In collaborazione con MARGHERITA.NET