Oroscopo del mese di aprile 2022. L’oroscopo di ADVERSUS

Oroscopo del mese

Oroscopo del mese di aprile 2022. Oroscopo del mese. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e leggi il tuo oroscopo del mese in collaborazione con Margherita.net.

Ariete I pianeti amici vi aiuteranno a vivere la relazione in maniera meno egocentrica, sarete più attenti alle esigenze del partner, che sarà pronto a ricambiarvi con disponibilità. Qualche piccolo problema forse spegnerà gli slanci passionali, rendendovi più bisognosi di tenerezza e complicità. In ogni caso, saprete condividere e apprezzare i momenti, che gli impegni di lavoro vi lasceranno gestire autonomamente. Il consiglio ai nativi della seconda decade è quello di tenere sotto controllo i nervi. Chi vi ama conosce il vostro coraggio, ma sa quanto potete essere irragionevoli e pericolosi se vi si lascia piena libertà. Al lavoro avvertirete il desiderio di chiudere le trattative d’affari in cantiere, ma non tutto si realizzerà nei tempi e nei modi previsti. Qualcuno vi farà balenare ipotesi di lavoro e probabilità di guadagni, senza essere in grado di trasformarle almeno nell’immediato in realtà concrete. L’esperienza accumulata nel periodo precedente e la riscoperta della sana e opportuna capacità di rimanere maggiormente con i piedi piantati a terra, vi preserverà comunque dalla tentazione d’imboccare percorsi facili e eccessivamente rischiosi.

Toro Sarà il tempo dell’amore, sentimento che colora il mese, che per alcuni è quello del compleanno. Chi ha subito amarezze e delusioni ritroverà ottimismo e slancio che vi faranno salire al top dei più ricercati. Rinnovati, farete scelte argute e darete una svolta nuova alla vita affettiva. Non sarà la voce della passione a suonare la tromba, ma quella della logica. Chi vive con voi si sentirà protetto come nell’utero materno, una vera delizia! Godetevi il romanticismo ed inventate giochi arditi da godere insieme. Bella la vita per i single, cui non mancheranno piccanti occasioni, attenzione però, potrebbe anche nascere un amore! Finalmente strada aperta ed in discesa per i più arditi e per chi tra voi ha saputo circondarsi di persone affidabili, con cui raggiungere una nuova meta di prestigio. Il lavoro scorre facile e i guadagni sono in ripresa, soprattutto per chi tra di voi ha un’attività commerciale. Non concedetevi pigrizie o tentennamenti, ma osate un pizzico di più di quello che solitamente fate. Interessanti prospettive per chi cerca un nuovo o un primo impiego.

Gemelli Nervosismo e incomprensione in coppia. Poi ci penserà Venere a peggiorare le situazioni. Probabilmente gli scontri saranno causati dall’insofferenza che il partner nutre per i vostri atteggiamenti scanzonati. Si risveglieranno dubbi e gelosie. Nella maggior parte dei casi saranno fantasmi senza consistenza, ma creeranno sofferenza. Se coltiverete la capacità di captare gli “SOS”, che chi vi ama lancerà, prenderete in mano il timone e cambierete rotta nel rapporto. Si moltiplicheranno gli impegni e faticherete a stare al passo con il susseguirsi degli eventi. Quindi tenete aggiornata l’agenda degli appuntamenti e la valigia. Infatti, per chi ha un lavoro dipendente, potrà presentarsi la possibilità di ricoprire un incarico che comporterà spostamenti o viaggi all’estero. Non mancheranno colpi di fortuna da gestire con intelligenza. Se volete chiedere un finanziamento, informatevi presso varie fonti, prima di decidere con chi sottoscriverlo. Pazientate per la prima settimana, poi via libera a investimenti, o affari lucrosi, ovviamente con prudenza, parola che spesso manca nel vostro vocabolario.

Cancro I nativi della seconda decade del segno ripenseranno, con nostalgia a un amore finito e forte sarà la tentazione di ricercare il “bel tempo che fu”. Se dovete farvi perdonare dal partner, o, volete spiegazioni, che riportino armonia, sfruttate i primi giorni del mese. I single non faticheranno a conoscere gente nuova, corteggiatori e adulatori. Per qualcuno potrebbero nascere così, nuove relazioni che soprattutto per i nati dopo il dieci Luglio potrebbero cementarsi in storie importanti e fortunate. Nella professione arriveranno le risposte attese: le proposte e i progetti cui desideravate impegnarvi saranno accolte in gran parte. Sarà fondamentale mantenersi saldi nelle convinzioni e, se anche nell’immediato, potrà costarvi qualche scontro, sul lungo periodo, canterete vittoria su più fronti. Certo, l’intuito e la fantasia che vi caratterizzano vi aiuteranno ad evitare gli aspetti più insidiosi e ad abbattere tutte le resistenze.

Leone Un proverbio recita: “Aprile non ti scoprire”. Dovrà essere il life motive della vostra vita sentimentale e familiare. Sarete convinti della necessità di portare cambiamenti nel ménage quotidiano, ma gli astri vi faranno vedere possibilità di rinnovamento negandovene l’accesso. Per fortuna, i pianeti amici vi aiuteranno ad affrontare un problema alla volta e a mostrare il volto migliore. Nella vita affettiva potranno riaffiorare motivi di contrasto. Forse, sarà il partner a cogliere la natura polemica dei vostri atteggiamenti, al di là e prima di averne verificato la consistenza. Non avrete intenzione di subire attacchi ingiustificati e il surplus d’energie, accenderà la miccia d’infuocate discussioni. Nessuna conseguenza nei rapporti corroborati da un forte sentimento. I momenti difficili, che attraverserete in amore, non vi distoglieranno dagli obiettivi professionali. Il percorso che avete cominciato a intravedere, assumerà contorni più definiti. Farete da “guida” a chi dimostrerà d’essere incerto e non possedere la vostra stessa convinta e ottimistica fiducia. Certo non mancheranno le sfide, ma a voi piacciono tanto, o no?

Vergine Per gran parte del mese sarete piuttosto intrattabili, soggetti a scatti d’ira, che renderanno difficile, persino a chi vi vuol bene, aiutarvi a risolvere i problemi e le preoccupazioni, quotidiane. Quindi se il partner preferirà starvi vicino il meno possibile, non sarà il caso di assumere un’aria sospettosa e cedere a ingiustificate gelosie. Ci sarà anche chi per non affrontare situazioni spinose, si accontentava di un rapporto insoddisfacente, ora dirà “basta”! stupendo chi, aveva sottovalutato la fredda crudeltà del segno. Voi siete noti per la moderazione, la timidezza e un certo spirito votato al martirio, ma è saputo che quando chiudete un rapporto non lasciate spiragli La vita professionale viaggerà a ritmi frenetici e sarete sommersi da incarichi o oneri. Sarà opportuno appellarsi alla proverbiale laboriosità e cercare l’aiuto di colleghi o collaboratori affidabili. Evitate gli investimenti azzardati o di siglare contratti, senza esservi fatti coadiuvare da un esperto. Purtroppo c’è il timore che cadiate in un tranello teso da un furbastro che, nascondendosi dietro una facciata invitante, raggiri la vostra buona fede, facendovi promesse fasulle. Buone prospettive per chi cerca lavoro.

Bilancia Fino metà mese sarà esaltato il fiuto che vi porterà verso le scelte migliori per recuperare parte del tempo perduto o delle occasioni tralasciate durante i primi due mesi quando l’irosa insoddisfazione vi gettava polvere negli occhi. I pianeti amici vi regaleranno quel pizzico di faccia tosta che caratterizza i vincenti in amore! Beati e felici attraverserete la vita con leggerezza, infischiandovene di quanti feriti lascerete sul campo. Non sarò io a giudicarvi, ma ricordate i proverbi che recitano: “il troppo stroppia” e “quel che è fatto è reso!”. Il partner ufficiale per quanto condivida la gioia dei vostri successi in società o sia disponibile a concedervi libertà, prima o poi vi presenterà il conto. Prima di fare gli spiritosi ad oltranza, valutate ogni rischio e chiedetevi cosa provereste se vi trovaste dall’altra parte della barricata! La vita professionale vi darà gratificazioni, e prove di stima, però, non sottovalutate un antagonista, ora appannato unicamente perché intento a preparare le batterie da schierare. Ora toccherà a voi vincere i timori, caricarvi di autostima e non rimandare in nessuna occasione le sfide che il destino vi porrà davanti.

Scorpione Confortati dalla sintonia con il partner, v’immergerete in un “mondo d’amore”, che costruirete pure in famiglia.. Ci sarà spazio per qualche programma divertente, favorito dalla primavera. Persino i nativi più introversi si lasceranno andare a languide manifestazioni d’affetto, frutto delle emozioni che si risvegliano. Però attenzione a non esprimere con sfida, l’opposto di ciò che desiderate, o peggio, a giudicare senza ascoltare le altrui motivazioni. Così anziché, vivere l’amore con pienezza, metterete in crisi un rapporto sereno. L’astrologia serve a questo, fate tesoro dei consigli e se tenete alla storia d’amore che vi coinvolge, preparatevi a fare sul serio. Non potrete lamentarvi di un mese tanto interessante e ricco di promesse anche per chi fosse reduce da una brutta esperienza. Il cielo astrale vi aprirà la strada verso successi e nuovi guadagni nel lavoro. Saprete smuovere letteralmente le montagne e coinvolgere chiunque vi circondi. Qualche modesto intoppo potrebbe disturbarvi invece negli ultimi giorni del periodo, allora sarà opportuno agire con maggior moderazione.

Sagittario Nei primi giorni puntate su programmi rilassanti e ritagliate spazi per stare in “beata solitudine” con chi amate. Questa cura comincerà a dare i suoi effetti presto, utili per cancellare gli echi di una sottile malinconia. Chi avrà qualcosa da chiarire con il partner non rimandi, rischiando di covare dubbi fuori luogo. Oltre che per il divertimento, troverete il tempo e le occasioni per affrontare discorsi seri, che riguarderanno il futuro della famiglia. La seconda parte del mese scorrerà serena e la vita di coppia sarà allietata da appuntamenti mondani e per i più fortunati breve vacanza. La fiducia nel futuro e una spiccata intraprendenza caratterizzerà i nativi giovani e i single. I nuovi incontri diventeranno amicizie profonde e sincere che faranno da piacevole contorno alla vostra vita di relazione. Al lavoro, non aspettatevi giornate lineari e tranquille. Potreste trovarvi di fronte alla necessità di sistemare qualche errore commesso da altri, prima di occuparvi interamente di quanto vorrete realizzare.

Capricorno Questo sarà un mese piuttosto delicato soprattutto per chi avesse dimenticato che un rapporto, per quanto datato, non va mai dato per scontato. Ci penseranno le stelle a riportarvi con i piedi a terra, costringendovi a vivere in modo molto più coerente. Chi vi ama sarà meno disponibile ad accettare i silenzi o ad armarsi di scalpello per scalfire la corazza che nasconde il vostro vulnerabile ma vivo, bisogno di rassicurazioni. Sia voi che il partner avvertirete il bisogno di una relazione che offra più complicità di quanto vi stiate dando ora, perciò dovrete trovare le parole appropriate e i gesti giusti per crearla. Per i nativi della seconda, sarà più complicato ricucire i rapporti troppo insoddisfacenti. In questo caso, s’interroghino senza rabbia e decidano subito che cosa fare. Il lavoro riserverà soddisfazioni e guadagni, sempre che ascoltiate i consigli che Saturno v’invia, suggerendovi diffidenza con le recenti conoscenze, prima di meritarsi la vostra fiducia, dovranno darvi garanzie sufficienti. I giovani vedranno arrivare proposte valide di lavoro che, anche se temporaneo, aprirà loro interessanti prospettive.

Acquario Il mese si apre all’insegna dell’ottimismo, non faticherete a coinvolgere chi v’interessa. Rinfrancati dai consensi e dall’aria primaverile che vi farà scorrere velocemente il sangue correrete come api operose in giro per il mondo alla ricerca di qualcuno da abbagliare. Se siete single, potrete scegliere tra avventure galanti o lasciarvi prendere dal sentimento e gettarvi a capofitto in relazioni stabili: dipende da voi. Se siete già in coppia, più facilmente recupererete la stima incrinata di un partner che, pur amandovi, non ha digerito certi vostri recenti capricci. Se avete chiuso una relazione insoddisfacente, non sarà certo il caso di pensarci e tanto meno, di cercare una riconciliazione che porterà ulteriore disillusione e sofferenza. L’ impegno con cui vivrete la vita privata lo mostrerete al lavoro e nel rincorrere ambiziosi traguardi sarete pronti a fermarvi oltre l’orario, per recuperare il tempo perduto, o riaggiustare situazioni incrinatesi per qualche distrazione. In alcuni casi vi sarà richiesto di modificare qualcosa nell’organizzazione e nella suddivisione degli incarichi. Allora mostrate abilità diplomatica che combinata alla lucida capacità di valutazione vi guideranno al meglio.

Pesci Il secondo mese della primavera sarà eccezionale e vivrete momenti d’intensa fusione con il partner. Se dovrete decidere qualcosa d’importante per il futuro, impegnatevi a condividere aspirazioni e desideri con chi vi ama. La passione e il trasporto vi sostengono. I pianeti amici vi doneranno fascino, sicurezza e serenità. I più malinconici, si metteranno in gioco. E, poiché la fortuna aiuta gli audaci, non faranno fatica ad ammaliare chi li incanterà. Le coppie inventeranno intricanti modi per rinverdire la passione. Se avrete qualcosa da farvi perdonare, organizzate un romantico week-end per gettare appassionate basi d’intesa. Via libera alle avventure per i giovani o per chi non avesse voglia d’impegnarsi. Ma siano sinceri dichiarando le proprie intenzioni senza lasciare spazio a dubbi. Vita professionale intensa e gratificante. Se desiderate un finanziamento o un leasing per iniziare un’attività in proprio o allargare il giro d’affari, non esitate a bussare alle porte giuste. I giovani, che dovranno sostenere esami, partecipare a concorsi o presentarsi a un colloquio di lavoro, allontanino i timori. Guadagni per tutti e proposte per investimenti lucrosi e intelligenti.