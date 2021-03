Oroscopo del mese di aprile 2021. L’oroscopo di ADVERSUS

Oroscopo del mese di aprile 2021. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno, le previsioni del mese. Scegli il tuo segno zodiacale e leggi il tuo oroscopo del mese in collaborazione con Margherita.net.

Oroscopo del mese di APRILE 2021

ARIETE

Riuscirete a riconquistare il terreno perduto, durante il periodo scorso, in cui eravate animati da sentimenti contrastanti. La dolce aria di primavera vi rende romantici e seduttivi ed il partner sarà felice di perdonare certe vostre intemperanze e di organizzare con voi un week end appassionato. Anche in famiglia si respira un’aria più serena e molti dei contrasti caratteriali saranno appianati, grazie anche al vostro atteggiamento più maturo e ragionevole. Grandi soddisfazioni per chi ha figli o novità per chi li desidera.Una storia appena nata comincerà a prendere la colorazione di qualcosa di più definitivo ed anche i più impenitenti single tra voi avvertiranno la necessità di iniziare una convivenza o, perlomeno, di stringere d’assedio la persona che infiamma sensi e cervello. I pianeti amici vi regalano grande intraprendenza e la capacità di valutare con spirito critico ogni iniziativa o ogni proposta che vi verrà fatta. Attenzione, però, a non farvi abbagliare da chi troppo abilmente potrebbe aggirare la vostra buona fede. Potrebbe essere giunto il momento di dare una svolta importante alla vita professionale e cambiare ciò che vi frena verso il successo. Coraggio, quindi, e ricordate che non sarete soli ma circondati da validi collaboratori.

TORO

Durante queste settimane, vi sentirete sulla cresta dell’onda e la vita sociale ed affettiva sarà in fermento. Fortunato chi compirà gli anni in questo mese, con le stelle che si daranno appuntamento, per accendere candeline di successo sulla torta di compleanno. Si potrà riaprire una storia d’amore, che sembrava sfumata, ma, in ogni caso, questo sarà un mese di conquiste per tutti, grazie all’ottimismo, all’allegria, con cui vi accrescerete la fama di seduttori. Malgrado una vita affettiva gratificante e intensa non trascurerete i compiti e gli obiettivi professionali prefissi. Se uscite da un periodo di scarsa intesa con il compagno di vita e l’intero clan familiare, dovrete essere voi a fare il primo passo verso la riconciliazione. Ammettete con voi stessi che, chi si è allontanato, lo ha fatto con giustificati e comprensibili motivi ma, ora, troverete le parole per aprire la strada alla riappacificazione. Una volta tanto doserete saggiamente i momenti per l’amore e quelli per il lavoro. Intorno a voi si muoverà un’aria di grande rinnovamento e potrebbero, finalmente, giungere quelle risposte che, da un po’ di tempo, tardavano. Queste saranno positive, anzi addirittura meglio del previsto. Ma, come tutte le medaglie che si rispettino, presenteranno anche l’altra faccia, quella dell’impegno e della serietà.

GEMELLI

Durante i primi dieci giorni vi sarà difficile instaurare un rapporto aperto e lineare con chi vive con voi, quindi comincerete a vivere con distacco e stanchezza anche i momenti d’intimità. Se, però, non perderete la capacità di captare gli “SOS”, che il partner vi lancerà cambierete rotta, nel giro di pochi giorni. La capacità di dare e ricevere amore tornerà in “pole position”. Allo stesso modo, ritroverete anche la disponibilità a collaborare con tutti, ritornando a dare un reale contributo, per risolvere i problemi. Inizialmente, prevarrà in voi un certo egocentrismo, che vi porterà a mettere in secondo piano le esigenze familiari. Fortunatamente, il senso di responsabilità vi ha reso consci dell’importanza di non distruggere quanto di bello avete costruito. Concedetevi qualche massaggio rilassante e cure estetiche per la pulizia della pelle. Al lavoro, da subito, dimostrerete convinzione e vitalità. Il consiglio è quello di ridurre la velocità per non sprecare energie, di riordinare le idee per tirare le somme non solo dal punto di vista economico. Una mossa vi permetterà di ottenere ciò che, sino ad ieri, vi era stato promesso, ma non ancora concesso.

CANCRO

Finalmente, ecco un mese che si presenta quasi eccezionale per tutti voi e si moltiplicheranno le possibilità di allacciare amicizie, che vi faranno dimenticare le amarezze sofferte. Occhio al potere del vostro fascino. Ora, saprete perfettamente cosa fare della vostra vita, sia nella professione, sia in amore. Chi vivesse storie giunte al capolinea non sarà più disposto a mettere pezze, anzi, sarà convinto di voltare pagina e si sentirà libero di correre verso nuove realtà. Il mese porterà nell’esperienza di vita un’ossigenante aria di novità. Anche i rapporti privati ne beneficeranno ed insieme al partner ed agli altri familiari potrete iniziare a progettare qualcosa di nuovo ed importante. Interessante sarà anche la vita sociale e le amicizie, che terranno vivo il rapporto a due. Al lavoro si aprirà uno spiraglio di luce, nella nebbia che vi ha ostacolato e vedrete la strada libera da antagonisti o problemi. Questo sarà il mese delle svolte, delle scelte definitive, anche di chiusure di lavori, che hanno fatto il loro tempo. Chi ha un’attività in proprio, sarà lui per primo a fare scelte chirurgiche, estirpando le classiche mele marce, che avvelenano l’aria e non aiutano a progredire. Confortante sarà l’andamento economico.

LEONE

Aprile vi vedrà espansivi, comunicativi e spigliati per l’intero periodo. Nei primi giorni del mese, vi giungeranno inviti per feste scatenate ed il partner sarà vostro complice per godere insieme il bello della vita. Avvertirete, pèro, anche il bisogno di maggior tranquillità ed intimità. Non per questo, mancheranno i “fuochi d’artificio”, anzi, ne vedrete e farete delle belle! La passionalità non si sopirà, grazie ad un partner scatenato, pronto a realizzare le fantasie più hard! Movimentata la vita dei single, che potranno scegliere tra veloci scorribande galanti, o storie più serie ed impegnative. Soprattutto, durante l’ultima parte del mese, la vita privata sarà allietata da contatti ed appuntamenti con amici e conoscenti. Buon momento per la professione, grazie all’avvio di progetti importanti ed il varo d’imprese innovative. Si presenteranno ottime occasioni per concludere affari lucrosi od investimenti intelligenti, ma valutate scrupolosamente da quale fonte giungeranno, prima di buttarvi a “testa bassa” e fatevi seguire e consigliare dall’esperto di fiducia. Attenzione a tutte le scadenze fiscali del periodo, evitate di essere pasticcioni e distratti.

VERGINE

Il mese si presenta problematico per la vostra vita, in generale e, forse, ancor di più per la vita affettiva. La causa principale di discussioni e rinfacci, sarà, per la maggior parte dei casi, il vostro atteggiamento, eccessivamente ombroso e critico. In poche parole, potreste disorientare partner, amici, o colleghi che conoscendovi immaginava di trovare in voi una spalla sicura e libera dalle pastoie dell’eccessiva emotività. Ricordatevi che gli astri possono suggerire un percorso, ma sta al buon seno di ciascuno capire quando è il momento di cedere e cambiare, o quando è il momento di rimanere arroccati a difendere le proprie posizioni. Per intenderci: sarete inutilmente aggressivi con il partner o gli altri familiari, quando avranno bisogno di tenerezze o di parole di conforto. Diversamente, sarete passivamente rinunciatari, quando la situazione richiederà fermezza e raziocinio. Un certo disordine potrà regnare nell’ agenda professionale. Sicuramente, si tratterà di un momento transitorio, per personaggi meticolosi e pignoli come voi, ma non per questo si dimostrerà meno pernicioso. Quindi, prima di combinare guai, non esitate a chiedere aiuto ai collaboratori od agli amici, che attraverseranno momenti di maggior lucidità mentale. Evitate o, almeno, limitate le spese superflue.

BILANCIA

Durante questo mese sarete amabili e sensibili alle esigenze di chi vi vive accanto ed a tratti, addirittura capaci d’intuire per istinto le mosse migliori, per conquistare il cuore di chi v’interessa. Questo sarà un mese di conquiste, soprattutto per i single, cui non mancheranno opportunità per abbattere le difese delle prede più sfuggenti. Se capitasse loro d’innamorarsi, ascoltino il cuore, ma tengano i piedi a terra, prima di scommettere il futuro sulla nuova relazione. Affronterete i problemi con l’atteggiamento giusto e non vi sarà difficile riportare tranquillità ed armonia nei rapporti con parenti o familiari. La vostra serenità di giudizio sarà utile ad un amico, o che attraversa un periodo delicato. Cercate di ritrovare la forma fisica. Nel lavoro otterrete risultati di tutto rispetto, con un vistoso incremento delle entrate finanziarie, soprattutto per chi svolgesse un’attività autonoma o legata all’import-export. Solo i nativi della prima decade dovranno usare maggior prudenza nella gestione del denaro, perché per eccessiva fretta o superficialità potrebbero incappare in qualche errore di percorso.

SCORPIONE

Vi affaccerete al nuovo mese, con maggiori certezze, merito della chiarezza d’idee e di un cielo astrale meno ostico. Confortati dalla ritrovata sintonia con il partner, v’immergerete in un “mondo d’amore”. Anche nativi più introversi si lasceranno andare a languide manifestazioni d’affetto, frutto delle nuove emozioni, che sperimenteranno. Se sarà una storia appena sbocciata, ora, varrà la pena coltivarla con costanza e sincerità, perché, anche se non l’avete messo in conto, potrà cambiarvi lo stato civile. Trascorsi i primi giorni del mese, segnati dagli strascichi di incertezze e situazioni da chiarire, ritroverete un feeling quasi perfetto con chi vive con voi. Ci sarà spazio per programmi divertenti, favoriti dalla stagione primaverile. Dimenticate le difficoltà incontrate durante le scorse settimane e scaldate il motore per stare al passo con le opportunità, che si presenteranno. Qualcosa avrà caratteristiche definite e capirete dove vi porterà. Qualcos’altro, invece, dovrà essere valutato e seguito con calma. Se chi collabora con voi sarà frenato dai dubbi, non perdete tempo per schiodarlo, procedete soli. Buon momento per le finanze: se avrete crediti da riscuotere, battete cassa!

SAGITTARIO

Il mese sarà variabile, i pianeti amici vi regaleranno una vincente miscela composta d’ottimismo e razionalità. Ciò, che nascerà sotto questa combinazione astrale, durerà a lungo, quindi, non lasciatevi intimorire da nulla. Se avete fatto promesse dovrete mantenerle e lo farete con reciproca soddisfazione. Una persona conosciuta da poco e, magari, in un ambiente insolito, vi apparirà sotto la luce più convincente e senza esitazione, getterete alle ortiche il vostro abito da impenitenti single. Ovviamente i più stupiti saranno parenti ed amici, ma voi salirete su un’azzurra nuvoletta di felicità! Con il partner, affrontate ogni chiarimento ed in famiglia vedrete ritornare armonia e serenità. La seconda parte del periodo sarà più varia. Il lavoro sarà, a dir poco, frizzante e giungeranno le attese informazioni o risposte, che vi consentiranno di aprirvi verso nuovi mercati, se avete un’attività autonoma. Chi avesse un lavoro subordinato, si sentirà oggetto dell’incondizionata stima di un superiore, ma anche della gelosa invidia di certi colleghi. Attenzione a non cadere in un subdolo tranello teso ad arte, per farvi commettere una leggerezza, ora che sarete in dirittura d’arrivo.

CAPRICORNO

Il mese scorrerà sul velluto. Forte sarà la tentazione d’immergersi nella nostalgia, ripensando alle ore trascorse con chi è ormai fuori dalla vostra vita. Non cadete nel tranello della malinconia, ricercando una persona che non ha più significato. Anche se siete tra i segni che poco volentieri si proiettano nel domani, le stelle vi sproneranno a guardare davanti. Il presente è roseo e ancor più lo sarà il futuro. Vivrete l’intimità familiare e parteciperete all’organizzazione a corrente alternata, considerato che, a volte, sarete assorbiti dal turbinio dei vostri pensieri e non sarà facile esprimerli. Fortunatamente, non rimarrete sordi alle sollecitazioni del partner e degli altri, che terranno in dovuta considerazione il vostro contributo. Al lavoro, avvertirete la tentazione di rispolverare vecchie tattiche, che in passato avevano garantito il successo, perché, ora, la situazione, apparirà instabile. Nulla di più falso, poiché si tratterà solo di una piccola pausa, indispensabile per agevolare la visione dell’insieme. Programmate le spese in relazione alle entrate.

ACQUARIO

La prima settimana vi troverà un po’ più stonati e meno disponibili ad accettare i soliti vincoli, che si accompagnano alla vita di coppia. Addirittura, potreste avvertire la voglia di fuggire su “L’isola che non c’è”, non appena il partner, od un familiare, dovesse chiedervi spiegazioni riguardo a certi vostri ritardi o mancanze. Inutile affermare che questo modo di comportarvi susciterà, rimostranze, dubbi e sospetti, che sarà opportuno sciogliere. Vita movimentata e eccitante per i single, che, sono invitati ad usare buon senso e prudenza, se non vogliono lasciarci le penne, incontrando qualcuno che vorrà solo divertirsi. Inizialmente, potreste prendere alla leggera gli impegni familiari. Ma se vorrete tenerezze ed affettuosità, dovrete ricordare che per ricevere, bisogna dare. L’aria dei vincenti, costruita durante le precedenti settimane, vi seguirà e vi pioveranno addosso occasioni o proposte. Il rischio potrebbe essere quello di farsi trascinare dal facile entusiasmo, o dal desiderio di rivalsa, non sopito, per le frustrazioni patite l’anno passato. Sarà d’aiuto muoversi con equilibrio e non sotto la spinta dell’emotività. Situazione economica altalenante, con picchi eccezionali, ma rischi di “brutte cadute”.

PESCI

Durante il mese i pianeti veloci vi garantiranno un mese di divertimento ed eccitazione. Di contro non difetteranno contraddizioni o contrattempi, fomentati proprio da questi astri ma a tratti, potrà essere entusiasmante, proprio da vivere “tutto d’un fiato”. Iniziate, infatti, il periodo con situazioni che vi consigliano di sollevare le nebbie dei dubbi, che potreste aver suscitato nel partner, o magari nutrire voi. Quindi, come avete potuto leggere, di tutto potrete lamentarvi, tranne che di vivere giornate noiose e starà solamente al vostro buon senso, sfruttare al meglio gli influssi positivi e cercare l’equilibrio giusto per superare i giorni difficili. Il lavoro scorrerà in crescendo e si muoveranno le situazioni, che, sembravano destinate a perdersi in una palude stagnante. Così, chi avesse un’attività autonoma e desiderasse allargare il giro dei propri interventi commerciali o quello della clientela o addirittura sperimentare mercati esteri, potrà avvalersi di aiuti, conoscenze, amicizie o finanziamenti indispensabili per raggiungere certi obiettivi. Al medesimo modo chi fosse dipendente, potrà cogliere al volo le possibilità di crescita e sviluppo. L’avvertenza, comunque, è quella di imparare ad essere più morbidi e duttili nei rapporti!

