Oroscopo del mese

Oroscopo del mese di settembre 2024. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e…

ARIETE

Continua la generosità astrale che vi ha illuminato il mese scorso e la fine delle vacanze non sarà certo fonte di stress, ma una meravigliosa conferma di quanto avete conquistato o delle mete raggiunte. Amore, amore e ancora e sempre amore, qualunque età abbiate, qualunque sia il vostro stato civile certo avrete il cuore palpitante e tanta voglia di consolidare il rapporto neo nato o già avviato da tempo. E’ noto che Settembre per tradizione è il mese dei matrimoni e mai come quest’anno lo è per chi abbia finalmente scelto di fare il grande passo! Generosa e abbondante vendemmia anche per chi preferisce la vita da single non vuole prendersi le responsabilità di un rapporto troppo vincolante, però non è escluso che Cupido prenda di mira proprio loro e probabilmente tanti cambieranno idea!! Mollate gli ormeggi al lavoro e staccatevi dai blocchi, che frenano l’entusiasmo, allontanate chi è poco affidabile e strigliate chi segna il passo, avete davanti a voi la strada del successo ed è in discesa!.

TORO

Ancora turbolenta gran parte di Settembre, perciò non stupitevi se faticherete a instaurare un rapporto aperto e lineare con il partner. Se, però, sapete mantenere la giusta capacità di captare gli “SOS”, che chi vi ama lancia, saprete cambiare rotta. Il fatto è che il senso di responsabilità vi rende consci dell’importanza di non distruggere, quanto di bello e buono avete costruito o di chiudere per sempre una storia ormai inesorabilmente esaurita. Nel secondo caso agite con decisione ma senza calpestare gli altrui sentimenti. Anche al lavoro, durante i primi giorni, vi muovete con la solita pericolosa impulsività. Riducete la velocità per non sprecare inutili energie. State alla finestra e attendete che gli altri siano pronti a schierarsi al vostro fianco, perché una mossa ben congegnata vi permette di ottenere tutto quanto, sino a ieri, vi era stato promesso, ma non ancora concesso.

GEMELLI

I pianeti amici vi rendono magnetici, come se ne aveste bisogno. Allora, senza scrupoli, vorrete gustare il nettare di molti fiori, civettando anche con chi vi non interessa troppo! Naturalmente, certi atteggiamenti riservano una faccia spiacevole, quella di un partner che non risparmierà critiche e discussioni, ma maestri, come siete, nel giostrare la verità, non faticherete ad apparire candidi agnellini. Ma un cielo tanto gratificante non segna solo ore dorate e può capitare l’opposto, cioè trovarvi a rivestire i panni dell’investigatore, che ricerca tracce di passaggi di rivali, reali o ipotetici. Insomma, sarà un mese movimentato, scanzonato e ricco di pathos. Nel lavoro gli astri vi aprono la strada a successi e guadagni. Ideale per i contatti e le relazioni d’affari saranno soprattutto le prime due decadi. Saprete mettere in pratica e rendere concreti i progetti e i programmi che avrete messo a punto sino a questo momento. Anche se vi sentirete sazi, non abbandonate la tavola dei commensali, avete saporiti bocconi ricchi da gustare. E’ possibile ricevere una proposta di collaborazione o di partecipazione a una società.

CANCRO

Il cielo del mese è promettente, vivete i sentimenti con slancio. Ora finiscono i tormenti che hanno tenuto in scacco i nati di Giugno, schiacciati dal peso d’ingiustificate gelosie o tormentosi dubbi su il partner. Sarà l’ottimismo ad attirarvi le simpatie e le possibilità di conquistare il cuore di chi desiderate. Se il partner è più dolce e disponibile il merito è della vostra capacità di ascoltare, qualità, che era appannata, prigionieri com’eravate dei malesseri emotivi. Anche i cuori solitari o coloro che delusi e amareggiati da una recente delusione, pensano che il tempo dell’amore sia esaurito, si ricrederanno e sapranno sorridere a chi li guarderà con occhi ammiccanti. Per cogliere, nel lavoro, la fortuna che il mese mette sulla vostra strada, vi basta tenere ben aperti occhi e orecchi. Sarete al posto giusto nel momento giusto e riceverete informazioni o notizie, che vi apriranno nuovi sbocchi. Per molti è il momento di cambiare ciò che non soddisfa o fare richieste a chi può darvi una mano. Si prospettano viaggi di lavoro, che vi aprono mercati inesplorati. I giovani brillano, per intuito e presenza, ai colloqui di lavoro o partecipando a concorsi ed esami e i risultati saranno sorprendenti.

LEONE

Inizia l’ultimo quadrimestre dell’anno che per voi si profila letteralmente fantastico! Novità sentimentali per tutti che siate in coppia da qualche tempo o che abbiate incontrato l’anima gemella di recente, magari proprio sotto le maliziose stelle d’agosto. Romantici, appassionati e disponibili farete sentire il partner in paradiso e ovviamente sarete ricambiati con altrettante coccole e devozione. Rammentate che ora inizia un periodo particolarmente proficuo che vi accompagnerà fino alla fine dell’anno, quindi dateci dentro in tutti i sensi cominciando a limare quegli aspetti difficili del vostro carattere che possono rovinare l’atmosfera, cominciando a mostrarvi meno prepotenti e misteriosi. Adesso non avete proprio nessun motivo per nascondere i vostri sentimenti o per dubitare di quelli di chi vi ama, quindi la vostra parola d’ordine è: apertura! Lo stesso momento magico che si profila in amore lo vivete al lavoro dove tutto scorrerà secondo i vostri desideri e vi permetterà di raggiungere ambiziosi traguardi di successo. Se siete stati saggi e avete limitato nei mesi scorsi le esposizioni finanziarie, ora avrete le risorse per chiudere eccellenti affari.

VERGINE

Si rientra al lavoro dopo le vacanze estive e le stelle vi gratificano, fin dalle prime battute sarete energici e pronti a spalancare nuove porte di successo. Proprio la vita professionale rivestirà un ruolo primario e vi vorrà determinati e coinvolgenti. Se da tempo state meditando un cambiamento, bene ora avete le carte in regola per fomentare e concretizzare la situazione. Eccellenti spunti giungono da nuove conoscenze o amici di vecchia data. Per qualcuno tra si potrà presentare l’occasione per fare un viaggio interlocutorio all’estero o addirittura accettare un incarico che v’impegni a viaggiare oltre i confini dello stato. Anche se siete noti per essere personaggi piuttosto statici, mettetevi in gioco senza timori o reticenze. Se dinamica si presenta la vita professionale, altrettanto movimentata e coinvolgente è pure quella affettiva e sentimentale. In modo particolare I native d’Agosto reduce da un allontanamento o addirittura una rottura di rapporti, sapranno fare tesoro dell’esperienza vissuta e abbandonando lo scetticismo esagerato, con maggior slancio e ottimismo si getteranno nella mischia alla ricerca di nuove piacevoli schiavitù.

BILANCIA

Si infiammerà nuovamente di piccanti emozioni la vita sentimentale. I rapporti ufficiali e le avventure occasionali vi faranno assaporare emozioni intense riscaldate di passionalità. Probabilmente sarete però poco puntuali nel sollevare il partner dalle responsabilità. Qualcuno si sentirà maturo per il matrimonio o la convivenza. I single impenitenti, assetati d’avventurose conquiste avranno un fascino particolare, che li renderà irresistibilmente magnetici. Insomma, ci saranno tutte le premesse per farvi vivere serenamente l’amore. Se sarete insoddisfatti di una storia ormai al capolinea, le stelle v’ispireranno il coraggio di voltare pagina, con la certezza di non rimanere “soli ed abbandonati” a lungo. Stessa benefica energia, si rifletterà nella professione. L’entusiasmo e la convinzione, con cui affronterete gli impegni, vi procurerà la stima di colleghi e superiori. Qualcuno vi osserva da tempo e vi farà una proposta allettante. Le responsabilità saranno compensate da una posizione di prestigio ed uno stipendio “pesante”. Non esitate ad accettare, i pianeti, come pedine sulla scacchiera celeste, opereranno mosse che vi proietteranno nella galassia del successo.

SCORPIONE

Il mese del rientro dalle vacanze non si presenta con le migliori credenziali per farvi pensare di agire come pare a voi! Per non entrare in rotta di collisione con tutti, muovetevi in punta di piedi ed evitate malintesi con il partner. Purtroppo, gli astri vi remano contro, rendendovi difficile capire i messaggi altrui e complicato comunicare i vostri mai sopiti desideri. Si tratta, in ogni caso, di brevi periodi, quindi non lasciatevi andare al pessimismo. Anche i più innamorati, ora saranno scontrosi. Per mutare atmosfera, appellatevi al buon senso e rispondete con una scrollata di spalle alle critiche. Ricordate che il modo migliore per sedare i litigi è di riscaldare di passione le ore tra le lenzuola e dato che a voi non difettano certe capacità, datevi da fare!!! Mi spiace dirvelo, ma ora al lavoro vi sarà impossibile raggiungere le mete prefisse. Non nuotate contro corrente: meglio lasciarsi andare agli eventi e fare tesoro di eventuali “stop” incontrati. Del resto, ve lo ricordo, sono pause brevi e addirittura necessarie per chiarirsi le idee e selezionare scrupolosamente collaboratori e iniziative.

SAGITTARIO

Vi affaccerete al mese che segna la ripresa lavorativa dopo le ferie, con gli astri schierati quasi tutti a vostro favore. L’energia, l’ottimismo e la verve, che caratterizzano la maggior parte di voi, saranno arricchite da un fascino accattivante. Sarà difficile dire “no” alle vostre richieste. Sia il partner ufficiale, sia l’ultima preda conquistata, vi seguirà sui sentieri del piacere, prevenendo le fantasie più inconfessabili. Chi si trovasse coinvolto in contrasti famigliari, si appelli alla diplomazia per fare chiarezza, una volta per tutte. Più liberi e scanzonati trascorreranno le giornate i single alla ricerca di stimolanti avventure. Starà a loro decidere se farsi coinvolgere o no. Le stelle vi aiuteranno a smuovere le situazioni professionali ristagnanti. Cancellate dal vocabolario la parola “incertezza”. Nulla e nessuno può fermare la vostra carica, cogliete al volo le occasioni, che il destino vi porge sul classico “piatto d’argento”. Vi è richiesta solo cautela nei viaggi e negli spostamenti. La situazione economica in ripresa netta vi permette qualche spesa in più.

CAPRICORNO

Il mese del rientro alla quotidianità, quest’anno per voi è più pesante del solito, addirittura con punte di autentico sconcerto. Gli astri benevoli e generosi durante il periodo precedente, ora si muovono creandovi impicci e imprevisti d’ogni sorta. E’ un momento piuttosto delicato per quelle coppie già in crisi a causa di rinfacci, colpevoli silenzi o violenti litigi, che sembravano del tutto superati e che si riaffacciano più esplosivi che mai. Interrogatevi seriamente chiedendovi se la vostra storia d’amore ha ancora valore oppure no. Inevitabilmente è inutile oltre che doloroso continuare, per paura della solitudine. meglio un taglio netto piuttosto che una triste e logorante agonia. Situazione simile a quella affettiva si presenta al lavoro, dove, con pari possibilità, si aprono porte insperate o possono chiudersi collaborazioni erroneamente date per inossidabili. Certo non respirate il clima eccellente degli ultimi due mesi e ora dovete impegnarvi per rimontare nella stima di chi vi accusa, a tutta ragione, di non avere mantenuto certe promesse. Se dovete operare investimenti impegnativi o chiudere contratti, meglio agire durante la prima settimana.

ACQUARIO

Il mese del rientro dalle vacanze purtroppo non si preannuncia tra i più calmi o sereni dell’anno! Ovviamente non sarà così per tutti voi, ma parlando dal punto di vista astrologico sono annunciate tempeste soprattutto nella vita di coppia. Come vi era stato preannunciato già in Agosto, la gelosia ha iniziato a fare il suo ingresso in modo prepotente e ovviamente se non saprete dare le giuste spiegazioni al partner il rischio di rottura è quanto mai elevato. Del resto potreste essere voi a cominciare a sospettare della fedeltà di un partner che vi apparirà scostante o misterioso. Il consiglio per affrontare il tutto al meglio è quello di parlare molto chiaro di ciò che si prova e di cercare, senza urlare di comprendere che cosa non funzioni più nella comunicazione. E’ noto che l’eccessiva sincerità può ferire, ma se espressa con coerenza porta sempre eccellenti risultati. Certo potrà pure capitare che certi rapporti siano ormai arrivati al capolinea e che dentro di voi siano esaurite tutte le possibilità di tentare ancora un accomodamento, allora sotto l’impulso di transiti tanto stimolanti, non riuscirete più a sopportare e preferirete chiudere senza troppi ripensamenti! Tensioni al lavoro!

PESCI

Al vostro partner le stelle consigliano di cercare un rifugio che lo metta al riparo dagli aspetti astrologici insidiosi che oscurando il vostro cielo vi renderanno nervosi, eccitabili e troppo imprevedibili! Sarebbe prudente, se possibile trascorrere un periodo di lontananza per evitare guai e scontri inevitabili, e se non fosse possibile, almeno accordarsi per concedersi ampi spazi di libertà e indipendenza. Difficilmente sopporterete imposizioni o limitazioni personali e inoltre proprio i contrasti astrali vi renderanno appassionati cacciatori di emozionanti incontri. L’altra faccia della medaglia è la gelosia e la possessività esasperate dalle stelle che vi tramuteranno in segugi assatanati pronti a sbranare chiunque si azzardi a guardare due volte il vostro partner. Come trovare accordo tra esigenze tanto dissimili e discordanti? Lo sa solo il cielo! Quello che è certo che durante questo periodo non ci sarà spazio per la noia! Al lavoro ora, tenete a portata di mano varie tisane calmanti o addio sogni di gloria! Rischiate di rompere in dirittura d’arrivo e ora sarebbe davvero un gran peccato!

In collaborazione con MARGHERITA.NET