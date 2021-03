Oroscopo del mese di marzo 2021. L’oroscopo di ADVERSUS

Oroscopo del mese di marzo 2021. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno, le previsioni del mese. Scegli il tuo segno zodiacale e leggi il tuo oroscopo del mese in collaborazione con Margherita.net.

Oroscopo del mese di MARZO 2021

Ariete Con uno sforzo di buona volontà potrete iniziare a sintonizzarvi sull’aria primaverile e mutare certi vostri atteggiamenti acidi. Saprete trovare le parole e gli atteggiamenti giusti per avere il perdono di chi avete offeso con i vostri modi poco diplomatici. Forse, non riuscirete a recuperare tutti i rapporti, ma non scoraggiatevi, sarà comunque un insegnamento per il futuro. Lasciate andare chi vi volge le spalle e guardate con occhio positivo al presente. Ora, avrete gli strumenti per capire che centrandovi sulla realtà quotidiana, raccoglierete maggiori successi e consensi. E’ possibile, infatti, che alcune relazioni traballanti si chiudano inesorabilmente, lasciandovi l’amaro in bocca, ma so benissimo quanto sapete reagire alle delusioni Siate selettivi, razionali e decisi a non lasciarvi coinvolgere da chi, non vi capisce. Solo gli amici affidabili, sanno che la vostra natura impulsiva, per dare il meglio, ha bisogno di sentirsi apprezzata e incoraggiata. Il lavoro procederà con maggior velocità e trainerete colleghi, collaboratori verso prossime realizzazioni. Apertura mentale e coraggio, ma agite sempre con buon senso, mi raccomando!

Toro Ad appesantire il clima degli ultimi quindici giorni del mese scorso ci si mette anche l’amore adesso. La vita sentimentale non sarà facile da gestire e le discussioni potrebbero minare anche i rapporti più solidi. Ovviamente razionalità e buon senso aiuteranno a limitare i danni e a non permettere che la situazione tracimi. Maggior prudenza la adottino i nativi della terza decade. Per loro forse potrebbe essere giunto il momento di prendere decisioni definitive, ma se lo faranno non procedano d’impulso o sotto l’effetto della collera perché il pericolo di pentirsi quando sarà tardi è piuttosto forte. Curate particolarmente la vostra forma fisica. Se avete un lavoro autonomo potrete contare su piccole entrate extra grazie ad un’idea innovativa che attirerà maggiori clienti. Per gli altri è meglio non assumere atteggiamenti troppo rigidi verso le novità e i cambiamenti ormai divenuti indispensabili per progredire.

Gemelli Questo sarà un mese stuzzicante. Comincia la primavera e sarete i primi ad avvertirne i segnali e a sentir rinascere la voglia di vivere. La vita privata sarà trascinante, la fantasia e l’intuito sapranno suggerirvi le strategie per inventare piccanti giochi a due. In famiglia ascolterete le esigenze altrui, trovando la strada per mettere d’accordo tutti. I single avranno mille opportunità per amicizie interessanti. Potranno sbocciare brevi ma intense storie d’amore che faranno sognare ad occhi aperti, ma sarà presto per pensare ai “fiori d’arancio”. Anche chi avesse incontrato l’anima gemella da poco tempo, potrà con lucidità mentale, valutare se ritenerla una semplice avventura, o impegnarsi seriamente e con responsabilità per tramutarla in qualcosa di più. I pianeti alleati renderanno concrete le prospettive e le idee nel lavoro, suggerendovi le mosse migliori per far approvare a chi di dovere i vostri progetti. Inoltre conterete su nuove opportunità fortunate. Potrebbe essere necessario pianificare nuovi investimenti, fatelo con ottimismo certi che il successo non potrà tardare.

Cancro Gli spostamenti dei pianeti amici vi faranno tornare il buonumore. Le coppie collaudate si ritaglieranno il tempo per dolci serate, lontani dagli impegni del quotidiano e se hanno figli, chiederanno aiuto a nonni o baby-sitter per godersi spazi d’intimità. Anche i più malinconici o quelli che pensavano di aver appeso il cuore al chiodo, si rimetteranno in gioco. E, dato che la fortuna aiuta gli audaci, ammalieranno chi incanterà loro i sensi. Via libera alle avventure per chi non avesse il desiderio d’impegnarsi. Ma non giocate sporco con i sentimenti. Siate sinceri sempre e non lasciate spazio a dubbi. Stessa raccomandazione vale se incontrerete una persona del passato, che a voi non interessa più. Durante questo mese, non saranno certo le energie a difettarvi e questo stato d’animo vi permetterà di fare un buon salto nella professione. La nota saliente per i nativi della terza decade sarà il vostro istinto che vi libererà da intoppi e imprevisti e riportando la vostra “tipica” pigrizia entro limiti assai più accettabili. Maggior prudenza nella gestione del denaro e nei rapporti con collaboratori e colleghi la dovranno usare i nativi di Giugno e dei primi giorni di Luglio.

Leone Potreste accorgervi di aver sopravvalutato certe persone o le vostre forze. Una correzione di rotta v’impedirà di perdere tempo consentendovi di salvare la “faccia”. Sarete più bisognosi di tenerezze e conferme e il partner sorpreso dal vostro inusuale comportamento vi consolerà. Nonostante lo stato di grazia, qualcuno, a sprazzi, avrà il tormentoso ricordo di chi, tempo fa è uscito dalla sua vita. Non è da voi ricordare troppo uno smacco, cosa sta accadendo? Avete dimenticato il motto del “regale casato”, che recita: “chi non mi vuole, non mi merita!”? Certamente no, si tratterà di poco tempo perché il fascino non vi difetterà e chi fosse, solo, non impiegherà troppo a ritrovarsi circondato da uno stuolo di adoranti sudditi. Per non compromettere un lavoro, che vi riserverà prossime soddisfazioni, moderate l’impazienza, evitando di rincorrere chi, per ora, non sarà pronto a darvi una risposta. Convincetevi che il tempo lavorerà a vostro vantaggio. Evitate di sottoscrivere impegni o contratti, spinti da un fasullo entusiasmo, o stregati dalle illusorie promesse di qualche furbastro indegno di fiducia.

Vergine Se siete innamorati cercate modalità concilianti, nei confronti di chi vive con voi, per rendere l’atmosfera di coppia più coinvolgente, come si addice per l’arrivo della primavera. Se nel precedente periodo avrete imparato la lezione della disponibilità e duttilità, ora non avrete nessun motivo per erigere muri d’incomunicabilità, ma dovrete sforzarvi di trovare le parole e gli atteggiamenti più disarmanti da usare al sorgere delle prime tensioni. Cautela nei rapporti e nelle convivenze minate da scontenti o rinfacci, deciderete se continuare una storia insoddisfacente per timore delle conseguenze o se dare un taglio definitivo. In entrambi i casi vi converrà non agire d’impulso ma allontanarvi per un breve periodo e compiere un viaggio all’interno di voi stessi per capire cosa desiderate per il futuro. L’ambizione vi spingerà a cercare di emergere nel lavoro, ma sarà inutile intestardirsi se il traguardo risultasse, al momento, inaccessibile. Maggior attenzione dovrete dedicarla ai contatti con clienti o collaboratori, che potrebbero carpire la vostra fiducia, prima di aver dimostrato di essere davvero affidabili.

Bilancia Un mese caldo, non dal punto di vista atmosferico, ma da quello emotivo. I pianeti amici, favorevoli agevoleranno ogni tipo di conquista o conferma cerchiate. L’ottimismo unito a un seducente e misterioso sorriso, faranno strage di cuori. Il partner si rasserenerà sentendosi al centro del vostro mondo dopo i due mesi bui appena trascorsi, certo non potrete limitarvi alle carezze tra le lenzuola, ma intavolare discorsi chiarificatori a tavola. Qualcuno grazie ad una maggior consapevolezza del proprio valore, troverà la forza di chiudere una storia che si trascina stanca e frustrante. Ora lo farà con fermezza e coraggio senza voltarsi indietro. I single, naturalmente, saranno liberi di muoversi a loro piacimento e avranno solo l’imbarazzo di scegliere a chi dire :“si”. Al lavoro puntate direttamente gli obiettivi che avete in mente. Saranno possibili fortunate conclusioni d’affari o aperture verso sbocchi di successo, sempre che siate disponibili ad accettare incarichi diversi dalle abituali mansioni. Per qualcuno si prospetterà la possibilità di un trasferimento di sede. Ottime chance per i giovani.

Scorpione Passati i primi giorni difficili sul lavoro, toccherà alla vita affettiva che dopo il dieci sarà irta d’ostacoli e di subdoli tranelli. Nulla di pericoloso se indosserete una “museruola” che v’impedisca di pronunciare certe paroline. Prevarrà un’aria “nervosetta” con il partner, che vi metterà di fronte ad una situazione in cui vi sentirete ingiustamente incolpati o brutalmente smascherati. Guardatevi allo specchio lasciando prevenzioni o false modestie, stabilite cosa desiderate raggiungere, ma, limate le spigolature del caratteraccio!!! Una volta ricollocato tutto nella giusta posizione, ricomincerete a fare bei sogni a due. Per riuscire a terminare tutte le iniziative previste al lavoro, dovrete mettere in campo resistenza e senso del dovere, appoggiandovi all’energia dei pianeti amici, vostri validi alleati fin da mesi. Se vorrete ottenere il riconoscimento per i lavori conclusi e le responsabilità assunte, parlate apertamente a chi compete! Inoltre i nativi di novembre saranno spinti a raggiungere una nuova posizione di responsabilità ma saporitamente remunerata.

Sagittario Trascorsi i primi dieci giorni in allegria, vi troverete stonati e meno disponibili ad accettare i soliti vincoli della vita di coppia. Addirittura, potreste soffrire una vera crisi di panico e avvertire forte la voglia di fuggire quando il partner, o un familiare, vi dovessero chiedere spiegazioni circa ritardi o mancanze. Inutile affermare che questo modo di comportarvi susciterà, oltre alle più giustificate rimostranze, dubbi e sospetti che sarà opportuno sciogliere al più presto. Vita movimentata, a tratti frizzante e stravagante per i single, invitati a usare buon senso e una certa saggia prudenza, se non vorranno lasciarci le penne, incontrando qualcuno meno pulito o ingenuo di loro. Siate prudenti al lavoro. Sicuramente l’aria dei vincenti vi creerà un alone dorato e vi pioveranno occasioni o proposte da ogni dove, però correrete il rischio di farvi trascinare dal solito entusiasmo, se non addirittura da un desiderio di rivalsa per vecchie frustrazioni patite lo scorso anno. Sarà più intelligente muoversi in punta di piedi con occhi e orecchie ben aperti e la boccuccia cucita. Situazione economica in rialzo ma un po’ altalenante, con picchi eccezionali di fortuna e rischi di “brutte cadute”, limitate le spese pazze.

Capricorno Questo mese presenterà un cielo con gli stessi aspetti planetari del precedente periodo quindi non avrete giustificazioni per rimanere nascosti dietro la solita dura corazza che difende la terribile paura di essere feriti. Se finalmente vi deciderete a dichiarare ciò che vi tormenta, I pianeti amici vi aiuteranno a trovare le parole che toccano il cuore del partner e insieme potrete progettare i cambiamenti necessari per impostare il rapporto. Chi vi ama sarà disponibile a propinarvi tenerezze e conferme, ma dovrete ricambiarlo con la massima sincerità e se volete strafare una volta tanto, organizzate qualche serata indimenticabile. Grazie ad un affidabile amico, si presenterà un’occasione per progredire. Potrebbe essere un’opportunità unica per dare una svolta di trecentosessanta gradi alla vostra vita professionale. Chi ha un’attività in proprio, potrà contare su felici combinazioni che lo portino ad allargare il mercato e il giro d’affari. Ottimo momento per chi è occupato nel settore dell’energia o nel campo delle comunicazioni. Il consiglio datovi dalle stelle per la vita privata varrà per quella lavorativa: ora dovrete smetterla di apparire sempre duri e inavvicinabili a colleghi e collaboratori.

Acquario Inizierete il mese con i pianeti amici che vi proteggeranno smorzando l’effetto penalizzante di quelli meno ben disposti nei vostri confronti e renderanno i rapporti interpersonali, un vero paradiso in terra. Ora i single saranno facilitati nelle conquiste e ci sarà la possibilità di riconciliazioni per chi vivesse una love story turbolenta. Se sarete in coppia non avrete scuse valide per rimandare l’importante decisione che il partner attende ormai da troppo tempo. Ricordate che l’amore ha delle regole che vanno rispettate costi quello che costi e se siete innamorati dovrete mantenere le promesse. In famiglia si respirerà un’atmosfera ovattata e qualcuno sarà allietato da belle sorprese o improvvisate da parte di un parente lontano. Se tutto sarà meraviglioso per la vita privata, quella professionale sarà una vera apoteosi di successi. Chi svolge un’attività autonoma riuscirà a recuperare somme di denaro in sospeso da tempo. Ottime opportunità per compiere un passo avanti nella carriera, per chi è alle dipendenze: finalmente vedranno riconosciuti i loro meriti! Evitate di pavoneggiarvi o qualche collega rancoroso muoverà pettegolezzi su di voi.

Pesci I pianeti potrebbero risvegliare in chi avesse di recente chiuso un rapporto insoddisfacente, una certa nostalgia o un amaro rimpianto, tentandolo di tornare sui propri passi. Gli astri però sconsigliano i ripensamenti, non perdete tempo ed energie, cercando di raddrizzare una situazione che ormai sarà troppo lontana dai vostri profondi bisogni emotivi. Aprite finestre, cuore e mente, ora i pianeti al vostro fianco vi spronano a compiere un cambiamento a 360°. Avrete le possibilità, di capire cosa correggere nei vostri atteggiamenti perché, se è impossibile cambiare gli altri, mutando comportamento, inevitabilmente gli altri si adegueranno. Così, se il partner nutrisse dubbi sappiate che avrete armi, per mostrare solidità e serietà. La vostra arma vincente al lavoro, sarà la fervida fantasia combinata con un sano raziocinio e maggior disponibilità nell’aiutare chi vi circonda. Con tanta buona volontà potrete abbattere ogni ostacolo, che ancora dovesse frapporsi fra voi e il successo. Coraggiosi e arditi, come non mai, affronterete gli scogli più ardui e gli antagonisti si faranno da parte, sconfitti dalle vostre capacità. Buon periodo per programmare nuovi investimenti finanziari.

