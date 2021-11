Oroscopo del mese di dicembre 2021. L’oroscopo di ADVERSUS

Oroscopo del mese

Oroscopo del mese. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e leggi il tuo oroscopo del mese in collaborazione con Margherita.net.

Oroscopo del mese di DICEMBRE 2021

Ariete L’ultimo mese dell’anno per voi si presenta particolarmente variegato in perfetta sintonia a tutto il tono di un anno che vi ha visto affrontare dure battaglie, perderne qualcuna e vincerne di importanti. Prima di tutto preparatevi perché sono in arrivo buone opportunità per stringere amicizie e alleanze significative. Inoltre nei primi 10 giorni del mese godrete di una inattesa serie di situazioni vantaggiose. Naturalmente dalla vostra parte ci sarà sempre qualche pianeta amico pronto a darvi una mano nei momenti di bisogno. Davvero una chiusura d’anno all’insegna dei fuochi d’artificio che per voi illumineranno una splendida scena ricca di sicure promesse di successo per l’anno nuovo. Quindi anche se non tutto è andato secondo i vostri desideri non piangete sul latte versato, ma dedicate un po’ del vostro tempo per le future pianificazioni perché il prossimo anno per parecchi segnerà un punto d’arrivo eccezionale sia per la vita affettiva sia per quella professionale.

Toro Cari amici del Toro quest’anno Natale vi porta un regalo astrale prestigioso. State a vedere. Ma partiamo dall’inizio del mese che vi vede protetti dai pianeti amici, ma al tempo stesso penalizzati da quelli più dispettosi. Un tiro alla fune, insomma. Sarà un mese altalenante durante il quale le incombenze dell’ultimo mese dell’anno risulteranno onerose a causa della stanchezza accumulata e del vostro stato emotivo non equilibrato. A fasi alterne sarete voi ad accusare chi vi circonda di incompetenza o scarsa collaborazione, o saranno il partner, i famigliari e i collaboratori a criticarvi o ad accusarvi di incomprensione. Ma nulla sarà insuperabile, basterà adottare la tattica dell’attesa e rivestire i panni del pacifico paziente. L’anno professionale si chiuderà in ogni caso all’insegna di gratificazioni insperate, generosa ricompensa per chi avrà tenuto duro e ha attraversato, saldo nelle proprie convinzioni i paurosi marosi che vi hanno scosso. Mostrerete a chiunque un volto determinato e la forza di chi dopo aver lavorato sodo, fa tesoro delle esperienze e non perde il coraggio di mettersi in gioco certo delle proprie capacità. E, i fatti vi daranno ragione!!!

Gemelli Preparatevi a dover risolvere alcune incomprensioni con chi vi ama. Forse gli scontri saranno causati dall’insofferenza che il partner nutrirà verso vostri atteggiamenti scanzonati e si risveglieranno gelosie e dubbi. Molti saranno chiamati a dare spiegazioni a chi sarà stanco dei vostri infantilismi. Altri, invece, comprenderanno di trovarsi ormai a una svolta decisiva della vita. Chi avesse, di recente, chiuso una relazione d’amore, avvertirà una certa nostalgia e il desiderio di riaprire “quella porta”. Prima di muoversi, faccia un esame di coscienza, considerando i motivi che hanno portato al fallimento domandandosi se potrà mutare certi comportamenti. Sarebbe un errore riallacciare un rapporto e non gestirlo al meglio, ma siete alle fine di un anno, che vi ha insegnato molto, perciò… Mese di bilanci al lavoro, con patemi d’animo per arrivare puntuali alle varie scadenze. Potrete contare su aiuti insperati, che vi permetteranno di concludere ogni trattativa in sospeso e stendere la programmazione per il nuovo anno con un occhio attento alle situazioni potenzialmente problematiche.

Cancro Rinfrancati e maturi, affronterete un “discorsetto” chiarificatore con il partner e affrancati dalla paura della solitudine, capirete se il rapporto ha solide fondamenta oppure se era costruito sulle sabbie mobili dell’opportunismo. Un applauso a scena aperta a chi sarà prossimamente ricompensato dalle stelle! Parecchi giungeranno a fine anno con un ricco bagaglio d’esperienze e il fardello di parecchie illusioni, accarezzate nei sogni più fantasiosi e fiabeschi, ma che scontrandosi con la realtà, saranno cadute. Avete dovuto scontrarvi con pianeti difficili, maestri severi, poveri teneri nativi, ma con l’influsso di un pianeta amico sarete passati indenni dai momenti più ostici, almeno lo avranno fatto i più saggi di voi. Questi allora, facendo un bilancio tra utili e perdite, saranno orgogliosi e guardandosi allo specchio, scopriranno una luce nuova nel loro sguardo, quella della consapevolezza di aver abbandonato il lacerante bisogno di conferme esterne. Nella professione arriveranno le risposte attese: le proposte ed i progetti in cui vi siete impegnati saranno accolte in gran parte. Un aiuto insperato dalle stelle arriverà proprio alla vigilia di Natale e vi permetterà di celebrare felicemente con un brindisi

Leone L’ultimo mese dell’anno si presenterà molto più promettente del precedente, non fosse altro per il transito favorevole di qualche pianeta amico. I pianeti che illuminando il vostro campo astrologico, vi aiuteranno a riportare equilibrio nella vita di coppia, ma fate sempre bene attenzione a non inciampare. Qualcuno durante il mese scorso sarà andato sul pesante e di “peccatucci” da scontare ne avrà tanti, ma il partner, addolcito dall’atmosfera natalizia, sarà disponibile al perdono. Comunque sarà apprezzato un vostro sincero segno di pentimento, quindi abbassate le arie, buttate alle ortiche lo smisurato orgoglio e, come ciliegina sulla torta, acquistate un regalo degno della vostra “regale generosità”. Pure voi riceverete per Natale un magnifico regalo dalle stelle! Al lavoro respirerete un’aria più tranquilla e potrete risanare con una pacca sulla spalla i contrasti che vi hanno inimicato colleghi e collaboratori nei mesi precedenti. Stilando il bilancio di fine anno sarete soddisfatti e sorpresi dai risultati raggiunti e più entusiasti del solito non vedrete l’ora che inizi il nuovo anno!

Vergine Avete corso tanto e riempito le stive di onori e glorie tali, da bastarvi per almeno un decennio! Quindi, non cadete in depressione se nell’ultimo mese dell’anno nascessero piccole incomprensioni tra voi e chi amate, fomentate, particolarmente, dai pianeti difficili nella prima decina in quadratura al vostro Sole. Si tratterà, unicamente, di qualche scatto di nervi, o da parte vostra o del partner, che andrà sedato sul nascere, con diplomazia. Passati i primi giorni si riapriranno le porte dell’amore per chi pensava di aver chiuso il cuore alle speranze. Vi attende un periodo dolcissimo proprio in occasione delle festività di Natale e di fine d’anno. Ora capirete che sarà giunto il giustificato momento dei riconoscimenti e delle riscosse tanto meritati e rincorsi con fatica. Rivalutate al microscopio i mesi trascorsi e certamente sarete soddisfatti di quanto avrete portato avanti. Quindi al lavoro saprete infondere entusiasmo ed ottimismo, che vi accompagneranno a lungo, permettendovi di realizzare ciò che, la vostra mente, elucubrerà. I transiti vi porteranno capacità di riflessione e il tempo per prendere decisioni importanti.

Bilancia Preparatevi ad un periodo difficile, ricco di contestazioni, contrasti e difficoltà. Quindi sfruttate i primi giorni del mese per fare chiarezza e ordine dentro e fuori di voi, poi che vi piaccia o meno, dovrete prendere atto di ciò che non sarà rimandabile in famiglia. I giovani, sotto l’impulso di un cielo così stimolato, avvertiranno il desiderio di una vita indipendente. Se un figlio deciderà di vivere solo, niente da obiettare, a patto che dimostri di assumersi le proprie responsabilità. I contrasti nasceranno a causa di questa richiesta e certe coppie si troveranno su fronti diversi, a lottare se concedere o meno certe libertà. Siate saggi e giusti, in fondo ora si festeggerà Natale. Una nuova e prepotente ambizione vi spingerà a cercare di emergere nel lavoro. Ricordate, però, che se è giusto impegnarsi nelle imprese più ambiziose, sarà inutile fare i Don Chisciotte quando è evidente che non sussistono garanzie. Sarà opportuno mettere ordine nei vostri documenti e aggiornare l’agenda delle scadenze, presi come sarete da impegni sociali, programmazioni future e ciò che si accompagna all’ultimo mese dell’anno.

Scorpione L’anno che sta per concludersi vi ha regalato momenti di tensione e incredibili gioie soprattutto in amore agevolando riconciliazioni o nuovi incontri, quindi dovrete impegnarvi a vedervi vincere la solita contraddizione caratteriale che spesso destabilizza! Certo qualche pianeta vi costringerà a immani fatiche per tenere tutto sotto controllo, ma agendo con calma riuscirete a non sfiancarvi troppo. Ricordate però che gli astri indicano il percorso, non operano scelte per noi! Per sfruttare il meglio, siate audaci promotori d’iniziative felici sia per la vita di coppia, sia per quella familiare. Quanto gli astri di questo mese hanno in serbo di positivo per voi nella vita sentimentale, vale, soprattutto per il lavoro. Provate a raccogliere ancora di più, così chiuderete l’anno in cima alla vetta. Si spalancheranno porte d’oro e vi appariranno d’incanto ponti levatoi coperti di tappeti, che vi permetteranno di entrare anche nel più inespugnabile castello del successo. Beati voi! Quindi nessun timore, parola d’ordine sarà: buttarsi!

Sagittario Forse quelli che state lasciando dietro le spalle non saranno stati dodici mesi eccezionali per tutti, qualcuno avrà chiuso senza rimpianti un rapporto insoddisfacente, altri avranno subito allontanamenti imprevisti, ma se sarete sinceri, non potrete che essere soddisfatti dei risultati!! Avrete potuto accumulare un gran bagaglio d’esperienza che messa a frutto, vi porterà ancora più lontano l’anno prossimo. Impegnatevi ad abdicare una volta per sempre al vostro benedetto “vizietto” d’indottrinare tutti e imparate ad ascoltare e condividere le esperienze con umiltà e disponibilità verso la saggia autocritica. Allora vi troverete sereni e appagati vicino a un partner innamorato con cui progetterete un futuro glorioso. Aria festaiola al lavoro, dove sarete circondati da collaboratori, colleghi o superiori felici di alzare il calice della vittoria per brindare a un anno di successi e gratificazioni. Tutto procederà come da programma, riuscendo a venire a capo di un imprevisto che vi preoccuperà anche più del necessario. Con il tempo si rivelerà un’altra occasione per mettere in mostra le vostre capacità.

Capricorno Ultimo mese dell’anno dedicato a bilanci e alla stesura di futuri programmi. I nativi che avendo compreso i messaggi suggeriti dagli astri, si saranno impegnati a costruire un rapporto basato su stima e interessi comuni, stringeranno tra le braccia un innamorato partner. Le stelle che vi accompagneranno per l’intero mese vi consiglieranno di essere duttili assecondando le coincidenze che si presenteranno, smettendo di pensare di possedere il dono dell’onniscienza o rimanendo incollati a schemi mentali superati. Se una storia finirà, meglio aprirsi con entusiasmo a nuove possibilità del destino. I single vivranno un mese scatenato e denso d’impegni, non fosse altro, per correre da un appuntamento all’altro, da un cocktail party all’altro, da una festa all’altra. Vi sembra strano per impettiti solitari come voi? Beh, me lo saprete dire! Tra le opportunità incontreranno chi metterà loro la briglia sul collo. Lacci ben accettati, perché la solitudine sarà ormai insopportabile. Impegnatevi nel lavoro e per raggiungere prima i successi adattatevi alle nuove indispensabili regole che imporranno maggior condivisine. In poche parole, sarà il momento di imparare ad ascoltare, ricordatelo!

Acquario I pesanti nuvoloni che vi hanno schiacciato il mese scorso si solleveranno d’incanto sospinti dalla consapevolezza di vedere il vostro astro guida avvicinarsi. Questo mese dell’anno parlerà d’amore e amicizia. Chiuderete l’anno con la soddisfazione di chi, facendo il bilancio si accorgerà degli ottimi risultati raggiunti e dei successi abbracciati! Gran merito a voi e al partner, che avrà saputo sopportare, stoicamente, le vostre altalene nevrotiche o passare indenne attraverso il cerchio di fuoco della vostra imprevedibilità caratteriale. Di certo avrete qualcosa da farvi perdonare, ma chi non lo farà volentieri? Nessuno! Gli amici, tanto per cambiare, saranno il vostro rifugio preferito in cui potrete trovare appoggio e comprensione. Anche in famiglia vi sentirete appoggiati anche se vi trascorrerete poco tempo, coinvolti come sarete tra feste e cene d’affari. Se tante belle notizie toccheranno il cuore, immaginatevi che spettacolo sarà la professione!! Si apriranno strade e giungeranno notizie importanti. Improvvisamente, arriveranno le risposte attese, necessarie per impostare i successivi impegni.

Pesci Cari acquatici nativi, il saggio pianeta amico che vi ha supportato per due anni, proprio alla vigilia di Natale vi volterà le spalle spostandosi e dirigendosi altrove. Sarà meglio prepararsi e smettere di pensare di essere il centro del mondo, l’unico astro intorno al quale tutti dovrebbero ruotare, per vedervi contenti! Il mese, che ospita le festività più tenere dell’anno, regalerà sorprese a chi avrà compreso il significato della condivisione e smesso di confondere gli altri con bugie, mezze verità eccetera. Per questi nativi, la vita sentimentale e famigliare sarà gratificante e foriera di promesse e premesse, che si concreteranno nel prossimo futuro. Chi rimarrà ancorato a schemi mentali infantili, si troverà amareggiato ad aprire in solitudine sacchi di carbone! Sarà perfettamente inutile, anzi controproducente, accusare gli altri se per ora al lavoro non giungeranno le soddisfazioni attese. I più saggi avranno capito che si tratterà solo di pazientare lasciando a chi compete il tempo necessario per valutare la situazione.