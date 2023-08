Oroscopo del mese

Oroscopo del mese di agosto 2023. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e…

Ariete

Il bisogno d’amare e d’essere amati sarà la nota fondamentale nel rapporto con il partner. Durante le prime tre settimane, però, vivrete un momento delicato ed emergeranno i vostri lati più spigolosi, punzecchiati da un partner a caccia del “pelo nell’uovo”. Potranno riacutizzarsi vecchi diverbi, magari suscitati dal riaccendersi della gelosia sobillata dalle vostre ultime performance. Immagino che leggendo vi gonfierete come tacchini, ma non fate gli spacconi! Perché potreste essere voi a sentire i “morsi d’Otello” e a sollevare polveroni al minimo ritardo o distrazione. In entrambi i casi, fortunatamente, non accadranno sciagure per le coppie collaudate. Nel caso di storie neo sbocciate alla ricerca di stabilità, o per chi trascina una storia insoddisfacente, gli scontri saranno motivo per interrogarsi sull’opportunità di continuare. Non decidete sulla scia della rabbia, ma mettetevi in sintonia con il cuore, prima di prendere una posizione di cui potreste pentirvi. Eccellenti occasioni per incrementare le entrate finanziarie, ma attenti a non fare il “passo più lungo della gamba”.

Toro

Giorno dopo giorno il mese potrà riservarvi qualche seccatura, ma non nella vita affettiva, che sarà più calda e soddisfacente, soprattutto per il vostro atteggiamento disponibile all’ascolto e pronto a cercare onorevoli compromessi. Il mese del rientro dalle vacanze non sarà particolarmente difficile ma al contrario romantico e appassionato. Anche i più malinconici, saranno pronti a mettersi in gioco. E, poiché la fortuna aiuta gli audaci, non faticheranno ad ammaliare chi li incanta. Se avete qualcosa da farvi perdonare, organizzate un romantico week-end per gettare appassionate basi d’intesa. L’allegria con cui farete tornare il sorriso sulla bocca di tutti, faciliterà i rapporti compromessi da ripicche. Nel lavoro continuerà il periodo creativo con le stelle che v’inviteranno a perseguire con tenacia e buon senso il cammino. Forse qualcuno dovrà rivedere i progetti un po’ fumosi e darsi una regolata, cercando l’aiuto di chi è più esperto, tentare di far da soli, sarebbe controproducente, se non fallimentare.

Gemelli

Tornerete dalle vacanze pieni di entusiasmo e la certezza che i blocchi che vi hanno ostacolato nei tempi precedenti, saranno un brutto ricordo. Non si potrà dire che il vostro intuito non abbia percepito la realtà! Inizierete il mese con i migliori auspici astrali. Finirà l’Estate meteorologica, ma non si esaurirà quella che esplode nel vostro cuore! Senza por tempo in mezzo, sarete pronti a parlare con il partner, mettendo in chiaro aspettative, necessità e richieste. Dopo il dodici la situazione sarà più complessa. Attenzione soprattutto chi vivesse storie parallele, ora sarà difficile nascondersi dietro le solite bugie. Un cielo dinamico anche al lavoro, ideale per contatti o relazioni d’affari che si riveleranno più favorevoli del previsto. Troverete espedienti intelligenti per concretizzare i programmi prefissi. La nota stonata potrebbe essere fomentata proprio da qualche pianeta dispettoso che vi renderà ipereccitabili con colleghi e collaboratori e la stanchezza potrebbe spingervi a conclusioni errate o a giudizi affrettati ed ingiusti.

Cancro

Dopo un’Estate gloriosa e spensierata ora dovrete rimboccarvi le maniche e sforzarvi ad ogni costo di non rovinare i grossi successi raggiunti o la ritrovata complicità con chi amate. Certo che verranno messi alla prova i nervi dei più sensibili e reattivi, ma ricordate che cedere all’emotività potrebbe spingervi a commettere errori imperdonabili. Sarà la gelosia a sollevare il velo delle vostre contraddizioni caratteriali e a porvi in uno stato di timore facendovi assumere atteggiamenti indisponenti. Siete avvertiti quindi, non prestate orecchio a pettegolezzi e sospetti, che saranno frutto, per lo più, del ricordo di vecchie dolorose esperienze. La vostra esperienza vi permetterà di esaminare ogni situazione con logica e addolcirà i vostri atteggiamenti. Affrontate il lavoro muovendovi all’insegna della prudenza evitando esposizioni personalistiche. Non accettate provocazioni e ascoltate le critiche di chi sarà più lucido di voi. Se dovrete chiudere affari importanti puntate decisi sugli ultimi giorni del mese. Attendere, che gli altri si convincano delle vostre reali capacità.

Leone

Questo mese, che solitamente vede tutti piuttosto appannati, a ricordare con nostalgia il tempo delle ferie, vi troverà più grintosi che mai. Gli astri si tramutano in pedine, pronte a essere manipolate, da abili strateghi come voi. Rinfrancati e riposati dopo le vacanze che vi hanno aiutato a fare chiarezza nei sentimenti, qualcuno senza ripensamenti o rimpianti, chiuderà un rapporto soffocante, che si è bruciato sotto il sole d’Agosto. Con la stessa carica altri saranno felici di allargare le braccia a un partner innamorato per stabilire nuovi record di durata. Vita intensa per i single, cui ben pochi diranno no. L’onda positiva e vincente regalatavi dagli astri veloci vi accompagnerà nel lavoro e dopo tante tribolazioni, finalmente, canterete vittoria e sconfiggerete chiunque, nel recente passato, si sia azzardato a schierarsi contro di voi. Questo sarà il mese ideale per allargare l’attività o far decollare progetti impegnativi magari rinnovando il gruppo dei collaboratori e puntando a trovare qualcuno di più affidabile, con cui proseguire più sicuri il cammino di sviluppo dell’attività.

Vergine

Il mese che per qualcuno di voi sarà quello del compleanno vi donerà emozioni e gratificazioni: forza cercatele! Chi ha subito amarezze, delusioni, ritroverà slancio, che unito alla resistenza psicologica, vi faranno salire in cima alla classifica dei più gettonati. Certo il ricordo di sfortunate esperienze, non si cancellerà, ma ne saprete far tesoro, dopo, aver fatto un esame di coscienza e aver valutato gli errori commessi. Così, rinnovati, farete scelte argute e dare una svolta alla vita affettiva. Inevitabilmente, il cambiamento si rifletterà sul partner, che sentendosi compreso sarà pronto a darvi le certezze che esigete. Così molti sceglieranno il mese per iniziare una convivenza, fissare la data del matrimonio. Venere nel segno per quasi tutto il mese vi aprirà a orizzonti di gloria. Pianeti favorevoli per tutto il periodo e vi aiuteranno a superare quella timidezza di fondo e quel riserbo che a volte non vi permette di mettervi in luce come meritate al lavoro. Più decisi e convincenti stupirete chi vi sottovalutava per la rapidità con cui riuscirete a districarvi in ogni situazione, sciogliendo anche i nodi gordiani più complessi. Certo tanti meriti daranno fastidio a qualcuno, ma non preoccupatevi!

Bilancia

Cari seducenti nativi, avrete mille opportunità per sfoderare il vostro sottile fascino. Avvertirete la voglia di stupire il partner con stuzzicanti iniziative. Un viaggio romantico, sarà la cornice ideale per chiedergli di sposarvi o di iniziare la convivenza. I matrimoni che si celebreranno o le storie che nasceranno ora saranno destinate a un brillante futuro. Chi sarà solo accetti il corteggiamento di chi cercherà di attirare la sua attenzione. In famiglia godrete di serenità e sarà merito vostro se dissapori o contrasti troveranno una mediazione. Insomma godrete di un mese dolcissimo, starà a voi non rovinare tutto con bugie o sospetti. La vita professionale sarà vivace. Non sarà importante a cosa o dove lavorerete, quanto l’impegno, l’originalità delle idee e l’inventiva usate. Riuscirete a recuperare tempo e ad assicurarvi la stima e la fiducia di chi collaborerà con voi. Saranno importanti i rapporti con colleghi e collaboratori, che gestiti con intelligente diplomazia e polso fermo, vi garantiranno ottime chance per scalare vette di tutto rispetto. Finalmente giungerà la chiamata per chi fosse in attesa di un nuovo o primo lavoro.

Scorpione

I primi giorni vedranno nascere discussioni con il partner o in famiglia. Ma con intelligenza saprete trasformare l’energia di certi sentimenti negativi in nuovo propellente per riscaldare l‘intesa con tutti. Evviva la calda passionalità! Ora vorrete con determinazione che chi vi ama operi una scelta, soprattutto se la storia sarà decollata con le caratteristiche giuste per garantire un sereno futuro. Farete bene a pretenderlo, ma chiedetevi se vi sentite pronti ad assumervi le responsabilità di una convivenza o del matrimonio. Aria di novità affettive per tutti ed eccitanti e promettenti saranno le avventure per chi fosse in cerca di trasgressioni. Al lavoro arriveranno le risposte che vi consentiranno di far decollare un progetto coraggioso. La vostra esperienza vi aiuterà a stare saldi nelle convinzioni e avrete intuizioni vincenti, nonché la razionalità per gestire gli impegni e fare le scelte migliori. A inizio mese saranno possibili spese extra per un guasto all’automobile o a un elettrodomestico ma nulla di tanto grave da intaccare le finanze.

Sagittario

Questo mese, che solitamente vede tutti appannati, a ricordare con nostalgia le ferie, vi troverà allegri e grintosi. Sarete pronti per mantenere le promesse fatte all’innamorato partner il mese scorso e partirete decisi per la programmazione della futura vita insieme. Qualcuno senza ripensamenti chiuderà un rapporto soffocante bruciato del tutto sotto il caldo sole d’Agosto. Vita intensa per i single, cui ben pochi potranno rispondere no. Non mancheranno il divertimento e le opportunità di sfoggiare il vostro prorompente e ottimistico fascino con moderazione. L’onda positiva e vincente vi accompagnerà anche nel lavoro e dopo tante tribolazioni, finalmente, canterete vittoria e sconfiggerete chiunque, nel recente passato, si sia azzardato a schierarsi contro di voi. Questo sarà il mese ideale per far decollare progetti impegnativi e rinnovare il gruppo dei collaboratori, puntando a trovare qualcuno di più affidabile, con cui proseguire sicuri il cammino di sviluppo dell’attività. Cautela però con tutti attorno ai giorni centrali del periodo, occhio alle spese!!

Capricorno

Dopo l’indigestione di soddisfazioni, conferme, amori, flirt, successi ecc.. del mese scorso, tornare alla noiosa quotidianità vi peserà. Sicuramente vi costringerete a concentrarvi al massimo sul lavoro. Sarete meno liberi di giocare ai romantici con il partner che, salvo che non appartenga allo stesso segno, si sentirà autorizzato a uscire con gli amici per distrarsi e ricaricarsi. Forse, sperimenterete un po’ di gelosia, ma non esitate a dichiararla, ovviamente, rispettando le regole del vivere civile. Per qualcuno addirittura questo sentimento sarà il collante migliore, per rassicurare chi cominciava a dubitare del loro amore. L’energia che vi contraddistingue comunque non impedirà ai single di scatenarsi in pazze serate. Il lavoro sarà competitivo e stressante e vi vedrà protagonisti d’originali iniziative, che porteranno gratifiche, ma susciteranno invidie dolorose. Si preannunciano scontri di personalità, impicci da risolvere e decisioni da prendere anche per chi vicino a voi non ne avrà il coraggio o la forza! Conoscendovi so che date il meglio di voi nei momenti più oscuri e durante questo mese di certo avrete il pane per i vostri aguzzi dentini!

Acquario

Il rientro alla quotidianità dopo la pausa estiva, sarà meno traumatico. Vi si offrirà l’occasione di allacciare nuove amicizie e di allargare gli orizzonti mentali con qualche corso particolare. Stelle strane e un po’ ambivalenti quelle di questo mese, che vi faranno sperimentare il sentimento della gelosia, cosa in voi piuttosto rara, ma che costituisce il “pepe” d’ogni relazione d’amore che si rispetti. Se nutrirete questa emozione, parlatene al partner, senza sentirvi sminuiti o offesi nell’orgoglio. Sarà bello, per questa volta, mandare a farsi benedire: moralismi, falsa diplomazia e bon ton. Vivace e stimolante la vita professionale, che vi vedrà nuovamente protagonisti d’ iniziative futuristiche, che incontreranno il convinto assenso dei più tosti tradizionalisti tra collaboratori, colleghi o superiori. I più fortunati, ora saranno decisamente i nativi della seconda e terza decade, che potranno contare su autentici colpi di fortuna che li aiuteranno a venir a capo di qualsiasi situazione per difficile o delicata che sia.

Pesci

I pianeti solleveranno il velo di problemi trattati con superficialità. Sarete messi davanti a una realtà e a richieste d’intervento che non potranno essere disattese! Saturno di contro vi aiuterà a mostrare disponibilità ed elasticità mentale indispensabili per voltare pagina. Potrebbe essere un figlio a necessitare d’aiuto o il partner stanco di sopportare tutto il peso della quotidianità! Preparatevi a un periodo di forti emozioni, tensioni, scontri, incontri, cambiamenti e se sarà necessario siate pronti a chiudere un rapporto che avrà esaurito il carburante. Anche se doloroso un taglio netto preserva da altre frustrazioni e aiuta ad accrescere la fiducia in se stessi. Sarà forse a causa delle tensioni personali che tormenteranno le vostre notti, facendovi riposare poco e male, ma durante il mese non sarete nel miglior stato d’animo per vivere i doveri professionali. La disorganizzazione mentale, unita a una certa pigrizia, potrebbero costarvi rimproveri e critiche spiacevoli ma meritate. Siete avvertiti: quindi non fate i permalosi e cercate di rimediare al più presto.

In collaborazione con MARGHERITA.NET